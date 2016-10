Außerdem ab Freitag erhältlich: Empire Of The Sun, Ina Müller, Xavier Naidoo, Max Mutzke, Bon Jovi, Westernhagen, etc.

Konstanz (jim) - Sido, Azad, Olli Banjo, Samy Deluxe, Laas Unltd. - die Liste der Feature-Partner wirkt schier grenzenlos auf "Essahdamus", dem neuen Mixtape von Kool Savas. Die ersten drei Singles überzeugen nicht wirklich, vor allem bei "Auge" und "Triumph" nerven die cheesy Hooks. Doch auf den restlichen 15 Tracks dürften ein paar Hits von King Essah dabei sein.

Viele Gäste karrt auch Marius Müller-Westernhagen zum "MTV Unplugged" ran, u.a. tragen Udo Lindenberg, MiMi und Jan Plewka ihren Teil bei. Die beiden Appetizer "Mit 18" und "Willenlos" ertönen schon vielversprechend mit exotischen Instrumenten und erdigen Neuinterpretationen.

Die Synthpop-Exzentriker Empire Of The Sun kommen auf "Two Vines" sehr geschmeidig daher: neben den typischen Discobeat-Singles bietet das Album viele zärtliche Melodien und sanfte elektronische Elemente. Das passt auch zur Aussage von Nick Littlemore in unserem Interview: "Ich möchte, dass die Leute mit diesem Album eine gute Zeit haben und ihnen durch schwierige Situationen hilft." Prominente Unterstützung hört man ebenfalls, wie zum Beispiel Lindsey Buckingham von Fleetwood Mac und "Blackstar"-Bassist Tim Lefebvre.

Kann es funktionieren, wenn drei QOTSA-Wüstenrocksöhne auf Iggy Pops gletscherkühlen Proto-Wave/Postpunk von "Sister Midnight" oder "Mass Production" treffen? Und wie! Das schwarzlichterne Funkeln des "Hauptstrasse 155"-Neonsounds ergibt mit dem Schuss knochigen Palm Desert-Staubs exquisiten Dark Rock - auch in der Liveversion "Live At The Royal Albert Hall". Die QOTSA-Musiker sind ähnlich wie andere große Combos – Crazy Horse bei Neil Young oder Bad Seeds bei Nick Cave - konstant präsenter Teil der Show, ohne sich unangemessen in den Vordergrund zu drängen.

Zwölf Jahre nach dem pathetischen "Adios" der Böhsen Onkelz kommt mit "Memento" jetzt doch ein Nachfolger. Die Fans der Deutschrocker können sich also schon mal das Bier kaltstellen. Oder sich weiterhin darüber aufregen, dass ihre einstigen Helden sich mit dem Comeback selbst verraten hätten. Das bleibt ganz euch überlassen.

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 28. Oktober:

Anaal Nathrankh - The Whole Of The Law

Apollo Brown & Skyzoo - The Easy Truth

Basta - Freizeichen

Black Sabbath - The Ultimate Collection

Böhse Onkelz - Memento

Bon Jovi - Jersey Boy

Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (Re-Release) (Vinyl LP)

Crowbar - The Serpent Only Lies

Crystal Fighters - Everything Is My Family

Dan Berglund und Öström Magnus - E.S.T. Symphony

Demon - Cemetery Junction

Dirkschneider - Live-Back To The Roots

Dope - Blood Money Part 1

Dunedin Consort und Johann Sebastian Bach - Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium

Empire Of The Sun - Two Vines

Fewjar - Until (Doppel-LP) (Vinyl LP)

Fiddler's Green - Devil's Dozen

Frank Iero And The Patience - Parachutes

Frank Sinatra - World On A String (Limited 4CD+DVD Boxset)

Genesis - A Trick Of The Tail (Vinyl Re-Issue)

Genesis - And Then There Were Three (Vinyl Re-Issue)

Genesis - Duke (Vinyl Re-Issue)

Genesis - Foxtrot (Vinyl Re-Issue)

