Außerdem ab Freitag erhältlich: Franz Ferdinand, Fifty Shades Of Grey, Therion, Melody Gardot, Dashboard Confessional, Joan As Police Woman, Brian Fallon etc.

Konstanz (maxi) - Die wichtigsten Neuerscheinungen in dieser Woche stehen ganz im Zeichen des Indie-Rock: Gaslight Anthem-Frontmann Brian Fallon veröffentlicht mit "Sleepwalkers" sein zweites Soloalbum, das eine hohe Emotionalität, handgemachte Musik und ehrliches Songwriting verspricht.

Die Jungs von MGMT legen sich bei ihrem Entwurf von Indie hingegen traditionell weniger fest und wechselten ihren Stil immer wieder. Während ihr Debüt vor gut zehn Jahren prägend für eine neue Generation von elektronischem Indie stand, bewegten sie sich anschließend in experimentellere Gefilde. Die Vorabsingle "Little Dark Age" vom gleichnamigen Album deutet jedoch eine Rückkehr zum Synthesizer an.

Einen Mix aus organischen Instrumenten und Elektronik bieten Franz Ferdinand auf "Always Ascending", die nach dem Abgang von Gitarrist und Keyboarder Nick McCarthy in neuer Besetzung an den Start gehen. Das in typischer Manier groovende, vorab veröffentlichte Material legt aber nahe, dass die Band ihren markanten Stil konservieren konnte.

Die Soundtracks zu "Fifty Shades Of Grey 3", dem Superhelden-Streifen "Black Panther", kuratiert von Kendrick Lamar, sowie Paul Thomas Andersons "Phantom Thread" (Score von Jonny Greenwood), versorgen außerdem Fans der Leinwandunterhaltung, während die Metaller von Therion mit "Beloved Antichrist" schon anhand des Albumtitels zeigen, wohin die Reise geht. Für anspruchsvollen Blues garantiert Melody Gardot auf ihrem Live-Album, Totos "40 Trips Around The Sun" - übrigens mit drei unveröffentlichten Songs - sorgt für Ohrwurmgefahr und die Wombats runden mit "Beautiful People Will Ruin Your Life" die Indie-lastige Woche ab.

In letzter Sekunde kommt "Was Du Liebe Nennst"-Star Bausa noch mit News: Er kündigt sein Mixtape "Powerbausa" an, das den neuen Song "Unterwegs" mit Capital Bra featuret.

Neuveröffentlichungen am 9. Februar:

The Atlas Moth - Coma Noir

Bausa - Powerbausa

Blindsmyth - Blind

Wade Bowen - Solid Ground

Dashboard Confessional - Crooked Shadows

Alela Diane - Cusp

Do I Smell Cupcakes - Make The Big Boys Hire Me

Duck Duck Grey Duck - Trafic Jam

The Dwarves - Take Back The Night

Brian Fallon - Sleepwalkers

Franz Ferdinand - Always Ascending

Fu Manchu - Clone Of The Universe

Ezra Furman - Transangelic Exodus

Melody Gardot - Live In Europe

GoGo Penguin - A Humdrum Star

Harker - No Discordance

Harm's Way - Posthuman

Martin Heyne - Electric Intervals

Hotel Books - Equivalency

Siv Inger - Komm Und Spiel Mit Mir

Dorit Jakobs - Im Aufruhr Der Lethargie

Joan As Police Woman - Damned Devotion

Kärbholz - Rastlos

Kurt Krömer - Heute Stimmt Alles

Legend Of The Seagullmen - Legend of the Seagullmen

Mad Cap - Reach Peace

MGMT - Little Dark Age

Nebula - Let It Burn

Neurotox - Plan D

Original Soundtrack - Black Panther: The Album

Original Soundtrack - Fifty Shades of Grey 3: Befreite Lust

Original Soundtrack Phantom Thread (by Jonny Greenwood)

Palm - Rock Island

Das Pack - Intelligentes Leben

Niklas Paschburg - Oceanic

Robert Plant & The Sensational Space Shifters - Live At David Lynchs Festival Of Disruption (DVD)

Psy'aviah - Lightflare

Rumahoy - The Triumph Of Piracy

The Sheepdogs - Changing Colours

The Soft Moon - Criminal

Son Lux - Brighter Wounds

Therion - Beloved Antichrist

Toto - 40 Trips Around The Sun

Various Artists - Club Sounds Vol.84

Various Artists - Die Offiziellen Dt.Party & Schlager Charts Vol.9

Will Varley - Spirit Of Minnie

Visigoth - Conquerer's Oath

Voodoo Circle - Raised On Rock

Wild Child - Expectations

The Wombats - Beautiful People Will Ruin Your Life