Außerdem ab Freitag erhältlich: Little Dragon, Joey Bada$$, Bizzy Montana & Chakuza, Sylabil Spill, "Fast & Furious 8"-Soundtrack etc.

Konstanz (kil) - Manche hatten Kendrick Lamars neues Album schon am letzten Freitag erwartet - US-Stars machen ja in letzter Zeit gern mal ein Geheimnis um ihre kommenden Releases. Heute gab Lamar aber nicht nur den VÖ-Termin am 14.4. bekannt, sondern auch Titel, Cover, Tracklist und Features. Demnach enthält "Damn." neben dem bereits bekannten "Humble." weitere 13 Tracks, darunter die Songs "XXX." feat. U2 und "Loyalty." feat. Rihanna.

Bei der umstrittenen Echo 2017-Preisverleihung gesellte sich Vincent Weiss instinktiv in die richtige Ecke. Gemeinsam mit Bendzko und Giesinger präsentierte er mit "Feuerwerk" einen Song aus seinem neuen Album "Irgendwas Gegen Die Stille". Gestört oder geil, das am Freitag erscheinende Album polarisiert schon jetzt. Den Dancepop-Reigen eröffnete der Sänger mit der Single "Unter Meiner Haut" im Remix eben jener Gestört aber Geil-DJs.

Dicke Beats und fragwürdige Geschäfte vereint hingegen Zuna problemlos. Anfang des Jahres erhielt der Aufstieg des im Libanon geborenen Rappers einen Dämpfer: Bei einer Hausdurchsuchung angeblich wegen Drogen- und Waffengeschäften wurde auch Zunas Laptop beschlagnahmt, in der Folge musste er den Release seines Albums aufschieben. Am Freitag erscheint nun die eigentlich schon früher geplante Veröffentlichung: "Mele7". Das Album featured neben Miami Yacine auch Kollege Azet.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Mando Diao, Cigarettes After Sex, Little Dragon, The Charlatans, Kendrick Lamar, DJ Hell feat. Stereo MC's, Tora, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 14. April:

Actress - AZD

Aerosmith - Rocks (Vinyl-Release)

Alvarez Kings - Somewhere Between

Atomic - Six Easy Pieces

Attademoi & Jimenez - Anthology Of Classical Guitar Music

Azareth - In Extremis

B.T. Express - Give Up The Funk – The B.T. Express Anthology (2CD-Box)

Barry Adamson - Love Sick

Bizzy Montana & Chakuza - Blackout 2

Bolt Thrower - Realm Of Chaos (Vinyl-Release)

Brian May & Kerry Ellis - Golden Days

Chris Shiflett - West Coast Town

Chuck Berry - Singles Collection (Vinyl-Release)

Colour Haze - In Her Garden

Corroded - Defcon Zero

Cory Branan - Adios

Demon Head - Thunder On The Fields

Denner/shermann - Masters Of Evil

Die Grenzgänger - Brot & Rosen

El Michels Affairs - The Return To The 37th Chamber

Elton John - Songs From The West Coast (Vinyl-Release)

Elton John - 17-11-1970 (Vinyl-Release)

Elton John - Elton John (Vinyl-Release)

Endezzma - The Arcane Abyss

Fionn Regan - The Meetings Of The Waters

Flying Saucer Attack - Flying Saucer Attack (Vinyl-Release)

Frank Winkels & Maya Hakvoort, Andreas Lichtenberger - Don Camillo & Peppone – Gesamtaufnahme Wien Live

Gaiser - III

Gates Of Ishtar - At Dusk And Forever (Re-Release)

Gates Of Ishtar - The Dawn Of Flames (Re-Release)

Hayseed Dixie - Free Your Mind And Your Grass Will Follow

Helena Hauff - A Tape

Hellwell - Behind The Demon's Eyes

Here Lies Man - Here Lies Man

J. Cole - 4 Your Eyez Only (Vinyl-Release)

Jaya The Cat - Basement Style (Vinyl-Release)

Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (Vinyl-Release)

Joe Bada$$ - All-Amerikkkan Bada$$

John Mayer - The Search For Everything

Joshua Natural Information Society Abrams - Simultonality

Julia Lezhneva & COK - Graun Arias

Justin Timberlake - Book Of Love Soundtrack (Vinyl-Release)

Kendrick Lamar - Damn.

King Blues - The King Blues

Lilli Mae - Forever And Then Some

Lisa Mitchell - Warriors

Little Dragon - Season High

Little Hurricane - Same Sun Same Moon

Little Unsaid - Imagined Hymns And Chaingang..

Marian Hill - Act One

Marillion - Marbles In The Park Live

Markus Fix presents - Dots & Pearls 4 mixed by Markus Fix

Matthias Steiner - Zurückgeliebt

MCC - Goodmorning Restrained (Vinyl-Release)

Michael Giacchino - Rogue One: A Star Wars Story (Vinyl-Release)

Miles Davis - Sketches Of Spain (Re-Release)

Miwata - Nicht Ohne Grund

Necrowretch - Satanic Slavery

Nicole - 12 Punkte

Nightbringer - Terra Damnata

OST & Various - Fast & Furious 8: The Album

Pete Townshend - Empty Glass (Vinyl-Release)

Pete Townshend - All The Best Cowboys Have Chinese Eyes (Vinyl-Release)

Pete Townshend - White City (Vinyl-Release)

Richie Kotzen - Salting Earth

Sam Outlaw - Tenderheart

Savage - Tonight (Vinyl-Release)

Scorpions - Acoustica (Vinyl-Release)

Shameless - The Filthy 7

Sophie Zelmani - My Song

Soundtrack - Moana

Stone Foundation - Street Rituals

Sweet - Are You Ready? (The RCA Era) (Vinyl-Box Release)

SWMRS - Drive North

Sylabil Spill - Der Letzte Weisse König

TaiMo - Horner Corner

The Gun Club - In My Room

The Smith Street Band - More Scared Of You Than You Are Of Me

Tinie Tempah - Youth

Tool - Undertow (Re-Release)

Varg - Götterdämmerung

Various - Northern Soul Floorfillers

Various - Urban Dance. Vol. 20

Vescera - Beyond The Fight

Will Joseph Cook - Sweet Dreamer

Wincent Weiss - Irgendwas Gegen die Stille

Wumpscut - Innerfire Greatest Hits (CD-Box)

Yawning Man - Rock Formations (Re-Release)

Zuna - Mele 7