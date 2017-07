Außerdem ab Freitag erhältlich: Alpa Gun, Happy Meals, Felix Jaehn, Laibach, Paul Simon, Rako, Paradise Lost etc.

Konstanz (nao) - 25 Jahre Edguy müssen gefeiert werden! Zum Jubiläum gibts ein fettes Best-Of-Paket: Neben zahlreichen Klassikern finden sich auf "Monuments" fünf neue Tracks. Ziemlich cool: Die beiliegende DVD zeigt Tobi Sammett und Co. nicht auf aktuellem Stand der Mode, sondern mit langen Haaren bei einem Konzert, das sie 2004 bestens aufgelegt in Sao Paolo spielten.

In der gemeinsamen Zone von Post Hardcore, Metalcore und Melodic Rock machen es sich Silverstein auf "Dead Reflection" bequem. In zwölf Songs kondensieren die Kanadier mehr oder weniger alles, was sie ausmacht.

Das Deutschrap-Thema der Woche liefert vermutlich weder Alpa Gun noch Rako: Unwahrscheinlich, dass "Walther-P" des einen oder das selbstbetitelte Album des anderen "Legacy" den Rang abläuft. Kollegah hat die Geister zwar durchaus auch seit jeher geschieden. Obwohl es schon satte zehn Jahre zurückliegt: An das redaktionsinterne Zerwürfnis über der Frage, ob man (respektive "speziell du als Frau") "Alphagene" feiern darf oder verdammen muss, erinnern wir uns noch bestens.

Seitdem ist allerdings Einiges passiert. Vielleicht also ganz gut, wenn uns der Boss mit der Aura seinen Aufstieg über den King zum Imperator noch einmal im Zeitraffer vor die greisen Augen führt. So weit, dass wir uns seine Best-Of-Sammlung im luxuriösen Gold-Award-Editions-Schrein an die Wand hängen, müssen Heldenverehrung und/oder Götzendienst ja trotzdem nicht gehen.

Paul Simon war der Kurze im so kurzlebigen wie erfolgreichen Duo Simon & Garfunkel. Für ihn selbst noch schlimmer: 46 Jahre nach der Trennung wird er immer noch gerne mit dem besser aussehenden Art Garfunkel verwechselt, der in seinem Leben kaum ein Lied geschrieben hat. Denn trotz seines riesigen Erfolgs ist Simon im Herzen ein Singer/Songwriter geblieben, der sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht und immer wieder Neues versucht hat.

Auf der Bühne verzichtet er seit jeher auf spektakuläre Ablenkung und verwendet das Budget lieber für zahlreiche, hochtalentierte Musiker. Wie auch bei seinem Konzert im Londoner Hyde-Park im Sommer 2012, bei dem er seine Solokarriere Revue passieren ließ und die Zuschauer mit südafrikanischen und lateinamerikanischen Rhythmen zum Tanzen brachte. Um sie zu rühren, griff er dann doch auf zwei Stücke von Simon & Garfunkel zurück: "The Boxer" und, natürlich, "The Sound Of Silence".

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Mogwai, Steven Wilson, The War On Drugs, Parcels, St. Vincent, Kraftklub, Zimt, Liam Gallagher, Benjamin Clementine, Kevin Morby, Grizzly Bear etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 14. Juli:

12 Stones - Picture Perfect

Alpa Gun - Walther-P

Amplifier - Trippin' With Dr Faustus

Art Feynman - Blast Off Through The Wicker

Baio - Man Of The World

Bettina Köster - Kolonel Silvertop

Bloodclot - Up In Arms

Boris - Dear

Camorra - Mourning, Resistance, Celebration

Charles Aznavour - Collected

Charles Lloyd New Quartet - Passin' Thru

Cheap Wine - Cheap Wine

Claude Speeed - Infinity Ultra

Corridor - Supermercado

Daniela Alfinito - Sag Mir Wo Du Bist

Danny & The Champions Of The World - Brilliant Light

Dasher - Sodium

David Nance - Negative Boogie

Destruction - Release From Agony

Die Liga Der Gewöhnlichen Gentleman - It's OK To Love DLDGG

Die Shitlers - This Is Bochum Not L.A.

