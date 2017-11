Außerdem ab Freitag erhältlich: "Sing Meinen Song", Helene Fischer, Ina Müller, Sven Väth, Jeyz, Rolling Stones, Pentatonix, Van Morrison etc.

Konstanz (laut) - Die "Jung, Brutal, Gutaussehend"-Saga geht weiter: Nach vier Jahren Pause veröffentlichen Kollegah und Farid Bang den dritten Teil. Wie in den Singles schon zu hören war, sind der Boss und der Banger im gewohnten Battle-Modus. Diesmal nehmen die beiden Anabolikamutanten neben der KMN Gang besonders Bushido ins Visier. "Dann wird die Lage bereinigt und dieser Sklave beseitigt / Denn diese Wannabe-Legende kommt zum Boxkampf ohne Hände / Lass die Fotzen bisschen zappeln, denn der Knockout kommt am Ende." Wir warten gespannt, denn der "Knock-Out" naht.

Auf die vierte Ausgabe von "Sing Meinen Song - Das Weihnachtskonzert" hätten wir dagegen verzichten können. Die bereits ausgestiegenen Gastgeber The BossHoss laden in eine österreichische Hütte, um alles zu covern, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist. Wer 2016 das Glück hatte zu verpassen, wie Samy Deluxe "The Dock Of The Bay" von Otis Redding coverte, sollte dieses Jahr am besten alles noch mal genau so machen. Denn Moses Pelham covert hier Björk ("All Is Full Of Love") und Michael Patrick Kelly mit Lena "Don't Give Up" von Peter Gabriel & Kate Bush. Das ist schwer zu toppen, weshalb sich The BossHoss, diese elenden Profis, den "Earth Song" von Michael Jackson herausgesucht haben. Frohes Fest!

U2 und Neil Young, zwei Legenden des Rock'n'Roll, veröffentlichen am Freitag neue Studioalben. Könnte man "Songs Of Experience" drei Jahre nach dem Vorgänger "Songs Of Innocence" als eine für U2-Verhältnisse fast schon übereilige Veröffentlichung bezeichnen, verhält es sich beim 72-jährigen Kanadier etwas anders. "The Visitor" ist Neil Youngs viertes Studioalbum in zwei Jahren. Da kommt nur noch Van Morrison mit: Sein letztes Album "Roll With The Punches" erschien vor zwei Monaten.

Derweil begnügen sich die Rolling Stones mit der Verwaltung des reichen Erbes. Schließlich waren sie dieses Jahr live ja aktiv. "On Air" ist eine Compilation mit selten gehörten Radio- und TV-Aufnahmen aus ihrer Gründungszeit. Unter den 32 Songs befinden sich daher auch Songs von Chuck Berry oder Bo Diddley.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Django Django, 1984, Black Rebel Motorcycle Club, Starcrawler, Joan As Police Woman etc.

Neuveröffentlichungen am 1. Dezember:

Alexander Klaws und Pia Douwes - Die größten Musicalhits aller Zeiten

Alice Cooper - Broadcast Collection 1971-1995

Andromeda - Andromeda

Beans on Toast - Cushty

Bert Kaempfert - That Happy Feeling

Blis. - No One Loves You

Bonnie Tyler - Remixes and Rarities

Brenda Lee - Singles & Eps 1956-1962

Brennan Heart und Rebourne - #iamhardstyle Yearmix 2017

Brings - Liebe Gewinnt

Carl Verheyen - Essential Blues

Cat Stevens - Collected (Vinyl)

Chris Stapleton - From A Room: Vol. 2

Christy Moore - On the Road

Dadju - Gentlemen 2.0

Darius - Utopia

Das EFX - Dead Serious (Vinyl)

David Beckingham - Just When The Light

Degial - Predator Reign (Vinyl)

Deuce - Invincible

Downes Braide Association - Skyscraper Souls

Eisley und Goldy - Blood, Guts and Games

Eli Benjoma - Party House Stories

Five Finger Death Punch - A Decade of Destruction

George Martin - The Film Scores And Original Orchestral Music Of George Martin

Glenn Hughes - Building The Machine

GRAI - Ashes

Hammerfall - Glory to the Brave - 20 Year Anniversary Edition (Vinyl)

