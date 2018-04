Außerdem ab Freitag erhältlich: Caliban, Left Boy, Kamelot, Blank & Jones, Elton John-Tribute, Äl Jawala, Lisa Stansfield u.v.m.

Konstanz (leah) - Deconstruction for the Soul: E ist zurück und dreht nur wenig an den eigenen Stellschrauben. "I Break Apart" ist das Mantra. Eels liefern ein weiteres Mal den hörenswerten Soundtrack zum Untergang.

Thirty Seconds To Mars veröffentlichen nach fast fünfjähriger Pause ihr fünftes Studio-Album. Diverse Sternchen aus der aktuellen Pop-, Hip Hop- und Elektro-Szene sollen der Band auf "America" einen 'konventionelleren' Anstrich verleihen, was vermutlich auf einen 'kommerzielleren' Sound hinausläuft. Die Kollaborationen mit A$AP Rocky, Halsey und Zedd sorgen zuverlässig dafür, dass von den rockigen Wurzeln der Band nicht mehr all zu viel übrig bleibt.

"Golden" ist bereits Kylie Minogues vierzehntes Studioalbum, kein Wunder, dass die Pop-Ikone sich nach so vielen Jahren in der Branche nach einer musikalischen Neu-Orientierung gesehnt hat. Für das in Nashville entstandene Album hat sie sich von Countrymusik beeinflussen lassen, was schon auf den beiden vorab erschienenen Singles "Dancing" und "Stop Me from Falling" deutlich hörbar ist. "Dancing" nahm Kylie passenderweise mit Nathan Chapman auf, der maßgeblich für Taylor Swifts Wandel vom Country- zum Popstar verantwortlich war, sich also mit dem Mischen beider Genres bestens auskennt.

Alle Neuveröffentlichungen am 6. April:

Äl Jawala - Lovers

Albert Hammond - Live In Berlin

Bad Stream - Bad Stream

Blackberry Smoke - Find A Light

Bleed from Within - Era

Blank & Jones - Milchbar Seaside Season 10

Caliban - Elements

Cosmo Sheldrake - The Much Much How How and I

Death By Unga Unga - So Far So Good So Cool

Elvis Presley - Elvis Presley: The Searcher (OST)

Gris-De-Lin - Sprung

Goat Girl - Goat Girl

Goath - Opposition

Hinds - I Don'T Run

Hot Boogie Chillun - 18 Reasons to Rock'n'Roll

Hop Along - Bark Your Head Off

Jimmy Cornett and the Deadmen - Live in Roth

Kamelot - The Shadow Theory

Kylie Minogue - Golden

Lisa Stansfield - Deeper

Left Boy - Ferdinand

Mellow Mark - Nomade ( Rerelease)

Mahlstrom - Maeander

Malakoff Kowalski - My First Piano

Marquess - En Movimiento

Mark Otis Selby - Naked Session

Maren Morris - Restoration

Maverick - Cold Star Dancer

Merciful Nuns - Anomaly X

Mustasch - Silent Killer

Necrotekk - What We have Lost

Paddy And The Rats - Riot City Outlaws

Pretty Things - Live on Air at BBC

Peter Von Poehl - Sympathetic Magic

Pyrit - Control

Reto Burrell - Shampoo Or Gasoline

Rieke Katz - That's Me

Ritchie Blackmore's Rainbow - Memories In Rock II

Steve Bug & Langenberg - Paradise Sold

Shirley Davis & The Silverbacks - Wishes & Wants

Suicidal Tendencies - Get Your Fight On!

Spiders - Killer Machichne

Taimo - Tai Till I Die

The Amorettes - Born To Break

The Dead Daisies - Burn It Down

Thirty Seconds To Mars - America

Toni Braxton - Sex and Cigarettes

Tom Misch - Geography

Underoath - Erase Me

Wess Meets West - A Light Within The Fracture

Wolfgang Müller - Die Sicherste Art Zu Reisen

Wye Oak - The Louder I Call, The Faster It Runs

Various Artist - Germany's Next Topmodel-Best Catwalk Hits 2018

Various Artists - Megahits 2018 - Die Zweite

Various Artists - Johnny Cash: Forever Words

Various Artists - Elton John: Revamp

Viech - Heute Nacht Nach Budapest