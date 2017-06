Außerdem ab Freitag erhältlich: Gentleman, Royal Blood, Beth Ditto, KC Rebell & Summer Cem, Fleet Foxes, Zoot Woman, 2raumwohnung, Iced Earth etc.

Konstanz (laut) - Irgendwo in den Tiefen des World Wide Webs betitelte ein Magazin den Sound von Nickelback einmal als "dramatischen Post-Grunge" - auch wenn sich bei solchen Bezeichnungen die Fußnägel hochrollen, verspricht das neue Album der Kanadier wenigstens keine experimentellen Ausflüchte. Drei nicht gerade überraschende Einblicke in die neunte Platte der Softie-Rocker gab es bereits, etwa den gleichnamigen Titeltrack zum Album, "Feed The Machine". Kurz nach dem Release ihres 2014er-Albums "No Fixed Address" unterzog sich Chad Kroeger einer Operation an den Stimmbändern. Der Nickelback-Frontmann hört sich an wie eh und je - ob das so gut ist, sei dahingestellt.

Bei Nimo steht die Reihenfolge der Ereignisse regelmäßig Kopf. Schon vor dem 16. Geburtstag im Knast, schon vor dem ersten Mixtape als "Deutschraps Zukunft" gefeiert, schon vor dem ersten Album auf dem Cover der Juice ... eigentlich sollten wir die Review zu "K!K!" konsequenterweise auch schon vor seiner Veröffentlichung am Freitag schreiben. Tatsächlich bleiben wir aber doch spießig und warten die Platte ab. Könnte ja sein, dass der Mann, der unter den Fittichen von Celo & Abdi flügge wurde, noch die eine oder andere Überraschung in petto hat.

Erscheint zumindest deutlich wahrscheinlicher, als dass KC Rebell und Summer Cem mit ihrem Kollaboalbum "Maximum" besonders verblüffen könnten. Wobei ... kein Feature vom Oberbanger Farid, dafür poppigen Schmachtgesang von Adel Tawil? Damit stand nicht zwingend zu rechnen. Möglich, dass der Titel des Tracks mit Beteiligung des Ich+Ich-Sängers trotzdem nicht ganz den Punkt trifft: "Voll Mein Ding"? Abwarten.

Die neue Platte der Neuseeländerin Lorde hingegen hat gute Chancen auf das Pop-Album des Jahres. Die zuvor veröffentlichten Titel aus "Melodrama" versprechen zumindest einiges. Mit Unterstützung von Jack Antonoff, Sänger der Indie-Pop-Band Fun., sind innerhalb von 18 Monaten die kantigen, aber doch eingängigen Songs für den "Pure Heroine"-Nachfolger entstanden. Neben Themen wie Einsamkeit und Herzschmerz fungiert "Melodrama" nach ihrer Aussage ebenfalls als kathartisches Konzeptalbum. Gedanklicher Schauplatz ist eine Hausparty, gleichermaßen gefüllt mit ekstatisch-tanzenden Gästen, wie auch mit diesem einen sehr betrunkenen Mädchen, das im Badezimmer mit verschmiertem Make-Up vor dem Spiegel steht und gerade eine komplette Existenzkrise erlebt.

Ganze sechs Jahre Zeit haben sich Fleet Foxes aus Seattle gelassen. Das dritte Studioalbum "Crack-Up" verspricht nach dem Appetizer "Fool's Errand" und "Third of May/Ōdaigahara" aber Großes. Electro-Pop-Fans dürfen sich auf die neue Zoot Woman freuen: Nach dem eher schwachbrüstigen "Star Climbing" gibt das britische Trio um Stuart Price auf "Absence" wieder alles und begrüßte sogar Kylie als Gastsängerin im Studio.