Genesis - Genesis (Vinyl Re-Issue)

Genesis - Invisible Touch (Vinyl Re-Issue)

Genesis - Nursery Cryme (Vinyl Re-Issue)

Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway (Vinyl Re-Issue)

Genesis - Trespass (Vinyl Re-Issue)Ghost - Meliora (Vinyl)

Hardbone - Tailer Made

Helmet - Dead To The World

Hidden Cameras - Home On Native Land

Icke & Er - Greatest Hits (The Sky Is Der Himmel) (Vinyl)

Iggy Pop - Post Pop Depression: Live At Royal Albert Hall (DVD/Blu-ray)

Ina Müller - Ich Bin Die

Jack Savoretti - Sleep No More

James Arthur - Back From Th Edge

Jörg Bausch - Gentleman

KALIM - Odyssee 579

Kenny Chesney - Cosmic Hallelujah

King Crimson - On (And Off) The Road 1981 – 1984 (Boxset)

Kool Savas - Essahdamus

LeAnn Rimes - Remnants

Luxuslärm - Carousel (Re-Release)

Luxuslärm - So Laut Ich Kann

Madness - Can't Touch Us Now

Malky - Where Is Piemont

Marc Almond - Trials Of Eyeliner - Anthology 1979-2016

Maria Callas und Bizet - The New Sound Of Maria Callas

Martens Army - Wir Treten Wieder Zu!

Max Mutzke und NDR Radiophilharmonie - Experience

Melissa Etheridge - Memphis Rock And Soul (Vinyl)

Memphis May Fire - This Light I Hold

Muthspiel und Mehldau - Rising Grace

Nada Surf - Peaceful Ghosts (Live With Deutsches Filmorchester Babelsberg) (Vinyl)

Nana Mouskouri - Ich Find' Schlager Toll – Das Beste

Nighthawks - 707

Nils Landgren - Christmas With My Friends V

Oesch's Die Dritten - Jodelzirkus

Ólafur Arnalds - Island Songs

Palast - Hush

Planes Mistakes For Stars - Prey

Project Pitchfork - Look Up, I'm Down There

Rock Wolves - Rock Wolves

Rolling Stones - The Story So Far - Unauthorized

Roman Flügel - All The Right Noises

Rosenstolz - Das Beste

RPWL - Plays Pink Floyd's 'The Man And The Journey (CD + DVD)

Schmidbauer & Kälberer - Wenn's An Der Zeit Is

Sebastian Fitzek - Das Paket

She & Him - Christmas Party

Steve Earle - Guitar Town (30th Anniversary Ltd. Deluxe Edition)

Testament - Brotherhood Of The Snake

The Answer - Solas

Theocracy - Ghost Ship

Tove Lo - Lady Wood

Upon A Burning Body - Straight From The Barrio

Uriah Heep - Salisbury (Re-Release)

Various / Bear McCreary - Outlander: Season Two

Various / Keb Darge - The Best Of Legendary Deep Funk (Vinyl LP)

Various / The Piano Guys - Uncharted

Various / Viva Voce - Symphonic Christmas

Various / Wolfgang Amadeus Mozart - Mozart 225 – The New Complete Edition

Various - Ballermann Apres Ski Party Hits 2017

Various - Ballermann Hits Party 2017

Various - Best Of 2016-Die Hits Des Jahres

Various - Cloud Atlas O.S.T. (Vinyl LP)

Various - Giraffenaffen 5

Various - Hed Kandi 2017

Various - Red White Xmas – Das FC Bayern München Weihnachtsalbum

Various - The Lion King (Vinyl LP)

Vinnie Paz - The Cornerstone Of The Corner Stone

VoXXclub - Geiles Himmelblau – Live

Weezer - Weezer (Green Album) (Vinyl Re-Issue)

Westernhagen - MTV Unplugged

Wolfgang Petry - Die Jahre Mit Dir

Xavier Naidoo - Nicht Von Dieser Welt 2 – Allein Mit Flügel Live