Außerdem ab Freitag erhältlich: Laura Marling, Bush, Fatoni, Subway To Sally, The Shins, SDP, Greg Graffin, Soundgarden etc.

Konstanz (ana) - "Die Schöne und das Biest", ist das nicht von Shindy? Nein, liebes Rapdeutschland, Shindy hat diese Woche nichts Neues am Start. Dafür aber Die Gebrüder Hessen Mädness & Döll, die das längst überfällige Debütalbum "Ich und Mein Bruder" ja schon über alle Kanäle fleißig promoten. Was die beiden zu erzählen haben? Na hoffentlich keine Disney-Märchen.

Etwas unter dem Radar lief dafür die fast nicht existente Promophase von Fatoni. Der bringt diesen Freitag das Mixtape "Im Modus" unter die Leute, dass neben den üblichen Verdächtigen Edgar Wasser, Juse Ju und Dexter auch noch Maeckes und den Retrogott auf der Gästeliste hat. Fragt sich nur, wo Fatoni letzteren versteckt hat.

Yvonne Catterfeld sitzt derzeit nicht nur bei "The Voice" im Buzzerstuhl, sondern hat auch ihr eigenes Label gegründet. Mit "Guten Morgen Freiheit" zelebriert sie den Schritt in die Unabhängigkeit. Ob die Sängerin aus Erfurt damit auch gleich die Schnarch-Pop-Attitüden mit über Bord geworfen hat, werden wir am Freitag sehen.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Alt-J, Lana Del Rey, Lorde, Max Prosa, Cold War Kids, Thurston Moore, Grandaddy, Temples, Blaenavon, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 10. März:

Aaron Watson - Vaquero

Alarmsignal - Sklaven Der Langeweile

Alexandra Lexer - Das Beste

Alessia Cara - Know It All

Andrea Jürgens - 40 Jahre Andrea Jürgens

Beatrice Egli - Kick Im Augenblick - Live

Binoculers - Sun Sounds

Black Map - In Droves

Blaze Bayley - Endure And Survive

Bush - Black and White Rainbows

Cameron Avery - Ripe Dreams, Pipe Dreams

Can't Swim - Fail You Again

Chickenfoot - Best + Live

Circa Waves - Different Creatures

Cleo T. - And Then I Saw A Million Skies Ahead

David Hope - Tough Love

David Orlowsky Trio - Paris-Odessa

Dayme Arocena - Cubafonia

Dazzle - Das Wunderbare Leben Des David N

Die Brassterds - Die Brassterds

Die Versenker - Trebüt

Digger Barnes - Near Exit 27

Dread Sovereign - For Doom The Bell Tolls

Edgar & Johnny Winter - Brothers In Rock'n'Roll

Elliott Smith - Either Or (20th Anniversary Edition)

Eric Clapton - Live in San Diego (mit JJ Cale) (DVD/Blu-ray)

Evocation - The Shadow Archetype

Fatoni - Im Modus

Fen - Winter

Fink - Fink's Sunday Night Blues

Fleetwood Mac - Tango In The Night (Remastered)

Fury In The Slaughterhouse - 30: The Ultimate Best Of Collection

Galactic Empire - Galactic Empire

Gio - Zahltag

Greg Graffin - Millport

Grizzly - Summer

Hater - You Tried

Havok - Conformicide

Honeymoon Suite - Hands Up

Hurray For The Riff Raff - The Navigator

Inna De Yard - The Soul Of Jamaica

Jonas Monar - Alle Guten Dinge

Ju & Me - Herzangelegenheiten

Julian Sas - Fellin' Alive

Kingnomad - Mapping The Inner Void

Laura Cox Band - Hard Blues Shot

Laura Marling - Semper Femina

Lock Up - Demonization

Lumaraa - Ladies First

Lunar Shadow - Far From Light

Mädness & Döll - Ich Und Mein Bruder

Mallory Knox - Wired

Marc Almond - Hits And Pieces: Best Of Marc Almond & Soft Cell

Martin Kolbe & Ralf Illenberger - Essentials

Mary Ocher - The West Against The People

Namnambulu - Borders

Nathan Fake - Providence

Nouvelle Vague & Gerald Toto - Bande A Part

Original Soundtrack - Beauty And The Beast

Original Soundtrack - Jawbone

Original Soundtrack - Logan

Paul Weller - Jawbone (Original Soundtrack)

Peter Murphy - Bare-Boned And Sacred

Pie Kei - Rap Aus Granit

Pillorian - Obsidian

Pitmen - Back To The Pit

Planting Robots - Roots

Porter Ray - Water Color

Rainald Grebe - Das Elfenbeinkonzert

SDP - Die Bunte Seite Der Macht

Soundgarden - Ultramega OK (Re-Issue)

Status Quo - The Vinyl Singles Collection 1972-1979

Staubkind - An Jedem Einzelnen Tag

Streetmark - Eileen

Subway To Sally - Neon

Synkro - Memories (2008-2011)

Talaboman - Night Land

The Blues Band - Big Blues Band Live Album

The Magnetic Fields - 50 Song Memoir

The Peacocks - Peacocks-Flamingo

The Picturebooks - Home Is A Heartache

The Shins - Heartworms

The Tossers - Smash The Windows

Valerie June - The Order Of Time

Various Artists - Ehrlich & Laut

Various Artists - Cerebral Sounds Of Brain Records 1972-1979 (8CD-Box)

Virginia Ernst - One

Waaktaar & Zoe - World Of Trouble

Yvonne Catterfeld - Guten Morgen Freiheit