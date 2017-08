Außerdem ab Freitag erhältlich: Vanessa Mai, Manuellsen, Blackmore's Night, DJ Hell, Foster the People, Vona, Axwell ^ Ingrosso etc.

Konstanz (laut) - Breaking News: Albentitel sind alle. Oder den Zuständigen fällt einfach gar nichts mehr ein. Massiv zum Beispiel, der wechselt zwar alle naslang seine musikalische und inhaltliche Ausrichtung, lässt sich tätowieren und wieder blanklasern, verwendet mal Schimpfworte, mal nicht, er kehrt jedoch immer wieder zu "Blut Gegen Blut" zurück. Den vierten Teil der Reihe nennt er nun nicht "BGB 4", sondern "BGB X": Wenn schon inkonsequent, dann richtig.

Von Moses Pelham hätte man in einer solchen Release-Woche eigentlich die nächste Portion "Geteiltes Leid" erwartet. Der Rödelheimer Hartreimer präsentiert sich dann aber doch vergleichsweise originell. Naja, halb originell. Ein bisschen. Nein, stimmt, auch nicht besonders: Sein Album heißt, noch nie dagewesen, "Herz". Kollege Schmidt fasst sich ein solches und vermeldet nach Genuss der drei bisher ausgekoppelten Singles: "tiefsinnige Lyrik, Erinnerungen an die gute alte Rödelheimer Zeit, musikalisch gewohnt zwischen Glashaus-Piano und Onkelz-Brachial-Gitarrensound".

Damit wären wir schon beinahe im Schlager angekommen - und damit in den Gefilden, in denen man mit Vanessa Mai rechnen muss. Die kannte zwar vor ihrem Juryjob bei "Deutschland sucht den Superstar" außerhalb der Genre-Gemeinde kein Schwein, und sie dürfte nach dem Ende ihrer Castingjurorenamtszeit auch ziemlich schnell wieder vom Radar der meisten Schlagerverächter gekullert sein. Besonders viele scheint es davon hierzulande aber nicht zu geben, zeigt der Blick auf die Vorbestellerzahlen: Die Hardcore-Vanessa-Mai-Fangemeinde schreckt offenbar noch nicht einmal der Warnhinweis "Produziert von Dieter Bohlen", der auch "Regenbogen" wieder verbrochen hat.

Regenbögen liegen ganz offensichtlich schwer im Trend, weswegen auch Ke$ha ihr neues Machwerk so nennt: Ihr "Rainbow" steckt ebenfalls in einem pinkfarbenen Cover. Statt sich wie Vanessa Mai die Kamera zwischen die Beine halten zu lassen, zeigt diese Dame hier ihrem Publikum die kalte Schulter. Zusammen mit ihrer blanken Kehrseite. Zwar nur gezeichnet, das Artwork muss aber für prüde Betrachter wohl trotzdem mit einem strategisch platzierten Sticker entschärft werden. Wissen wir da auch schon etwas über den Inhalt? Oho! Ke$ha habe sich "von ihren wahren musikalischen Einflüssen inspirieren" lassen, sagt sie. So lange sich das in einer Beteiligung der Dap Kings manifestiert, der möglicherweise besten Backing-Band auf diesem Planeten, so lange bleiben wir zumindest vorsichtig optimistisch.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Belle And Sebastian, Mile Me Deaf, Sparks, Casper, Wanda, Gisbert zu Knyphausen, Waxahatchee, Tricky, UNKLE, Nine Inch Nails, Wildhart etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 11. August:

5 Billion in Diamonds - 5 Billion in Diamonds

Ackroyd, Poppy - Sketches

Almanegretta - Ennenne Dub

Aliocha - Eleven Songs

And You Will Know Us By The Trail Of Dead - Source Tags & Codes

Anita & Alexandra Hoffman - Hautkontakt

Atomic Rooster - In Hearing Of

Axwell ^ Ingrosso - More Than You Know

Beatles - The Decca Tapes (Vinyl)

Black Moth - The Killing Jar

Blackmore's Night - The Moon And Back

Blancmage - Happy Families

Blaze of Sorrow - Astri

Blood of Seklusion - Servants Of Chaos

Bonobo - One Offs Remixes & B-Sides

Boots'n'All - Fill Ya Boots!

