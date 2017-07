Außerdem ab Freitag erhältlich: Tyler The Creator, Gestört Aber Geil, Max Richard Leßmann, Declan McKenna, Dizzee Rascal, Foster The People etc.

Konstanz (laut) - Um angemessen über Azad zu schreiben, müsste man eigentlich AUF GROSSBUCHSTABEN UMSCHALTEN. Dass die Faust des Nordwestens zu Deutschraps Urgesteinen zählt, bestreiten noch nicht einmal diejenigen, die so ihre Probleme mit dem Frankfurter haben. Für den ersten Vorgeschmack aus "NXTLVL" setzte der sich (wieder einmal) zusammen mit Kool Savas einigermaßen klassisch als "Endgegner" in Szene, "In Der Hood" schlug er unlängst ganz andere Töne an. Klar, dass Azad ob dieser Bandbreite beim einen oder anderen aneckt. Kantenlosigkeit war sein Problem aber ja noch nie: Wir bleiben gespannt.

Mit Spannung darf man auch stets erwarten, was Tyler The Creator so ausbrütet - wobei diesmal gar nicht so wahnsinnig viel Zeit für Mutmaßungen blieb. Sein letztes Album "Cherry Bomb" liegt zwar schon zwei Jahre zurück. Den Nachfolger "Scum Fuck Flower Boy" veröffentlichte das Odd Future Wolf Gang-Oberhaupt jetzt trotzdem mit vergleichsweise wenig begleitendem Brimborium. Eine Woche Countdown bei Twitter, ein Video zu "Who Dat Boy" mit A$AP Rocky-Feature und dem Ausblick auf einen weiteren Song am Ende, und die zweite Auskopplung "Boredom": Mehr gabs vorher nicht. Reicht aber auch, um zu ahnen, dass es mit Tyler eins ganz sicher nicht wird: langweilig.

Stevie Nicks (Fleetwood Mac)? Sean Lennon? Bei Lana Del Rey dürfen auch mal ältere Semester ran, nicht nur junge Hüpfer wie The Weeknd ("Lust For Life") und A$AP Rocky ("Summer Bummer", "Groupie Love"). Insgesamt 16 neue Lana-Songs liegen uns in drei Tagen vor - und nur die Älteren wundern sich, dass es den Albumtitel "Lust For Life" schon einmal gab.

Die zwei Ganzkörpertätowierten von Haudegen grüßen schon ein halbes Jahr nach "Altberliner Melodien" erneut und recht martialisch: "Blut Schweiß & Tränen". Dahinter verbirgt sich eine Sammelbox bestehend aus 30 neuen Songs unterteilt in die Themengebiete Blut, Schweiß und Tränen. Featuring Kool Savas und Manuellsen.

Wer beim Hamburger Dance-Label Kontor Records unter Vertrag ist, spielt im Konzert der Großen mit: Tiesto, Scooter und eben Gestört aber GeiL aus Erfurt. Nach der Wincent Weiss-Kollabo "Unter meiner Haut" wollen die beiden Großraumdisco-Mogule mit "#zwei" zurück an die Chartsspitze.

Der Name Max Richard Leßmann hingegen könnte bald auch Menschen außerhalb des Vierkanttretlager-Fanlagers erreichen. Mit "Liebe in Zeiten der Follower" legt der Sänger eine Kehrtwende zu Indie-Schlager und Chanson-Pop hin.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

SMERZ, 2raumwohnung, Washed Out, Ghostpoet, Mogwai, Steven Wilson, The War On Drugs, Parcels, St. Vincent etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 21. Juli:

Aliocha - Eleven Songs

Avey Tare - Eucalyptus

Azad - NXTLVL

Bondage Fairies - Alfa Gaga Cp Wifi

Boris - Dear

Childhood - Universal High

Cornelius - Mellow Waves

Damian Marley - Stony Hill

Dan Croll - Emerging Adulthood

Daphni - Fabriclive 93: Daphni

Dasher - Sodium

Declan McKenna - What Do You Think About The Car?

Denitia - Ceilings EP

Dizzee Rascal - RASKIT

Euglossine - Sharp Time

Europe - The Final Countdown 30th Anniversary Show-Live

Foster The People - Sacred Hearts

French Montana - Jungle Rules

Gestört Aber Geil - #zwei

Goldfinger - The Knife

Haudegen - Blut, Schweiß & Tränen

Holograms - Surrender

In This Moment - Ritual

Japanese Breakfast - Soft Sounds From Another Planet

John Garner - Writing Letters

Kenny Wayne Shephard - Lay It On Down

Lana Del Rey - Lust For Life

Laucan - Frames Per Second

Layla Zoe - Songs From The Road

Little Barrie - Death Express

Marillion - Misplaced Childhood (Deluxe Re-Release, Vinyl/CD/Blu-ray)

Max Richard Leßmann - Liebe In Zeiten Der Follower

MDK - Manifestation

Mellow Mark - Nomade

Mhysa - Fantasii

Nicole Atkins - Goodnight Rhonda Lee

Oscar Dowling - Free And Easy

Paul Heaton und Jacqui Abbott - Crooked Calypso

Pessimist - Pessimist

Ramones - Leave Home (40th Anniversary Deluxe Edition)

Rian - Out Of The Darkness

Rodrigo Gallardo & Nicole Cruz - El Origen EP

Santana - Diamonds Are Forever

Sarah Jane Scott - So Viel

Snow - At Last

Stefanie Hertel - Freunde Fürs Leben

Steve Aoki - Steve Aoki Presents Kolony

Stu Larsen - Resolute

Tau Cross - Pillar Of Fire

The Monkees - Summer Of Love

Tyler, The Creator - Flower Boy

Unisonic - Live In Wacken

Various Artists - Bravo Hits, Vol.98

Various Artists - Tomorrowland - Amicorum Spectaculum

Waxahatchee - Out In The Storm

Wintersun - The Forest Seasons

Yoko Ono - Approximately Infinite Universe

Yoko Ono - Fly