Hard Action - Hot Wired Beat

Hein Simons - Heintje und Ich

Helene Fischer - Helene Fischer (Geschenk-Edition 4CD/DVD/Blu-Ray)

Helmut Lotti - The Comeback Album - Live in Concert

High Kings - Decade - Best of

Hior Chronik - Out of the Dust

Hittman - Hittman

Ina Müller - Ich Bin Die - Live

Jay Alexander und Royal Philharmonic Orchestra - Weihnachtslieder

Jess and the Ancient Ones - The Horse and Other Weird Tales

Jeyz - So Machen Wir Das Hier

Joey Alexander - Joey.Monk.Live!

John Williams - Star Wars: A New Hope (Vinyl)

Jovanotti - Oh, vita!

Joyosa - Un Milagro

Judas Priest - Painkiller (Vinyl)

Kelly Family - Christmas All Year

Kelly Family - Christmas For All

Kelly Lee Owens - Kelly Lee Owens

Ken Boothe - Inna de Yard

Kollegah & Farid Bang - Jung Brutal Gutaussehend 3

Lady Beast - Vicious Breed (Vinyl)

Little Simz - Stillness in Wonderland

Mac McAnnaly - Southbound - The Orchestra Project

Marillion - Misplaced Childhood (2017 Remaster)

Mia Julia - Geile Zeit

Micatone - The Crack (Vinyl)

Midge Ure - Orchestrated

Miguel - War & Leisure

Minas Morgul - Kult

Morbid Angel - Kingdoms Disdained

Neil Young & Promise of the Real - The Visitor

New Order - Nomc15 (Live)

NOISEAST - Lifeyards

Obsession - Marshall Law (Re-Issue)

Obsession - Methods of Madness (Re-Issue)

Obsession - Scarred for Life (Re-Issue)

Operation: Mindcrime - The New Reality

Pablo Alboran - Prometo

Pantha du Prince - Coming Home

Penguin Cafe Orchestra - Union Cafe

Pentatonix - A Pentatonix Christmas Deluxe

Peter Panka's Jane - Forever and One Day

Petula Clark - I Couldn'T Live Without Your Love

Pitbull - Greatest Hits

Pretty Boy Floyd - Public Enemies

Quireboys - White Trash Blues (Vinyl)

Raintimes - Raintimes

Ralf Gustke - Flying Days

Romina Basso und Sonia Prina - Dorilla in Tempe

Rush - A Farewell To Kings (40th Anniversary Deluxe Edition)

Rush - 40th Anniversary (Deluxe Box)

Samael - Blood Ritual (Re-Issue 2017) (Vinyl)

Sex Pistols - Never Mind The Bollocks (3CD/DVD)

Shacke One - Bossen & Bumsen

Shpongle - Codex 6

Sia - Everyday Is Christmas (Vinyl)

Snot - Get Some (Vinyl)

Staubkind - Immer Wenn Es Anfängt

Sven Väth - Sven Väth in the Mix – The Sound Of The 18th Season

Taake - Kong Vinter

Tears For Fears - Rule the World: The Greatest Hits (Vinyl)

The Alan Parsons Project - Eye in the Sky (35th Anniversary Boxset)

The Busters - Straight Ahead

The Casting Out - The Casting Out EP (Vinyl)

The Faceless - In Becoming a Ghost

The Rolling Stones - On Air

Thunder - Christmas Day

Tom Waits - Glitter and Doom Live (Vinyl)

Tyler the Creator - Flower Boy (Vinyl)

U2 - Songs of Experience

Van Morrison - Versatile

Various Artists - Sing Meinen Song - Das Weihnachtskonzert Vol. 4

Various Artists - Die Mega 90er: Best Of

Various Artists - Havana Meets Kingston (Vinyl)

Various Artists - Schlager Club 2018

Various Artists - Spawn (Again) - A Tribute To Silverchair (Vinyl)

Various Artists - The Dome Vol. 84

Various Artists - Thor: Ragnarok

Various Artists - Winter Wonderland (Vinyl)

Various Artists - ZYX Italo Disco Collection 24

Wilco - A.M.

Wilco - Being There