Doug Kershaw - Very Best Of Doug Kershaw

Dustin Wong & Takako Minekawa - Are Euphoria

E.m.m.a. - LA Mermaid

Edguy - Monuments

EDX - Two Decades

Eric Dolphy - Putward Bound

Eva Luginger - Unzertrennlich

Execration - Return To The Void

Expulsion - Nightmare Future

Felix Jaehn Und Hight - Hot2touch

Flowers Of Evil - City Of Fear

Francobollo - Long Live Life

George Garcia - Mittendrin

Happy Meals - Full Ashram Devotional Ceremony Volumes IV-VI

Henry Saiz - Balance Presents Natura Sonoris

Hodina und Havlicek - Geborgene Schaetze

House And Land - House And Land

Integrity - Howling, For The Nightmare Shall Consume

Jana Rush - Pariah

Japanese Breakfast - Soft Sounds From Another Planet

John Murry - A Short History Of Decay

Kalbells - Ten Flowers

Katie Ellen - Cowgirl Blues

Killflavour - Forest Mirror

Kiss - 2 for 1: Destroyer/ Rock And Roll Over

Kollegah - Legacy

Krappmann - Niemandsland

KsFreakWhatElse - Whatelse

Laibach - Also Sprach Zarathustra

Lee Bains III - Youth Detention

Lifehouse - Greatest Hits

Mamas & Papas - Collected

Mc Bogy und DJ Craft - Best of Mixtape

Melt Downer - Melt Downer

Mr Jukes - God First

Mura Masa - Mura Masa

Murcof x Wagner - EP.02

Neil Young - Hitchhiker

Nic Knatterton & Die Marmeladenfabrik - Konfitüre

Nick Lowe - The Abominable Shodowman

Nidia - Nidia E Ma, Nidia E Fudida

Obscurity - Streitmacht

Offa Rex - The Queen Of Hearts

Oh Wonder - Ultralife

Paradise Lost - One Second

Patricia - Several Shades Of The Same Color

Paul Falk - 1000 Lieder

Paul Simon - The Concert in Hyde Park

Peaking Lights - The Fifth State Of Consciousness

Poppy Ackroyd - Sketches

Pott Riddim - Nie Mehr Arbeiten Gehen

Pregnancy - Urgency

Psychic Temple - IV

Psychic TV - Allegory & Self

Psychic TV - Pagan Day

RAC - EGO

Robin Marc - Alles Im Lot

Rpwl - A New Dawn

Sextile - Albeit Living

Shabazz Palaces - Quazarz Vs. The Jealous Machines

Shabazz Palaces - Quazarz: Born On A Gangster Star

Sheer Mag - Need To Feel Your Love

Silverstein - Dead Reflection

Sparks - No 1 In Heaven

SQÜRL - EP #260

Status Quo - The Last Night Of The Electrics

Sudan Archives - Sudan Archives

Teenage Bottlerocket - Stealing the Covers

Terrace Martin Presents The Pollyseeds - Sounds Of Crenshaw Vol. 1

The Americans - I'll Be Yours

The Dears - Times Infinity Volume Two

The Moody Blues - Collected

The Pains Of Being Pure At Heart - The Echo Of Pleasure

The Stevens - Good

The Vamps - Night & Day

Tigersclaw - Princess Of The Dark

Twinsmith - Stay Cool

Us And Us Only - Full Flower

Various - Baby Driver

Various - Parookaville 2017

Various - Punk Goes Pop

Various - Seafaring Strangers: Private Yacht

Various - Simply Soundtracks

Various - Soul On The Real Side

Voight-Kampff - The Din Of Dying Youth EP

Waxahatchee - Out In The Storm

Weeping Icon - Eyeball Under EP

White Poppy - The Pink Haze Of Love

William Ryan Fritch - The Old Believers

William Ryan Fritch - The Sum Of Its Parts

Wizkid - Sounds From The Other Side

Xordox - Neospection

Yoko Ono - Fly

Yoko Ono - Approximately Infinite Universe