Buddy Guy - Blues Singer

Brian Jonestown Massacre - Take It From The Man!

Chip - League Of My Own II

Cloud Catcher - Trails Of Kozmic Dust

Cohen, Avishai - Almah

Coral - Roots & Echoes

Cribs - 24-7 Rock Star Shit

Damn Freaks - Damn Freaks

Dawn of Disease - Ascension Gate

Dead Memory - Welcome To My Fairytale

Def Leppard - Hysteria (Super Deluxe)

Demon Eye - Prohecies And Lies

Die Jungen Pseirer - Die Schönsten Tiroler Heimatlieder

DJ Hell - Car Car Car

DJ Khaled - Grateful (Vinyl)

Downtown Boys - Cost Of Living

Draper, Paul - Spooky Action

Farrow, Leon Francis - King Future

First Sings of Frost - The Shape Of Things to Come

FJ Mcmahon - Spirit Of The Golden...

Foster the People - Sacred Hearts Club

Francobollo - Long Live Life

Giesinger, Max - Der Junge, Der Rennt (Vinyl)

Gimp Fist - Never Give Up On You

Girl Ray - Earl Grey

Gravdal - Kadaverin

Grenzgänger - Brot & Rosen

Golden Earring - Tits 'N Ass

Hattler - Bassball II

Hancock, Herbie - Mr. Funk

Hinder - The Reign

Henske, Judy - The Elektra Albums

Hoge, Will - Anchors

Howe, Steve - Anthology 2: Groups & Collaborations

Husten - Husten

Incentation - Profane Nexus

J Bernardt - Running Days

Jen Cloher - Jen Cloher

Joel Jerome - Cosmic Bear Jamboree

Kelly, Paul - Life Is Fine

Kesha - Rainbow

Kickin Valentina - Imaginary Creatures

Kolotzki, Oliver - Großsstadtmärchen

Koto - Plays Synthesizer World Hits

Kookoon - Nightfall

Lesch, Sarah - Da Draußen

Lifeless - The Occult Mastery

Lindermann, Maggie - Pretty Girl

Lurking Fear - Out Of The Voiceless Grave

Mai, Vanessa - Regenbogen

Malo, Pia - Du Tust Mir Gut

Manntra - Meridian

Manuellsen - Der Löwe

Massiv - BGB X

Moore, Gary - Bad For You, Baby (Vinyl)

NASA Space Fox - NASA Space Fox

New Radicals - Maybe You've Been Brainwashed Too

No Use For A Name - Rarities Vol. 1 - The Covers

Nurse with Wound - Dark Fat

Olaf - Daumen Hoch

OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

OST - The Music of Nashville Season 5, Vol. 3

OST - Wonder Woman

Pelham, Moses - Herz

Perry, Katy - Witness (Vinyl)

Pickett, Wilson - Sings Bobby Womack

The Prosecution - The Unfollowing

Powerwolf - Bible Of The Beast (Vinyl)

Raitt, Bonnie - Slipstream

Rawlings, David - Poor David's Almanach

Richter, Benjamin - Memory Lane

Riptide Movement - Ghosts

Rodach - Die Zeit Ist Rund

Running Wild - Under Jolly Roger (Expanded Version)

Running Wild - Port Royal (Expanded Version)

Schieder, Illo - Sieben Einsame Tage - 49 Große Erfolge

Schlönvoigt, Jörn - Tausend Wunder

Sheer Mag - Need To Feel your Love

Sinatra, Frank - In The Wee Small Hours

Sivu - Sweet Sweet Silent

Soup - Remedies

Stepfather Fred - Dummies, Dolls & Masters

These Streets - Unfinished Business

Thompson, Richard - Acoustic Classics II

Tubes - The A&M Years

Various - Kontor Summer Jam 2017

Venom Inc. - Avé

Vona - Alles Was Ich Hab

Von Eden - Wir Sind Hier

Weites Luftmeer - 37 48

Wiens No. 1 - Des Kaisers Neue Lieder

William The Conqueror - Proud Disturber Of The Peace

Zaine Griff - Ashes & Diamonds/Figures