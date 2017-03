Außerdem ab Freitag erhältlich: Jesus & Mary Chain, Mighty Oaks, Steel Panther, Me And That Man, Neal Morse, Take That etc.

Konstanz (kil) - "We Got Love": Es ist Liebe! Die Kelly Family hat nach 13 Jahren wieder zueinander gefunden und ist im Nostalgiemodus. Denn neben neuen Songs erwarten uns auch einige alte Klopfer in neuen Versionen, wovon "Nanana" kürzlich schon als Vorbote ins Rennen geschickt wurde. Sogar auf dem alten Kelly-Hausboot wurden einige Mitglieder gesichtet. Ob die alten Geschichten heute noch funktionieren, erzählt uns in Kürze Album-Rezensent Alex Klug.

Eine Weile weg waren auch The Jesus And Mary Chain. Die schottischen Alternative-Rocker veröffentlichten zuletzt "Munki" im Jahr 1998. Die neuen Vorabtracks lassen erahnen, dass Großbritanniens einstige Shoegazing-Instanz wieder zu alter Klasse aufffährt.

Die Selbstironie von James Blunt ist mittlerweile legendär. Über Twitter ließ er vor Weihnachten verlauten: "Wenn ihr gedacht habt, 2016 sei ein schlechtes Jahr gewesen, haltet euch fest: Ich veröffentliche 2017 ein Album". Für Aufsehen sorgte auch der Knaller-Auftritt beim Blödel-Duo Joko und Klaas. Blunt warf sich in den Strudel deutscher Gegenwartsmusik. Die neue Single "Bartender" verspricht für das kommende Album "The Afterlove" keine musikalische Neuausrichtung. Aber James hat uns ja gewarnt.

Bei der 187 Strassenbande wird der Kelch mal wieder rumgereicht. Nach dem riesigen Erfolg von Bonez und RAF Camora im vergangenen Jahr, ist jetzt Maxwell mit seinem Solo-Debüt "Kohldampf" an der Reihe. Im Gegensatz zum Labelpapa versucht der sich aber nicht mit Dancehall-Sounds, sondern bleibt dem 187-Motto treu: rauhe Texte von der Straße für die Straße. Dazu serviert Maxwell fette Beats, die das Loch im Magen füllen.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

ANOHNI, Drangsal, Bilderbuch, Odd Beholder, Joe Goddard, Portugal. The Man, Two Feet, NIHILS etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 24. März:

A Flock Of Seagulls - Remixes & Rarities

Acid Pauli - BLD

Aeverium - Time

Aldaria - Land Of Light

Arbouretum - Song Of The Rose

Art Of Anarchy - The Madness

Becca Stevens - Regina

Bob Dylan - Under The Covers

Bonfire - Byte The Bullet

Boss Hog - Brood X

Brother Firetribe Sunbound

Bukahara - Phantasma

Centhron - Allvater

Coco Montoya - Hard Truth

Creeper - Eternity In Your Arms

Cut Up - Wherever They May Rot

Daniel Brandt - Smash The Windows

Diamanda Galas - All The Way

Die Regierung - Raus

Dinu Lipatti - Dinu Lapatti Collection

DJ Ötzi - Von Herzen

Eclipse - Monumentum

Eggner Trio und Werner Pirchner - Klaviertrios

Eliane Elias - Dance Of Time

Erdling - Supernova

Feelies - In Between

Gato Preto - Tempo

Grateful Dead - '71 Dead

Green Bullfrogg - Green Bullfrog

Höhner - Janz Höösch (Live & Akustisch)

House Of Lords - Saint Of The Lost Souls

Inna De Yard - The Soul Of Jamaica

Jamaram - Freedom Of Screech

James Blunt - The Afterlove

Jane Birkin - Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique

Jesus & Mary Chain - Damage And Joy

Jethro Tull - Jethro Tull – The String Quartets

Johnny Flynn - Sillion

Juveniles - Without Warning

Kelly Lee Owens - Kelly Lee Owens

Kissing Is A Crime - Kissing Is A Crime

Kitchens Of Distinction - Watch Our Planet

Krakow Loves Adana - Call Yourself New

Little Simz - Stillness In Wonderland

Marian Hill - Act One

Max Richter - On The Nature Of Daylight-Music From The Film

Maxwell - Kohldampf

Maybe Canada - Ruined Hearts

Me And That Man - Songs Of Love And Death

Mellowtone - Broken Rooms

Memoriam - For The Fallen

Michael Schenker - Fest-Live Tokyo International Forum Hall

Mick McConnell - Under My Skin

Mighty Oaks - Dreamers

Miraculous Mule - Two Tone Testimony

Mothership - High Strangeness

Mutter - Der Traum vom Anderssein

Nattali Rize - Rebel Frequency

Neal Morse - Morsefest 2015

Night Ranger - Don't Let Up

Oddisee - The Iceberg

One Desire - One Desire

Otis Redding - Live At The Whiskey A Go Go (Vinyl Re-Release)

Pallbearer - Heartless

Pat Mastelotto & Markus Reuter - Face

Paul McCartney - Flowers In The Dirt (Re-Release, 2CD, 2LP, CD/DVD)

Pia Fridhill - Every Morning Is A New Song

Pohlmann - Weggefährten

Pontiak - Dialectic Of Ignorance

Quinn Sullivan- Midnight Highway

Renaud Garcia-Fons - La Vie Devant Soi

Samantha Fish - Chills & Fever

Samson - The Polydor Years

Sandro - Verliebt

Sepalot - Hide

Sitd - Trauma: Ritual

Soulwax - From Deewee

Spiral Stairs - Doris & The Daggers

Steel Panther - Lower The Bar

Steve Hackett - The Night Siren

Sub Sonik - Strike One

T'Pau - The Virgin Anthology (4CD-Box)

Take That - Wonderland

Tay/Son - El Diablo

The Kelly Family - We Got Love

The Mavericks - Brand New Day

The Universe By Ear - The Universe By Ear

Trey Songz - Tremaine The Album

Unantastbar - Unantastbar

Various - About: Berlin Vol: 16

Various - Klangcafe VI

Vincent Gross - Rückenwind

Voyou - Houseman

Whitney Rose - South Texas Suite

Willer - Zeitlos