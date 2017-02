Außerdem ab Freitag erhältlich: Ed Sheeran, Sleaford Mods, Van Holzen, Candelilla, Grandaddy, Danko Jones, Rec-Z, Temples etc.

Konstanz (kil) - Standhaft sind sie ja: Trotz der kommerziellen Enttäuschung von "Kings Of Suburbia" bleiben Tokio Hotel ihrem neuen Elektro-Sound treu. "Dream Machine" führt das Champagner-Pop-Konzept uneingeschränkt weiter, wie bereits die Vorabsingles "Something New" und "What If" belegten. Dass die Hallen inzwischen kleiner geworden sind, stört die Kaulitz-Brüder auch wenig: Im März spielen sie acht Shows von Berlin bis Zürich.

Man muss heute leider nicht nach Amerika schauen, um zu verstehen, warum es Bands wie die Sleaford Mods aus Nottingham mehr denn je braucht. Ab und zu will man die ganze Scheiße, die um einen herum passiert, einfach für ein paar Hassmomente vergessen. Ob minimalistischer Punk-Rotz mit Sprechgesang oder akustisch-authentische Pub-Prügelei: "English Tapas" serviert uns zwölf fettig frittierte Happen, die nicht im Magen liegen und daher auch vom sehnigen Tai Chi-Oberlehrer Iggy Pop schwerstens empfohlen werden. Wieder einmal hat er recht.

Die süddeutsche Band Van Holzen mit einem eigenen Ansatz für (Stoner-) Rockismen und deutschen Texten, veröffentlicht ihr Debüt "Anomalie". "Wir sind reduziert, ehrlich, handgemacht. Ich brauche etwas, um Dampf abzulassen", erklärt Frontmann Kiesling seine Band, die ihren klaren Sound nur mit Elementen verziert, die auch live umzusetzen sind.

Elegante Synth-Flächen und deutsche Alltagslyrik: So präsentiert sich Joy Denalane auf dem Album-Teaser zu "Gleisdreieck". Sechs Jahre nach "Maureen" führte sie ihr neues Werk zurück nach Berlin. Eine Gabelung ins Ungewisse, in die Vergangenheit und die Zukunft. Zu klassischem Joy-Sound soll sich sich eleganter Future-R'n'B gesellen.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Cigarettes After Sex, Body Count, Die Regierung, Chuck Prophet, Temples, Pixx, Ride, Keaton Hanson, Dirty Projectors, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 3. März:

Alison Krauss - Windy City

Alice Jemima - Alice Jemima

All Them Witches - Sleeping Through The War

Band Maid - Just Bring It

Batmobile - Brand New Blisters

Ben Liebrand - Grand 12 Inches Vol. 15

Black Mirrors - Funky Queen

Blaudzun - Jupiter Pt.2

Candelilla - Camping

Catz'n Dogz - Watergate 22

City And Colour - Peaceful Road/Rain

Culcha Candela - Next Generation (Re-Release)

Dan Baird - Solow

Daniel Hope und Zko - For Seasons

Danko Jones - Wild Cat

Django 3000 - Im Sturm

Ed Sheeran - Divide

Emma6 - Wir Waren Nie Hier

Emmure - Look At Yourself

Faun - Midgard (Tour Edition)

Findlay - Forgotten Pleaures

Grandaddy - Last Place

Grizzly - Summer

Hanni El Khatib - Savage Times

Holly Macve - Golden Eagle

I AM - Revolution

Infected Mushrooms - Return To The Sauce

James Maslow - How I Like It

Jenn Grant - Paradise

Blut & Kasse - Jooj

Joy Denalane - Gleisdreieck

Junius - Eternal Rituals For The Accretion Of Light

L.A. Express - L.A. Express / Shadow Play

Leif Vollebekk - Twin Solitude

Majesty - Rebels

Mari Boine - See The Woman

Nachtgeschrei - Tiefenrausch

Nadia Reid - Preservation

Nanik - Ünal

Neue Meister - Live In Berlin

Never Land Orchestra - Legend Of Zelda

New Model Army - Between Dog And Wolf (DVD)

Nino De Angelo - Liebe Für Immer

Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (Vinyl)

Panic! At The Disco - Pretty Odd (Vinyl)

Patrick Richardt - Soll Doch Die Zeit Vergehen

Power Trip - Nightmare Logic

Real McKenzies - Two Devils Will Talk

Rec-Z - Marke Eigenbau

Richard Barbieri - Planets + Persona

Robert Randolph & The Family Band - Got Soul

Roy Buchanana - Loading Zone / You're Not Alone

SAM - Kleinstadtkids

Götz Widmann - Sittenstrolch

Sleaford Mods - English Tapas

Staatspunkrott - Choral vom Ende

Stefan Jürgens - Grenzenlos Mensch

Syd - Fin

Teddy Feat. Chaki - Dwz

Temples - Volcano

Tim Kasher - No Resolution

Todd Terje - Jungelknugen

Tokio Hotel - Dream Machine

Van Holzen - Anomalie

Various - About: Berlin Vol 16

Vitja - Digital Love

Voids - Minus The Bear

Why - Moh Lhean

Within The Ruins - Halfway Human

Wolfheart - Tyhjyys