Außerdem ab Freitag erhältlich: Dieter Bohlen, The Kooks, Papa Roach, Erasure, Aura, !!!, Leslie Clio, Egotronic, Aldous Harding etc.

Konstanz (laut) - Wenn du ihn nur penetrant, laut und frenetisch genug feierst, merkt vielleicht keiner, dass der Gaul schon lange krepiert ist: Ein Verfahren, das sich RTL offenbar im Umgang mit Dieter Bohlen auf die Fahnen geschrieben hat. Die Quoten der Casting-Shows, in denen "der erfolgreichstze Fernsehjuror Deutschlands" am Richtertisch sitzt, befinden sich im freien Fall. Erstmals verzeichnete das Finale einer DSDS-Staffel noch miesere Zuschauerzahlen als die davor ausgestrahlten Folgen, die auch schon kaum noch jemanden kratzten. Egal! Statt ihm endlich das Gnadenbrot zu spendieren, richtet RTL seinem hauseigenen "Poptitanen" eine "Mega-Show" aus.

Die Doppel-CD dazu - für ganz Unerschrockene gibt es auch eine drei Platten umfassende Edition - dürfte bei der Finanzierung der Sause helfen. Sie versammelt, was Bohlen so an akustischen Grausamkeiten zu bieten hat: Modern Talking-Hits in alten und neuen Gewändern, Songs schnell und schneller vergessener DSDS-Gewinner, Fließbandschlager von Andrea Berg, Vanessa Mai oder der Catterfeld ... und erinnert sich noch jemand an Blue System? Hoffentlich nicht!

Unvergesslich dagegen der Besuch eines Rammstein-Konzerts. Da kann man schon einmal darüber hinwegsehen, dass das letzte monströse Live-Monument "Rammstein In Amerika" eigentlich erst vor zwei Jahren erschienen ist. Nach erfolgreichen Kinoausstrahlungen in 46 Ländern erscheint nun auch "Rammstein: Paris" des Regisseurs Jonas Akerlund als Director's Cut auf DVD, Blu-Ray, CD, Vinyl und digital. Die gefilmten Paris-Shows waren zwei von insgesamt 78 Konzerten der "Made in Germany 1995–2011"-Tour und das bloße Aufzählen des Equipments sagt eigentlich alles über die Faszination Rammsteins aus: Eine Bühnenkonstruktion aus Stahl mit den Maßen 24x15 Meter, 100 Lautsprecherboxen, 380.000 Watt-Soundanlage, 25 Trucks, 125 Crewmitglieder.

Einen Tag nach ihrem Tourauftakt in der ausverkauften Berliner Columbiahalle erscheint am Freitag auch das erste Greatest Hits-Album "The Best Of... So Far" der britischen Indie-Pop-Band The Kooks. Neben den zahlreichen Hits, die das Quartett seit dem 2006er Debüt "Inside In/Inside Out" angesammelt hat, sind mit "Be Who You Are" und "Broken Vow" auch zwei neue Songs auf der Platte. Wie begehrt die Jungs heute noch sind, belegt ein kurzer Blick auf den Tourplan: Alle weiteren fünf Deutschland-Konzerte sind ebenfalls ausverkauft.

Und natürlich erscheint auch das neue, siebte Studioalbum von Linkin Park. So richtig wird man nicht schlau aus der neuen Stilrichtung, die Chester Bennington und Co. für ihr neues Album auserkoren haben. Schmusig ist "One More Light" mitunter ausgefallen. Als Schreiberling bemäkelt man ja gerne eine fehlende Weiterentwicklung. Fällt diese wie im vorliegenden Fall aus, ist es auch wieder nicht recht. Wie Chester im aktuellen laut.de-Interview ausführt, setzen sich die Amerikaner eben gern zwischen alle Stühle. Mal schauen, wo es mit ihrem Ausflug in den Pop hingeht. Mutig sind sie allemal, die Herrschaften.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Fleet Foxes, Lea Porcelain, Millionaire, Cameron Avery, !!!, The National, Phoenix, Dean Lewis, Beth Ditto, Starcrawler etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 19. Mai:

