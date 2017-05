Außerdem ab Freitag erhältlich: Pedaz, Audio88, Taktloss & Frauenarzt, Beatles, Rolling Stones, Kraftwerk, Charlatans, Alphonso Williams etc.

Konstanz (laut) - Nach drei Jahren Abstinenz ist er wieder ohne Maske unterwegs, dafür mit jeder Menge Hits im Gepäck: Am Freitag erscheint das vierte Marteria-Studioalbum "Roswell". Erneut lässt sich der Rostocker in keine Schublade pressen und legt ein Album vor, auf dem er verschiedene Blickwinkel unserer Gesellschaft einnimmt, mal sehr persönlich, mal politisch. Der Hörer schwankt so zwischen größtmöglicher Freiheit und beängstigender Beklemmung.

Was Pedaz mit den Singleauskopplungen von "Malocherattitüde" angekündigt hat, sah auch vielversprechend aus. Harte Beatbretter mit hohem Unterhaltungsfaktor: "Die erste Lektion: ich bin kernig wie Schrot / Wer tickt noch Koks, verdien ehrlich mein Brot." Die Botschaft des Hünen aus Essen für Rap-Deutschland: Zieht euch warm an.

Auch Shakira meldet sich mit einem neuen Album zurück. Auf "El Dorado" ist ihr der alte Weggefährte und Produzent Luis Fernando Ochoa behilflich, mit dem sie schon ihre Frühwerke "Pies Descalzos" und "Dónde Están los Ladrones?" schrieb. Zu den Feature-Gästen zählen Nicky Jam, Prince Royce, Black M, Nasri und der kolumbianische Reggaeton-Sänger Maluma. Eine breite Palette also, die dem Hörer viel abverlangt: Zwischen romantisch-intensiver Melancholie und gehaltlosen Baukasten-Beats ist bei Shakira mal wieder alles dabei.

So richtig verziehen haben die Fans Sólstafir den Rauswurf von Schlagzeuger und Publikumsliebling Guðmundur Óli Pálmason noch nicht. Wie sehr sein zugegeben unsauberer, aber markanter Drumming-Stil die Musik der isländischen Psychedelic-Gringos wirklich mitgeprägt hat, dürfte das neue Studioalbum "Berdreyminn" zeigen. Fest steht: Sólstafir planschen wieder einmal außerhalb der vertrauten Metal-Gewässer. Geigen, Bläser und Piano sind mittlerweile integraler Bestandteil des Bandsounds. Warum abwechslungsreiches Instrumentarium aber noch lange kein mittelmäßiges Songwriting ausgleichen kann, erklärt uns in Kürze Rezensent Klug.

Nach dem Tod des Drummers Jon Brookes 2013 ist "Different Days" das zweite Album der Charlatans. Für Brookes trommeln erneut Pete Salisbury (The Verve) und Stephen Morris (New Order), außerdem sind Anton Newcombe von The Brian Jonestown Massacre, Paul Weller, Kurt Wagner (Lambchop) sowie Johnny Marr als Gäste dabei.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Aldous Harding, INVSN, Fleet Foxes, The National, Phoenix, The Afghan Whigs etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 26. Mai:

8Kids - Denen Die Wir Waren

Alestorm - No Grave But The Sea

Alphonso Williams - Mr. Bling Bling Classics

Andy Summers - Triboluminescence

Audio88 - Sternzeichen Hass

Avatarium - Hurricanes And Halos

Azzi Memo - Trap 'N' Haus

Bad Breeding - Divide

Big French - Stone Fish

Bill Frisell & Thomas Morgan - Small Town

Bishop Briggs - Bishop Briggs

Böhse Onkelz - Live In Dortmund II

Boshi San - Reicher Mann

Crescent - Resin Pockets

Dandy Livingstone - The Best Of Dandy Livingstone

Daniel Romano - Modern Pressure

Danzig - Black Laden Crown

Deadboy - Earth Body

Dieter Thomas Kuhn & Band - Das Beste – Über Den Wolken

Dream Evil - Six

Elif - Doppelleben

Emerson Lake & Palmer - Works Vol. 1 – 2017 Remaster

Fleetwood Mac - Mirage (Vinyl Re-Release)

Fleetwood Mac - Tango In The Night (Vinyl Re-Release)

Frenzal Rhomb - Hi-Vis High Tea Time

Giant Sleep - Move A Mountain

Grateful Dead - Long Strange Trip Soundtrack

Gravetemple - Impassable Fears

Henk Van Daam - Wegen Ihr

Jamie Saft & Steve Swallow - The Loneliness Road

Joey Agresta - Let's Not Talk About Music

Justin Townes Earle - Kids In The Street

Konstantin Wecker - Poesie Und Widerstand

Kraftwerk - 3D – Der Katalog

Leah Senior - Pretty Faces

Little Fish - Hotel Bossa Nova

Luke Gasser - Mercy On Me

Mark Slaughter - Halfway There

Marteria - Roswell

Melvin Van Peebles - Sweet Sweetbacks Baadasssss Song (Vinyl Re-Release)

Mia Aegerter - Nichts Für Feiglinge

MisSiss - Colors Of Love

Mt. Wolf - Aetherlight

Nad Sylvan - The Bride Said No

Natalia Avelon - Love Kills

Nitrogods - Roadkill BBQ

Öström & Danielsson - Liberetto III

Panphage - Storm

Passafire - Longshot

Pedaz - Malocherattitüde

Portable - Order

Psyko Punkz - Wietse

Sam Amidon - The Following Mountain

Samsara Blues Experiment - One With The Universe

Schwarzschild - Radius

Shakira - El Dorado

Siena Root - A Dream Of Lasting Peace

Sólstafir - Berdreyminn

Sounds Of New Soma - La Grande Bellezza

Superpitcher - The Golden Ravedays 5

Taktloss & Frauenarzt - Gott

Thalamus - Hiding From Daylight

The Amazons - The Amazons

The Beatles - The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (50th Anniversary Edition) (2CD/2LP/Boxset)

The Charlatans - Different Days

The Heliocentrics - A World Of Masks

The Rolling Stones - Olé, Olé, Olé (DVD/Blu-ray)

Thunder Dreamer - Capture

Various Artists - Gregor Meyle Präsentiert: Meylensteine Vol. 2

Various Artists - Keep Calm & Cover Coldplay

Various Artists - The Motown 7s Vinyl Box Vol 4

Wilde Jungs - Unbesiegt