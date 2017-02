Außerdem ab Freitag erhätlich: Rag'n'Bone Man, Lupe Fiasco, Sinkane, Die Sterne, Fifty Shades Of Grey 2, Def Leppard, Jesca Hoop, Tosca etc.

Konstanz (kil) - Nachdem seine Single "Human" letztes Jahr komplett durchgestartet ist, folgt nach drei EPs am Freitag das gleichnamige erste Album des Rag'n'Bone Man. Freut euch auf die beeindruckende Stimme. Der Mann aus Brighton tritt Genregrenze ein und bewegt sich irgendwo zwischen Blues, R'n'B und Hip-Hop.

Der leider noch viel zu unbekannte Sinkane hat den Groove gefressen. Nach "Mean Love" 2014 dürfen wir uns nun auf "Life & Livin It" freuen. Inspiriert von Funkadelic und seinen afrikanischen Wurzeln entsteht ein ganz eigener Sound, checkt die zwei Hörproben.

Nein, das Album heißt nicht "Breiter als 3 Türsteher"! Majoe dropt am Freitag "Auge des Tigers". Ohne Selbstreferenzen gehts nicht. Der gute Herr hat einen Tiger aufm Arm. Hoffentlich verwandelt sich dieser in einen am Mic.

Deutschland deine Schauspieler, Deutschland deine Sänger. Nach Jan Josef Liefers, Meret Becker und Anna Loos jetzt auch Matthias Schweighöfer. "Lachen Weinen Tanzen" heißt das Debüt des Schauspielers und Produzenten, in das sich zur Stunde noch kein Redaktionsmitglied getraut hat, hineinzuhören.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Mac DeMarco, Joe Goddard, Future Islands, Der Ringer, Parcels, Van Holzen, Garish, Crystal Fairy etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 10. Februar:

Allman Brown - 1000 Years

Amber Run - For A Moment I Was Lost

Blackfield - Blackfield V

Blank & Jones - #whatwedoatnight

Brett Young - Brett Young

Carsten Jost - Perishable Tactics

Christopher Martin - Big Deal

Chuck Prophet - Bobby Fuller Died For Your Sins

Cinderella - Live From London

Clock Opera - Venn

Cranial - Dark Towers, Bright Lights

Dave House - Bury Me In Philly

Def Leppard - And There Will Be A Next Time ... Live From Detroit (2CD/Blu-ray/DVD)

Devlin - The Devil In

Diazpora - Islands

Die Sterne - Mach's Besser: 25 Jahre Die Sterne

Fat Joe & Remy Ma - Plata O Plomo

FINN - Wie Weit

First Blood - Rules

Froth - Outside (Briefly)

Jesca Hoop - Memories Are Now

Johnny Swim - Georgica Pond

Knight Area - Heaven And Beyond

Kurt Rosenwinkel - Caipi

Lee Konitz - Frescalalto

Lowly - Heba

Lupe Fiasco - Drogas Light

Majoe - Auge Des Tigers

Matthias Schweighöfer - Lachen Weinen Tanzen (Ltd. Edt.)

Mors Principium Est - Embers Of A Dying World

MUCC - Myakuhaku

Nadine Khouri - The Salted Air

Nidingr - The High Heat Licks Againt Heaven

Old Crow Medicine Show - Best Of Old Crow Medicine Show

Original Soundtrack - Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe

Overkill - The Grinding Wheel

Palisades - Palisades

Queensryche - Promised Land

Rag'n'Bone Man - Human

Razorcut - Common Enemy

Reba McEntire - Sing It Now - Songs Of Faith & Hope

Scratches - Before Beyond

Serafyn - Foam

Simon Kirke - All Because Of You

Sinkane - Life & Livin' It

Spectral - Arctic Sunrise

Steampunx - Steampunx

Straightline - Vanishing Values

Tanja Lasch - Herzkino

The Bombpops - Fear Of Missing Out

The Naked And Famous - Simple Forms

The Sadies - Northern Passages

The Who - My Generation (3LP)

Thievery Corporation - The Temple Of I & I

Thunder - Rip It Up

Tiger Lillies - Cold Night In Soho

Timothy B. Schmit - Leap Of Faith

Tinariwen - Elwan

Tosca - Going Going Going

Traindodge - Time Will Never Know Your Name

Wolfespirit - Blue Eyes

Zugzwang - Future Visions