Außerdem ab Freitag erhältlich: Janelle Monáe, Twin Shadow, Post Malone, Nick Cave & Warren Ellis, Anne-Marie, Okkervil River, Van Morisson etc.

Konstanz (emi) - Berlin sieht wieder grün und Marsimoto ist schuld. Mit "Verde" meldet sich der fiktive Charakter nach drei Jahren Ruhezeit zurück. Fünf Singles ("Go Pro", "Immer Wenn Ich High Bin", "Photoshop", "Chicken Terror" und "Hollyweed") wurden bereits angeteasert: Da keiner von ihnen länger als zwei Minuten dauerte, dürfte die Vollversion am Freitag folgen. Zudem benutzt Marten seine Stimme nun verstärkt, was dazu führt, dass Marteria sich ab und an mal auf "Verde" meldet.

Space is the place: Janelle Monáe führt auf ihrem vierten Studioalbum "Dirty Computer" ihr afrofuturistisches Sci-Fi-Konzept fort. Das Projekt nennt sie ein "Emotion Picture", da die Songs von einem Kurzfilm begleitet werden. "Dirty Computer" soll in Zusammenarbeit mit Prince entstanden sein, wie das label schon zur vorab veröffentlichten Single "Make Me Feel" verriet. Neben Funk und Synth-Klängen ist auch Janelles Rap-Diss-Track "Django Jane" auf dem Album zu hören.

Früher teilweise albern, heute teilweise ernst – Die Fantastischen Vier. Wenn sie ein zehntes Album machen, dann soll es eine Aussage haben, sagte Michi Beck kürzlich. Und was die Fantas anscheinend beschäftigt hat, ist die politische Lage. Deshalb klingen einige Songs ungewöhnlich deutlich, kritisch und zornig, darunter die Anti-Populisten-Hymne "Endzeitstimmung". Natürlich gibts auch Gute-Laune-Songs, für die die Vier sich unter anderem Unterstützung von Clueso geholt haben.

Knapp ein halbes Jahr später als angekündigt erscheint "Beerbongs & Bentleys". Unter anderem erwarten uns darauf die zwei Mega-Hits "Rockstar" und Psycho". Außerdem beinhaltet Post Malones zweites Studioalbum etablierte Rap-Features wie Nicki Minaj, Travis Scott oder 21 Savage. Malones Soundbild wird sich weiterhin am New-School und Trap-Sound orientieren und damit an die beiden Hits anknüpfen.

"Ich vermisse es, Alben zu hören", erzählte uns Popsängerin Anne-Marie neulich im Interview. Mal sehen, wie sie diese Sehnsucht selbst auf ihrem Debütalbum "Speak Your Mind" umsetzt. Immerhin muss sie ihren Streaming-Hit "Friends", eine Kooperation mit Marshmello, stimmig in ihr Albumkorsett einfügen.

Das laut.de-Entdecker-Radio - täglich neue Songs auf laut.fm/eins:

Diese Woche mit u.a. Cosmo Sheldrake, Eels, Jenny Hval, Lykke Li, International Music und We Are Scientists - checkt Charts und Neueinsteiger.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 27. April:

Anne-Marie - Speak Your Mind (Deluxe)

Armin Van Buuren - A State Of Trance 2018

Blossoms - Cool Like You

Brand New Friend - Seatbelts For Aeroplanes

Bucharest - Budapest

Christopher Kah - Limited Ressource

Clare Bowen - Clare Bowen

DMA's - For Now

Die Fantastischen Vier - Captain Fantastic

Drangsal - Zores

Exit Universe - Because The World Is Round

Godsmack - When Legends Rise

Helene Fischer - Die Arena-Tournee

Janelle Monáe - Dirty Computer

Kafka - 2084

Kobra & The Lotus - Prevail II

Lee Aaron - Diamond Baby Blues

Marsimoto - Verde

Mary Roos - Einzigartig (Best Of)

Massive Attack - Heligoland (2LP Re-Release)

Midas Fall - Evaporate

Nadia Struiwigh - WHRRU

Neil Young - Roxy – Tonight's The Night Live

Nick Cave & Warren Ellis - Kings (Original Soundtrack)

Okkervil River - In The Rainbow Rain

Original Soundtrack - Super Troopers 2

Paul White - Rejuvenate

Personal War - Neckdevils Live

Peter Kraus - Schön War Die Zeit!

Post Malone - Beerbongs & Bentleys

Prairie - After The Flash Flood

Roamee - What the Hell

Sink The Ship - Persevere

Spielbergs - Distant Star EP

Spitefuel - Dreamworld Collapse

Stephanie Neigel - In Sachen Du

Stimulator Jones - Exotic Worlds And Masterful Treasures

The Band Of Heathens - Live Via Satellite

The Beat Escape - Life Is Short The Answer's Long

The Dean Wheen Group - Rock 2

The Sheepdogs - Changing Colours

Theo Lawrence & The Hearts - Homemade Lemonade

Tonbruket - Live Salvation

Traitor - Knee-Deep In The Dead

Tri State Corner - Hero

Twin Shadow - Caer

Van Morisson And Joey Defranesco - You're Driving Me Crazy

Various Artists - Bravo Hits Vol. 101

Voxid - Shades Of Light

Willie Nelson - Last Man Standing

Wintershome - Around You I Found You

Yan Wagner - This Never Happened