Außerdem ab Freitag erhältlich: Michael Bublé, Leonard Cohen, Oonagh, Silla, Jimmy Eat World, Maeckes etc.

Konstanz (jim) - Die unermüdlichen Nu Metaller von Korn bringen ihr zwölftes Studioalbum unter das Volk. "The Serenity Of Suffering" beherbergt mit Corey Taylor von Slipknot einen besonderen Featuregast, laut Gitarrist Brian Welch werden wir die Band so hart und intensiv wie noch nie erleben. Das klingt doch vielversprechend!

Genauso Großes verspricht Tim Bendzko, der sein neues Album "Immer Noch Mensch" dieses Mal in Eigenregie produzierte. Verzichtet hat der Berliner auf elektronische Einflüsse, dafür treten echte Instrumente in den Vordergrund. Passend zum Albumtitel heißt die erste Single "Keine Maschine" und ist so unspektakulär wie irgendwie alles von Bendzko.

Olexesh kommt mit seinem dritten Longplayer "Makadam". Die Single "64 Kammern" pumpt ordentlich im Breitbandformat und die Gästeliste liest sich sehr gut: u.a. hört man Gzuz, Haftbefehl, Labelbosse Celo & Abdi und Xatar.

Nach einer Verwandten, die sie nicht mehr kennen gelernt hat, benannte Lady Gaga ihr aktuelles Album "Joanne". Der Geist der Tante führt die Musikerin nach ihren Ausflügen in die Schauspielerei und den Jazz nun offenbar doch ins Pop-Geschäft zurück. Im Kreis zahlreicher Gäste, darunter Josh Homme und Beck, gibt sie sich experimentierfreudig. Kollege Sven Kabelitz will sich noch kein abschließendes Urteil entlocken lassen. Was ihn nicht unmittelbar aus den Socken reißt, braucht vielleicht einfach noch Zeit zum Wachsen.

Bei Leonard Cohen wird es laut Kollege Brandstetter ziemlich dunkel. "You Want It Darker" ist zuweilen zärtlich und heiter, aber vor allem elegisch und grimmig. Er trägt seine Geister aus der Vergangenheit schweren Herzens zu Grabe: Seinen Schöpfer, seine amourösen Kollateralschäden, seine Reisekrankheiten und alte Verbundenheiten. Die neue Kost vom Kanadier dürfte also keine leichte sein.

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 21. Oktober:

AC/DC - Hell's Highway – Live On Air 1974-'79 (Vinyl LP)

Agnes Obel - Citizen Of Glass

Albert Hammond - In Symphony

Amaranthe - Maximalism

Angelo Kelly + Family - Irish Christmas Premium Edition (CD + DVD)

Außen Top Hits, Innen Geschmack - (Remastered / Re-Release)

Beatles - Greatest Hits And Lost Treasures (4 CD Boxset)

Beatles - Help! In Concert (Vinyl LP)

Blind Ego - Liquid

Blues Company - Old, New, Borrowed But Blues

Bohren & Der Club Of Gore - Bohren For Beginners

Bolt Thrower - The Best Of Bolt Thrower

Bright Eyes - The Studio Albums 2000-2011 (Vinyl LP)

Colosseum - Valentyne Suite (Vinyl LP)

Das W - Wegweiser EP

David Crosby - Lighthouse

David Holmes - Late Night Tales

Deine Lakaien - XXX. The 30 Years Retrospective (4 CD-Box)

Eagles - Unplugged 1994

Eav - Was Haben Wir Gelacht … (Verdächtige Larifaritäten Aus Drei Jahrzehnten)

Eddi & Dän - Eddi & Dän Singen Noch Mehr Kinderlieder A Capella

Elvis Presley - The Wonder Of You With Royal Phil. Orch. (+ Helene Fischer Duett)

Ewigheim - Schlaflieder

Fettes Brot - Auf Einem Auge Böd (Remastered / Re-Release)

Fettes Brot - Fettes Brot Lässt Grüßen (Remastered / Re-Release)

Fettes Brot - Mitschnacker (Remastered / Re-Release)

Fiva x JRBB - Keine Angst Vor Legenden (Vinyl LP)

Helmut Lotti - The Comeback Album

Hertel & Hofmann - Männerversteher

Horst Jankowski - Jankowski Originals Vol. 3

Howard Carpendale - Das Ist Unsere Zeit - Live

I Prevail - Lifelines

Jimmy Eat World - Integrity Blues

John K. Samson - Winter Wheat (Vinyl LP)

Joyce Muniz - Made In Vienna

Korn - The Serenity Of Suffering

Lady Gaga - Joanne

Leonard Cohen - Once More For Marianne (Live)

Leonard Cohen - You Want It Darker

Lost Frequences - Less Is More

M.I.K.I. - Kurvenmukke

Maeckes - Tilt

Michael Bublé - Nobody But Me

Micky Krause - Micke Krause Duette

Miles Davis - Miles Davis Quintet: Freedom Jazz Dance: The Bootleg Series Vol. 5

Mono - Requiem For Hell

Nekromantix - A Symphony Of Wolf Tones & Ghost Notes

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) - Yes Lawd!

Obituary - Ten Thousand Ways To Die (EP)

Olexesh - Makadam

Oonagh - Märchen Enden Gut

Overland - Contagious

Pentatonix - A Pentatonix Christmas

Radau! - Weihnachten mit Radau!

Riverside - Eye Of The Soundscape

Ross Antony - Mein Freund Button-Freunde Machen Dich Stark

Scuba - Fabric 90

Sia - This Is Acting

Silla - Es War Einmal In Südberlin

Snider Dee - We Are The Ones

Status Quo - Aquostic II – Thats A Fact!

Stratovarius - Visions Of Europe (Reissue 2016)

Sunrise Avenue - Best Of – Ten Years Edition (CD + DVD)

The Pretenders - Alone (Vinyl LP)

The Pretty Reckless - Who You Selling For

The Rolling Stones - Another Time, Another Place (Vinyl LP)

The Rolling Stones - The Story So Far - Unauthorized

Them - Sweet Hollow (Vinyl LP)

Tim Bendzko - Immer Noch Mensch

Vanessa Mai - Für Dich Nochmal (CD + DVD)

Various - Big City Beats Vol. 25

Various - Kuschelklassik Piano Dreams, Vol. 5

Various - Lazarus (Original Cast Recording)

Various - Unter Meinem Bett 2

Voces8 und M. Samuelsen - Winter

Waldgeflüster - Ruinen

Wanda - Amore Meine Stadt (Live – Limited Edition) (CD + Blu-ray)

Wardruna - Runaljod - Ragnarok

Wirtz - Unplugged (Vinyl LP)

Wovenar - Honor Is Dead