Außerdem ab Freitag erhältlich: Roger Waters, Flogging Molly, U2, All That Remains, Bonaparte, Dua Lipa, Dan Auerbach etc.

Konstanz (laut) - Die Pink Floyd-Reissues zu "Animals", "Atom Heart Mother", "Meddle" und "Obscured By Clouds" klingen uns noch in den Ohren, da beamt es einen frontal zurück ins Jetzt. Roger Waters führt nicht etwa "The Wall" neu auf, sondern veröffentlicht ein neues Studioalbum. Mit richtig neuen Songs, die keiner kennt und so. Gab es zuletzt 1992 auf seinem Soloalbum "Amused To Death". Auf "Is This The Life We Really Want?" will der 73-Jährige im Verbund mit Radiohead-Produzent Nigel Godrich an seine 40 Jahre alten Meisterwerke anknüpfen. Wir sind gespannt.

Nach zwei grandiosen Alben ist die Erwartungshaltung an das neue Werk des britischen Indie-Trios Alt-J hoch. "Relaxer" heißt die dritte Platte und ließ mit den vorab veröffentlichten Stücken "3WW", "In Cold Blood" und dem erst kürzlich erschienenen "Adeline" schon Gutes erahnen - nur keine sonderlich großen Stilbrüche. Das ist dem Produzenten Charlie Andrew zu verbuchen, den die Briten auch schon für die Vorgänger-Alben ins Boot holten. Auf dem Cover zeigt sich ein Screenshot des Videospiels "LSD" von 1998 - ob das neue Werk der Briten ein ebenso klanglicher Drogentrip wird, erfahren wir am Freitag.

Ebenfalls Album Numero Drei liefern Kraftklub ab: Auf "Keine Nacht für Niemand" begegnen einem nicht nur Zitate und Referenzen, sondern auch noch vertraute Stimmen, etwa die von Element Of Crime-Sänger Sven Regener. "Am Ende denk ich immer nur an dich", stimmen Kraftklub ein, was folgt ist aber weniger hafentrunkene Regener-Poesie, sondern eine High-Energy-Rock-Bestandsaufnahme eines desolat Liebesszenarios. Später trifft man dann auf den Die Ärzte-Song "Bitte Bitte". Stargast: Farin Urlaub. Seid gespannt.

SXTN "Leben Am Limit" und so geht es auf ihrem neuen Album um Party und Drogen. So weit, so vorhersehbar. Unser Rezensent Lippe hört in den tiefen Bässen und den Elektrosounds Bezüge zu ihrem Förderer Frauenarzt heraus und lobt die fortgeschrittene Raptechnik des Duos.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Fleet Foxes, Lea Porcelain, INVSN, Aldous Harding etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 2. Juni:

'68 - Two Parts Viper

220 Volt - Power Games

Adrenaline Mob - We The People

Ali As - Insomnia

All That Remains - Madness

All Time Low - Last Young Renegade

Alt-J - Relaxer

Authority Zero - Broadcasting To The Nations

Beach Fossils - Sommersault

Benjamin Booker - Witness

Bob Marley - Exodus 40 – The Movement Continues

Bonaparte - The Return Of Stravinsky Wellington

Camille - Oui

Caput - Wortgewandt

Charlie Fink - Cover My Tracks

Chastity Belt - I Used To Spend So Much Time Alone

Cody Chesnutt - My Love Divine Degree

Dan Auerbach - Waiting On A Song

Dan Tepfer & Morgan Thomas - Eleven Cages

DGM - Passing Stages: Live In Milan And Atlanta

Die Grubertaler - Jubiläumsalbum – 15 Jahre

Dispatch - America, Location 12

Dua Lipa - Dua Lipa

Elder - Reflections Of A Floating World

Evan Dando - Baby I'm Bored

Exit Order - Seeds Of Hysteria

Ezoo - Feeding The Beast

Flogging Molly - Life Is Good

Fogalord - Masters Of War

Foggy Mountain Rockers - Ein Herz Für Teds Vol. 2

Funker Vogt - Code Of Conduct

Halsey - Hopeless Fountain Kingdom

Hampshire & Foat - Galaxies Like Grains Of Sand

Husky - Punchbuzz

Ikonika - Distractions

Intent:Outtake - Eclipse

Jasper Van't Hof - Jazz Because

Jorn - Life On Death Road

Josin - Epilogue

Ju'Go - H.O.P.E.

Karl Böhm - Icon: Karl Böhm – The Early Years

Kenny Arkana - L'Esquisse 3

Kilez More - Alchemist

Kondi Band - Salone

Kraftklub - Keine Nacht Für Niemand

Lewis Fieldhouse - Theodor Washington And The Central Valley

Lovex - Dust Into Diamonds

Marika Hackmann - I'm Not Your Man

Mean Streak - Blind Faith

Megaloh, Trettmann & Kitschkrieg - Herb & Mango

Mikko Joensuu - Amen 3

Miss May I - Shadows Inside

Mutoid Man - War Moans

Nikka & Strings - Underneath And In Between

Nils Wülker - On

Noga Erez - Off The Radar

Obey The Brave - Mad Season

Omer Avital & Avi Avital - Avital Meets Avital

Orson Hentschel - Electric Stutter

Paul Oakenfold - Generations – Three Decades Of Dance

Philipp Boa & The Voodooclub - Reduced! (A More Or Less Acoustic Performance)

Pixx - The Age Of Anxiety

Primal Fear - Angels Of Merci – Live In Germany

Radiation Romeos - Radiation Romeos

Remoe - Alles Für Die Fam

RG Lowe - Slow Time

Richard Dawson - Peasant

Roger Cicero - Live In Basel - The Baloise Session

Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

Saint Etienne - Home Counties

Secret Sphere - The Nature Of Time

Sikth - The Future In Whose Eyes?

Sleep Party People - Lingering

Sportsman - Neverland

Stand High Patrol - The Shift

Sweet Baboo - Wild Imagination

SXTN - Leben Am Limit

Tankard - One Foot In The Grave

The One Hundred - Chaos & Bliss

The Tidal Sleep - Be Water

Tibetréa - Zauber & Rituale

U2 - The Joshua Tree (30th Anniversary Deluxe)

Ukulele Dub Society - Uke Pot Vol. 1

Ulrika Spacek - Modern English

Unleash The Archers - Apex

Vallenfyre - Fear Those Who Fear Him

Various Artists - Boombox 2: Early Independent Hip Hop 1979-83

Various Artists - FM4 Soundselection 36

Various Artists - T2 Trainspotting OST

Vita Bergen - Retriever

Wednesday 13 - Condolences

Wren Kitz - Dancing On Soda Lake