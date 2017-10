Außerdem am Freitag: Liam Gallagher, a-ha, The Darkness, Kelela, Fünf Sterne Deluxe, Nena, Jamila Woods & The Rasmus.

Konstanz (ynk) - Die starke Single "Wall Of Glass" ließ es es bereits erahnen: Liam Gallagher ist in verdammt guter Form. Sein Solodebüt "As You Were" knüpft qualitativ nicht nur genau dort an, Gallagher bedient sich auch noch glorreicher Oasismen, gerade so, als hieße er Noel. An Hymnen wie "Bold" und "For What It's Worth" muss sich sein großer Bruder ab sofort messen lassen.

Mit der bedeutungsschwangeren, roten Flagge guckt Samu Haber ein wenig verwirrt vom Cover der neuen Platte "Heartbreak Century": Zwar sollen zahlreiche neue, lokale Einflüsse das Album prägen, das zwischen Berlin, Los Angeles, Kopenhagen und Australien entstanden ist. Aber sieht man sich das Vorabmaterial genauer an, könnte man zur Annahme gelangen, dass Sunrise Avenue einfach mehr Musik nach bewährtem Rezept abliefern. Cool für Fans des The Voice-Jurors von ProSieben, der Rest muss es sich ja nicht anhören.

Wem es nicht nach Schunkeln ist, könnte sich stattdessen dem neuen Release von Marilyn Manson zuwenden: Nach der Exkursion in weniger harte Territorien kommen die Singles zu "Heaven Upside Down", "KILL4ME" und "WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE" (ja, alles in Großbuchstaben), wieder mit deutlich roherer Statur daher. Wers edgy und brutal mag, ohne damit nur Metalgitarren allein zu meinen, dürfte gut bedient sein.

Weit friedvoller geht es indes in Norwegen zu: Auf der Insel Giske zog MTV dem legendären skandinavischen Pop-Trio a-ha den Stecker, um für eine neue Ausgabe der Unplugged-Reihe ein Akustik-Konzert auf die Beine zu stellen. Eine "abgespeckte Version von a-ha", verspricht der Leadsänger Magne Furuholmen den Fans, "die aber trotzdem die charakteristischen Eigenschaften der Songs klar hervortreten lässt". Eine gute Gelegenheit also, alte wie neue Titel der Band neu kennenzulernen, liebe Fans.

"Uncool mit Ausrufezeichen" (O-Ton des Labels) soll es währenddessen bei Wanda zugehen, die mit "Niente" einen Nachfolger für ihr 2015 erschienenes Hitalbum "Bussi" auf den Markt bringen. Nach wie vor gibt es österreichischen Indiesound mit italienischen Anleihen, ein wenig Genre-Variation und vielfältige Brecher. Für Fans des Genres sicherlich eines der interessanteren Releases des Jahres.

Zak Abel - Only When We're Naked

Poppy Ackroyd - Sketches (Vinyl)

Afrob - Beats, Rhymes & Mr. Scardanelli (Vinyl)

a-ha - MTV Unplugged - Summer Solstice

Alex Mofa Gang - Perspektiven

Greg Allman - Southern Blood (Vinyl)

Bad Temper Joe - Bad Temper Joe And His Band

Bambus - Wechsel EP (Vinyl)

Olaf Berger - Hast Du Heut Schon Gelebt

David Bowie - Reality (Vinyl)

Ane Brun - Leave Me Breathless

August Burns Red - Phantom Anthem

Autograph - Gett Your Ass

Melanie De Biasio - Lilies (Vinyl)

The Black Dahlia Murder - Nightbringers

Blackfinger - When colors Fade Away

Blancmange - Unfurnished Rooms

Benjamin Boyce - 25 Years

A.T.O.M. (Abandoned Territories Of Mankind) - 10.000 Lightyears (Vinyl)

BRNS - Sugar High

Carla Bruni - French Touch

Celeste - Infidèle(s) (Vinyl)

Celeste - Nihiliste

Allessandro Cortini - Avanti (Vinyl)

Belinda Carlisle - Wilder Shores

Cashmo - Hoez & Broz

Alex Christensen & The Berlin Orchestra - Classical 90s Dance

Citizen - As You Please

Avishai Cohen - 1970

Alice Cooper - Trash (Vinyl)

