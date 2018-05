Außerdem ab Freitag erhältlich: Charlie Puth, Ry Cooder, Beach House, Loreena McKennitt, Dú Maroc, Sing Meinen Song - Das Tauschkonzert etc.

Konstanz (emi) - Bei wenigen Künstlern weiß man vorab genauer, was einen erwartet. Kontra K, ein grundsolider Rapper, gießt massig Herzblut in jedes einzelne seiner Stücke. Inhaltlich lässt sich an seinen engagierten, kämpferischen Motivationshymnen auch wenig bemängeln, höchstens vielleicht eine Überdosis Pathos. Seine Fans wollen es aber gar nicht anders: Die lassen sich gerne wieder, wieder und noch einmal erzählen, dass, wer nicht kämpft, schon verloren hat, und dass man wieder aufstehen muss, wenn einen das Leben auf die Bretter geschickt hat. Mit "Erde & Knochen" sollte sich die Zielgruppe, wie die bisherigen Auskopplungen ahnen lassen, auch wieder bestens bedient fühlen.

Bei den Britrock-Helden der Nullerjahre, den Arctic Monkeys, scheint auch längst klar zu sein, was am Freitag in die Anlage flattert: Funky Rock-Hymnen im Stile des kommerziellen Überfliegeralbums "AM" von 2013. Die Realität könnte nicht weiter weg sein: Alex Turner und Kollegen bewegen sich auf "Tranquility Base Hotel & Casino" spektakulär gesetzt und zurückhaltend in Richtung Lounge-Pop und loten die Toleranzgrenze ihrer Fans in nicht gekanntem Ausmaß aus.

"Live in London" ist das erste E.S.T.-Album in Original-Besetzung seit dem Tod von Esbjörn Svensson vor nun genau zehn Jahren. Bei dem Konzert am 20. Mai 2005 spielen E.S.T. u.a. Stücke vom neuen Album "Viaticum", also ein Repertoire, das es bisher nur in den Studioversionen zu hören gab. In gewisser Weise lässt "Live In London" sogar das zwei Jahre später aufgenommene, vielfach preisgekrönte "Live In Hamburg" hinter sich.

Alle Neuveröffentlichungen am 11. Mai:

Abbruch - Lieber Linksextrem

Aidan Moffat & RM Hubbert - Here Lies The Body

Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

Ashley Mcbryde - Girl Going Nowhere

Bad Wolves - Disobey

Barbara Schöneberger - Eine Frau Gibt Auskunft

Beach House - 7

Brent Cobb - Providence Canyon

Charlie Puth - Voicenotes

De-Phazz - Black White Mono

Dú Maroc - Mocro (Box Set)

E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio) - Live In London

Eclipse - Joey Alexander

Engel - Abandon All Hope

Follow The Cipher - Follow The Cipher (CD + DVD)

Glenn Frey - Above The Clouds – The Best Of Glenn Frey (3CD/DVD)

Grit - No Fun At All

Herzlos - Schwarz Weiß Neon

Jean-Michel Blais - Dans Ma Main

John Mellencamp - Plain Spoken - From The Chicago Theatre (Live 2016) (CD/DVD)

Julian Doré - Vous Et Moi

Karussell - Erdenwind

Kontra K - Erde & Knochen (Limited Box Set)

Leroy Hutson - The Man!

Leroy Hutson - Closer To The Source

Lords Of Black - Icons Of The New Days

Loreena McKennitt - Lost Souls

Marian Hill - Unusual

Markuz Walach - Identity

Mike Zito - First Class Life

Monika Martin - Für Immer

Mos Generator - Shadowlands

Nigel Kennedy, George Gershwin - Kennedy Meet Gershwin

Portico Quartet - Untitled (Aitaoa #2)

Praying Mantis - Gravity

Prophet - Wanna Be Your Man

Rso - Radio Free America

Ry Cooder - The Prodigal Son

Schmidbauer & Kälberer - 10 Jahre Tollwood (Live)

Sean Christopher - Yonder

Sean McGowan - Son Of The Smith

Seven Dust - All I See Is War

Simian Mobile Disco - Murmurations

Skinless - Savagery

Strung Out - Black Out The Sky

The Rolling Stones - Rolling Stones-History (3-CD-Box-Set)

Various Artists - Das Stereo Phono-festival Vol. II

Various Artists - Sing Meinen Song - Das Tauschkonzert - Vol. 5 (2CD)

Various Artists - Tanit Beach Club Ibiza 2018 (Doppel CD)

Various Artists - House Sommerlove 2018

Vega - Only Human

Young Gun Silver Fox - AM Waves