!!! - Shake The Shudder

(Sandy) Alex G. - Rocket

3TEETH - Shutdown.exe

Aldous Harding - Party

Alejandra Ribera - This Island

Anna-Maria Zimmermann - Himmelblau

Aura - Can't Steal The Music

Aurel - Sonne

Below - Upon A Pale Horse

Benjamin Biolay - Volver

Biters - The Future Ain't What It Used To Be

Bjorn Riis - Forever Comes To An End

Caput - Wortgewandt

Daniel Romano - Modern Pressure

Diagrams - Dorothy

Die Negation - Herrschaft Der Vernunft

Dieter Bohlen - Die Megahits

Do Make Say Think - Stubborn Persistent Illusions

DragonForce - Reaching Into Infinity

Egotronic - Keine Argumente!

Elliott Smith - Either Or (2LP 25th Anniversary Edition)

Emily Barker - Sweet Kind Of Blue

Endless Boogie - Vibe Killer

Enslaved - Roadburn Live

Erasure - World Be Gone

Faith Evans & Notorious B.I.G. - The King And I

Feldberger - Gipfeltreffen

Fix8:Sed8 - Foren6

Foreigner - 40

Forming The Void - Relic

Hell Or Highwater - Vista

Hoch/Tief - Detroit → Stuttgart

Hugo Race & Michelangelo Russo - John Lee Hooker's World Today

Husten - Husten

Jade Jackson - Gilded

Jane Weaver - Modern Kosmology

Jaqee - Fly High

John Frum - A Stirring In The Noos

Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi - Das Nullte Kapitel

Leslie Clio - Purple

Linkin Park - One More Light

Little Steven - Soulfire

Los Straitjackets - What's So Funny About Peace, Love And Los Straitjackets

MC Hammer - Please Hammer Don't Hurt 'Em (Re-Release)

Malevolence - Self Supremacy

Marc Broussard - S.O.S.2: Save Our Soul: Soul On A Mission

Matisyahu - Undercurrent

Michael Mayer - DJ-Kicks

Miles Mosley - Uprising

Millionaire - Sciencing

Montreal Jazz Club - Montreal

Morgan Heritage - Avrakedabra

Natalie Lament - Unbestechlich

Nino De Angelo - Das Beste

Oceano - Revelation

Old Season - Beyond The Black

Oliver Koletzki - The Arc Of Tension

Oumou Sangare - Mogoya

Papa Roach - Crooked Teeth

Pokey LaFarge - Manic Revelations

Private Sucker - Friday Night

Pumarosa - The Witch

Rammstein - Rammstein:Paris

Reptil - Throne Of Collapse

Samson Jones - Schmetterling

Schlachthofbronx - Haul & Pull Up

Shadowman - Secrets And Lies

Shake The Shudder - Shake The Shudder

She-Devils - She-Devils

Snoop Dogg - Neva Left

T.raumschmiere - Heimat

The Cubical - Blood Moon

The Dead Daisies - Live & Louder

The Kooks - The Best Of ... So Far

The Legendary - Let's Get A Little High

The Mountain Goats - Goths

The Night Flight Orchestra - Amber Galactic

The Wholls - The Wholls

The Wooden Sky - Swimming In Strange Waters

Tigers Jaw - Spin

Trad.Attack! - Kullakarva / Shimmer Gold

Tygers Of Pan Tang - The Mca Years

Vanessa Mai - Und Wenn Ich Träum

Various Artists - Alien:Covenant OST

Various Artists - Keep Calm & Cover Coldplay

Various Artists - NDHW – Neue Deutsche House Welle Vol. 3

Voyager - Ghost Mile

When Airy Met Fairy - Glow

White Hills - Stop Mute Defeat

Youn Sun Nah - She Moves On