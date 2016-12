Außerdem ab Freitag erhältlich: Fraktus II, Prince, Babymetal, "Sing Meinen Song"-Compilation, Frank Zappa, etc.

Konstanz (pabi) - Neil Young präsentiert am Freitag mit "Peace Trail" sein bereits 38. Studioalbum und schlägt dabei vorwiegend akustische Singer/Songwriter-Töne an, die er mit Autotune-Effekten anreichert. Ja, richtig gelesen. Die Songs sind in diesem Jahr entstanden und wurden in Rick Rubins Shangri-La Studios aufgenommen.

Der Boss war gestern, Selfmade Records auch: Kollegah hat sich inzwischen zum "Imperator" aufgepumpt und veröffentlicht sein ebenso betiteltes Album diesmal über seine eigene Plattform Alpha Music Empire. Mit Rückendeckung von Warner dürfte sich sein unternehmerisches Risiko trotzdem in überschaubaren Grenzen halten. Die Fans könnten nach den Vorab-Singles bereits ahnen, was sie erwartet: Mit Bescheidenheit und Zurückhaltung ist vermutlich auch diesmal eher weniger zu rechnen. Deutlich spannender als das eigentliche Album verspricht der zweite "Hoodtape"-Teil auszufallen. Blöd nur, dass der nur der Premium-Edition von "Imperator" beiliegt.

Die Fantastischen Vier warten mit einem Leckerbissen für Vinyl-Fetischisten auf. "Supersense Block Party" ist eine Live-Session, die am 13. Oktober im Supersense-Palast des Analog-Spezialisten Florian Doc Kaps live aufgenommen und direkt vor Ort in ein Vinyl-Master geritzt wurde. Aus der mitlaufenden Tonbandaufnahme wurden auf dem gleichen Wege 77 Original-Vinyl-Scheiben von Hand geschnitten und eine limitierte Auflage von 4.444 Platten maschinell produziert. Nun ist das ganze auch auf CD und 12"-Vinyl zu haben.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Alle Neuveröffentlichungen am 9. Dezember:

Aerosmith - Permanent Vacation (Vinyl)

Aerosmith - Pump (Vinyl)

Albert Hammond - In Symphony (Vinyl)

Ash Borer - The irrepassable Gate

Babymetal - Live At Wembley

Bahama Soul Club - Havana '58 (Vinyl)

Bethlehem - Bethlehem

Blitz The Ambassador - Diasporadical (Vinyl)

Brad Paisley - Life Amplified World Tour (CD+DVD)

Cara Dillon - Upon A Winter's Night

Die Fantastischen Vier - Supersense Block Party

Emeli Sande - Long Live The Angels (Vinyl)

Fee Badenius - Feederleicht

Fraktus II - Optische Täuschung

Frank Zappa - Joe's Garage (Vinyl)

Frank Zappa - Lumpy Gravy (Vinyl)

Frank Zappa - We're Only in It For The Money (Vinyl)

I Muvrini - Pianetta

In Flames - 1993-2011(Ltd. Deluxe black 13LP Box Set) [Vinyl]

John Cale - Fragments Of A Rainy Season

Jon Lord - Gemini Suite

Kollegah - Imperator

Kungs - Layers (Vinyl)

Leonard Cohen - You Want It Darker (Vinyl)

LP - Lost On You

Mac Miller - The Divine Feminine (Vinyl)

Maria Taylor - In The Next Life

Mark Seibert und Milica Jovanovic - Schikaneder – Das Musical – Original Cast Album Wien

Michael Nau - Moving (Vinyl)

Mika - Mika ♥ Paris (DVD)

Minupren & Stormtrooper - The Brutal And Sadistic Show

Montreal - Alles Auf Schwarz

Neil Diamond - Acoustic Christmas (Vinyl)

Neil Young - Peace Trail

Nightwish - Vehicle Of Spirit

OneRepublic - Oh My My (Vinyl)

Original Soundtrack - Sing

Original Soundtrack - The Hamilton Mixtape

Original Soundtrack - Winnetou – Der Mythos lebt (by Heiko Maile)

Prince - One Last Kiss (Live Radio Broadcast 1985-1998)

Public Image Limited - Album (Box-Set)

Public Image Limited - Metal Box (Box-Set)

Schwellenbach & Hauschka - Steve Reich: Six Pianos (Vinyl)

Shaman Elephant - Crystals

Solange Knowles - A Seat At The Table (Vinyl)

Stone Sour - Stone Sour (Vinyl)

The Band - The Last Waltz (40th Anniversary Edition)

The Colorist & Emiliana Torrini - The Colorist & Emiliana Torrini

The Disco Boys -The Disco Boys Vol. 16

The Doors - Live On Air - 1967-1972

The High Kings - Grace & Glory

Tom Petty & The Heartbreakers - The Studio Album Vinyl Collection 1976-1991 (9-LP-Box)

Toony - King Of Hate (Polish Edition)

Various Artists - 25x25 25 Jahre Intro (Der Soundtrack Deines Lebens)

Various Artists - About: Berlin Vol: 15 (Vinyl)

Various Artists - Apres Ski Hits 2017

Various Artists - Die Schlager Des Jahres 2016