Nach siebzehn Jahren als Sängerin und Frontfurie der DIY-Punks Gossip veröffentlicht Beth Ditto ihr Solo-Debüt "Fake Sugar", das die bereits bekannte Single "Fire" enthält. Die Scheibe produzierte die Grammy-verwöhnte Jennifer Decilveo (Andra Day, Boyz II Men), die vermutlich für den Pop-Ansatz der Scheibe verantwortlich zeichnet. Oder wie Beth formulierte: "Sie war die Rollerblades zu meinen Roller-Skates. Wir diskutierten den ganzen Tag und ich fand es großartig."

Alle Neuveröffentlichungen am 16. Juni:

2 Chainz - Pretty Girls Like Trap Music

2raumwohnung - Nacht Und Tag

Alan Jackson - Precious Memories - Collection

Alison Moyet - Other

Alma - Oeo

Antichrist - Sinful Birth

Barokksolistene & Bjarte Eike - The Alehouse Sessions

Beth Ditto - Fake Sugar

Big Boi - Boomiverse

Broadside - Paradise

Can - The Singles

Chicuelo & Mezquida - Conexion

CKY - The Phoenix

Com Truise - Iteration

Currents - The Place I Feel Safest

Dale Cooper Quartet & The Dictaphones - Astrild Astrild

Dave Liebman & Joe Lovano - Compassion – The Music Of John Coltrane

David Bowie - Cracked Actor – Live Los Angeles '74

Dead Heavens - Whatever Witch You Are

Denai Moore - We Used To Bloom

Eighteen Visions - XVIII

Elisa Day - Atme Und Zähle Bis Zehn

Entrails - World Inferno

Fallen Mankind - Bleak Ocean

Fleet Foxes - Crack-Up

Fredda - Land

Frost - Falling Satellites

Gentleman - The Selection

Gilbert - Tausend Raketen

Goldie - The Journey Man

Hey Violet - From The Outside

Hidden Orchestra - Dawn Chorus

Iced Earth - Incorruptible

Idles - Brutalism

Igorrr - Savage Sinusoid

J. Bernhardt - Running Days

Jason Isbell And The 400 Unit - The Nashville Sound

Jason Loewenstein - Spooky Action

Joanne Pollock - Stranger

KC Rebell & Summer Cem - Maximum

Kevin Morby - City Music

Larkin Grimm - Chasing An Illusion

LCC - Bastet

Lea Porcelain - Hymns To The Night

Lorde - Melodrama

Luis Fonsi - Despacito & Mis Grandes Exitos

Major Leagues - Good Love

Michael Nau - Some Twist

Michael Patrick Kelly - ID

Modern Talking - Back For Gold

Nickelback - Feed The Machine

Nimo - K!k!

O.G. - Free O.G.

Orson Hentschel - Electric Stutter

Pantaleon - Virus

Portugal. The Man - Woodstock

Roscoe Mitchell - Bells For The South Side

Royal Blood - How Did We Get So Dark?

Royal Trux - Platinum Tips + Ice Cream

Sammy Brue - I Am Nice

Sandy & The Wild Wombats - Devoted To Rock'n'Roll

Single Mothers - Our Pleasure

Sivert Höyem - Live At Acropolis

Sizzla - Fought For Dis

Songhoy Blues - Résistance

Stefanie Schlesinger - Reality

Stephan Micus - Inland Sea

Stephan Sulke - Liebe Ist Nichts Für Anfänger

Steve Earle & The Dukes - So You Wannabe An Outlaw

Strypes - Spitting Image

Styx - The Mission

The Drums - Abysmal Thoughts

The Eden House - Songs For The Broken Ones

The Goon Sax - Up To Anything

The Hundred In The Hands - Love In The Black Stack

The Strypes - Spitting Image

Tombs - The Grand Annihilation

Trevor Sensor - Andy Warhol's Dream

Twista - Adrenaline Rush

Various Artists - Coming Home (Sampler by Tocotronic)

Various Artists - Böse Lieder

Various Artists - The Passion Of Charlie Parker

Wet Hair - The Floating World

White Sea - Tropical Odds

Wilfried - Gut Lack

Yowler - The Offer

Zaire 74 - The African Artists

Zoot Woman - Absence