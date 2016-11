Außerdem ab Freitag erhältlich: A$AP Mob, A Tribe Called Quest, Bruno Mars, Bela B, Helene Fischer, The BossHoss, Soundgarden etc.

Konstanz (pabi) - Metallica hauen nach acht Jahren Wartezeit am Freitag endlich "Hardwired ... To Self-Destruct" raus und das dürfte, wie man so hört, viele Fans glücklich machen. "Ein ziemlich deftiges Metal-Menü – und das gleich auf Doppel-Albumlänge ohne Durchhänger", so laut.de-Autor Brandstetter nach dem ersten Prelistening-Eindruck. Mal schauen, wie der 'Langzeittest' ausfällt.

Der A$AP Mob serviert mit den "Cozy Tapes: Vol. 1 Friends" ein exquisites Album, auf das A$ap Yams stolz gewesen wäre. Andere Künstler brauchen Dutzende Songs auf ihren Tapes, die Harlem-Posse lediglich derer zwölf.

Mit "We Got It From Here...Thank You 4 Your Service" droppen A Tribe Called Quest, eine der wichtigsten Rap-Crews der 90er, ihr sechstes und angeblich letztes Album. Nach 18 Jahren arbeitete die Sippe zum ersten Mal wieder zusammen – und das höchstwahrscheinlich auch zum letzten Mal. Rapper Phife Dawg starb im März dieses Jahres im Alter von 45 Jahren an den Folgen seiner Typ-I-Diabetes Erkrankung.

Nach den drei Singles "Alakazam!", "Randy" und "Safe And Sound" erscheint nun mit "Woman" das fünfte Studioalbum der französischen Elektro-Rocker Justice. Das Feeling der Platte beschrieb Xavier de Rosnay so: "Wie wenn man mit seinen besten Freunden oder seiner Liebe oder seinen Kids in einem Auto sitzt."

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 18. November:

A Tribe Called Quest - We Got It From...Thank You 4 Your Service

A$AP Mob - Cozy Tapes: Vol.1 Friends

Andrea Berg - Seelenbeben – Limitierte Geschenk Edition

Andreas Fulterer - Farbenleer

Bela B und Peter Devlin - Sartana – Noch Warm Und Schon Sand Drauf (Hörspiel)

Black Sabbath - The Ultimate Collection (4-LP-Box)

Boysetsfire - 20th Anniversary Live In Berlin (DVD)

Bruno Mars - 24K Magic

Bry - Bry

Dark Sarah - The Puzzle

Dead When I Found Her - Eyes On Backwards

Devilment - II-The Mephisto Waltzes

Diabulus In Musica - Dirge For The Archons

Disturbed - Live At Red Rocks

DNCE - DNCE

Donna Summer - Ultimate Collection

Enbound - The Blackened Heart

Ethan Cross - ich Bin Der Zorn

Ezio - Daylight Moon

Fantasy - Weihnachten mit Fantasy

Green Day - In Their Own Words (DVD)

Gregory Porter - Gregory Porter: Live In Berlin (Blue Ray)

Helene Fischer - Weihnachten

Herman Frank - The Devil Rides Out

Highly Suspect - The Boy Who Died Wolf

Ira May - Eye Of The Beholder

Jean-Christope Grangé - Purpurne Rache (Box-Set)

Jethro Tull - Stand Up

Jonas Kaufmann & Anja Herteros - Opern Gala – Live From Baden-Baden (DVD)

Justice - Woman

Kärbholz - 100%

Ligabue - Made In Italy

Little Mix - Glory Days

Metallica - Hardwired ... To Self-Destruct

Michael Giacchino - Doctor Strange (Soundtrack)

Mick Flannery - I Own You

Mike Zito - Make Blues Not War

Minacelentano - Le Migliori

Miranda Lambert - The Weight Of These Wings

Mother Love Bone - On Earth As It Is: The Complete Works

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats - A Little Something More Fr

Nicolas Jaar - Sirens (Vinyl)

Nick Cave & Warren Ellis - Hell Or High Water (Original Motion Picture Soundtrack) (Vinyl)

Panic! At The Disco - Too Weird To Live, Too Rare To Die!

Phil Campbell And The Bastard Sons - Phil Campbell And The Bastard Sons

Pink Floyd - Animals (Vinyl Re-Issue)

Pink Martini - Je Dis Oui!

R.E.M. - Out Of Time (25th Anniversary Edition, 3CD/Blu-ray)

Ritchie Blackmore's Rainbow - Memories In Rock – Live In Germany

Rush - Time Stand Still (DVD/Blue Ray)

Sido - Das Goldene Album

Sixx: A.M. - Prayers For The Blessed

Soulburn - Earthless Pagan Spirit

Soundgarden - Badmotorfinger (Ltd. Deluxe 25th Anniv. Remaster)

Taylor Swift - Diverse Vinyl-Re-Issues

Tha Playah & AniMe - Masters Of Hardcore – Masters In The Mix Vol.3

The Beatles - Live At Hollywood Bowl (Vinyl)

The BossHoss - Dos Bros Live

The Chemical Brothers - Diverse Vinyl-Re-Issues

The Human League - Anthology (3CD/DVD-Box, 2CD, 3LP)

The Klezmatics - Apikorsim - Heretics

The Who - My Generation (LTD 5-CD Super Deluxe)

Tom Astor - Winterzeit

Tori Amos - Boys For Pele

Various & Hawkwind - Space Rock: An Interstellar Travelers Guide

Various und James Newton Howard - Phantastische Tierwesen Und Wo Sie Zu Finden Sind (Soundtrack)

Various - About: Berlin Vol:15

Various - Chalet No.4

Various - Club Sounds – Best Of 2016

Various - Die Mega 90er Vol.2 – Die Offizielle Compilation Zur Tour

Various - Falscher Ort, Falsche Zeit 02 (Vinyl LP)

Various - Formel Eins – Back To The 80s Fanbox

Various - Formel Eins – Die 2000er

Various - Jazz Loves Disney

Various - Mayday 25 Years – The History of Rave

Various - Qlimax 2016/Rise Of The Celestials

Various - Sunshine Live 59

Various - Techno Club Vol.51

Various - The Life And Songs Of Emmylou Harris (In Concert) (DVD)

Wise Guys - Das Beste Komplett