JP Cooper - Raised Under Grey Skies

Cor - Leitkultur

David Crosby - Sky Trails (Vinyl)+

Erland Dahlen - Clocks (Vinyl)

The Darkness - Pinewood Smile

Demon - Midnight Funk

Diary Of Dreams - Hell In Eden

Enrichment - Reanimate

Lara Fabiban - Camouflage

Ace Frehley - Anomaly-Deluxe (Vinyl)

Fünf Sterne Deluxe - Flash

Katinka - Der Sinn Im Unsinn

Liam Gallagher - As You Were

Noel Gallagher - Noel Gallagher's High Flying Birds (Vinyl)

Guano Apes - Proud Like A God

Steve Hackett & Djabe - Life Is A Journey

Haemorraghe - We Are The Gore

Dhani Harrison - In//Parallel

The Hawkins - Ain't Rock n Roll

The Hempolics - Kiss, Cuddle & Torture Vol.1 (Vinyl)

Buddy Holly - Collected (Vinyl)

Michael Holm - Als Die Alten Zeit Jung War'n

Yuri Honing Acoustic Quartet - Goldbrun

Jay-Jay Johanson - Bury The Hatchet

Kelela - Take Me Apart

Lana Del Rey - Lust For Life

Lord Of The Lost - Swan Songs II

Lunatic Soul - Fractured

Peter Maffay - Niemals War Es Besser (Vinyl)

Peter Maffay - 96

Bob Marley - Satisfy My Soul Jah Jah

Bob Marley - Soul Almighty

Bob Marley & The Wailers - Live!

Bob Marley - Soul Revolution Part II

Marillion - Living In F E A R

Marilyn Manson - Heaven Upside Down

Mastodon - Call Of The Mastodon

Mastodon - Leviathan (Vinyl)

Mastodon - Remission (Vinyl)

JD McPherson - Undivided Heart & Soul

Muhabbet - Seninle Uyanmadan

Monolord - Rust

Montez - So Macht Die Sonne Das Auch

Mortel - Racaille

Mother Engine - Hangar (Vinyl)

The Mount Fuji Doom Jazz Corporation - Succubus

Nana Mouskouri - Nana - Arranged & Counducted by Bobby Scott

Nena - Nena 40 - Das Neue Best Of Album

N E O (Near Earth Orbit) - A.T.O.M. (Abandoned Territories Of Mankind)

Okereke Kele - Fatherland

The O'Reillys and the Paddyhats - Seven Hearts-One Soul (Vinyl)

Marilena Paradisi & Kirk Lightsey - Some Place Called Where

Pänzer - Fatal Command

P!nk - M!Ssundaztood (Vinyl)

P!nk - Try This (Vinyl)

P!nk - Can't Take Me Home (Vinyl)

Presented By Van - Tech-Trance

Elvis Presley - Christmas With Elivis And The Royal Philharmonic Orchestra

Pletnev - Chopin Evocations

Primal Fear - New religion (Vinyl)

Prime Circle - Let The Night In

Suzi Quatro - Legend: The Best Of

The Rasmus - Dark Matters

Rationale - Rationale

Red Raven - Chapter Two: Digithell

Alexander Rier - Träum Mit Mir

Rin - Eros (Vinyl)

Jesse Royal - Lily Of Da Valley

Ansa Sauermann - Weiße Liebe (Vinyl)

Schürzenjäger - Herzbluat

Sheer Mag - Need To Feel Your Love (Vinyl)

Slimie - Hier Und Jetzt (Vinyl)

Sofa Surfers - 20

Sparrer - Back Home (Live)

Stufe2 - Die Innere Melodie

Sunrise Avenue - Heartbreak Century

Unheilig - Best Of Vol. 2 - Pures Gold

Unheilig - Best Of Vol. 2 - Rares Gold

Vijay Iyer Sextet - Far From Over (Vinyl)

Wanda - Niente

The Weather Station - The Weather Station (Vinyl)

Snowy White - Reunited

Whitesnake - 1987 (Vinyl)

Windhand - Soma

Wolf Parade - Cry Cry Cry

Jamila Woods - Heavn