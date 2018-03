Außerdem ab Freitag erhältlich: George Ezra, Porcupine Tree, Monster Magnet, Joachim Witt, Matthias Reim, Toni Braxton, Neil Young etc.

Konstanz (maxi) - Die wöchentliche Plattenvorschau steht dieses Mal ganz im Zeichen deutscher Acts. Neben seinen diversen Tätigkeiten als Juror hat Rea Garvey offenbar auch die Zeit gefunden, sein neues Album "Neon" aufzunehmen. Die Werbetrommel rührte der ehemalige Reamonn-Frontmann im Vorab-Song "Is It Love" bereits mit einem Savas-Feature.

Großartig überraschen werden Flers zahlreiche Kollabos hingegen niemanden: Neben Farid Bang, Azad, Nimo oder Prinz Pi findet sich auf der Gästeliste für "Flizzy" mit Rick Ross immerhin aber das prestigeträchtige wie obligatorische Ami-Feature. Flers Publikum scheint es zu gefallen: Trotz des stolzen Preises von 50 Euro schafft es die limitierte "Flizzy"-Box auf Amazon unter die ersten drei Plätze.

Mit der Kaufkraft seiner Fans kennt sich auch Matthias Reim aus: Nachdem er anlässlich des 25-jährigen Jubiläums seines größten Erfolges "Verdammt Ich Lieb' Dich" Fanboxen an seine treuen Anhänger verhökerte, beglückt der Schlagersänger diese zur Abwechslung mit neuer Musik. Die Tracklist von "Meteor" liest sich mit Songtiteln wie "Himmel Voller Geigen" oder "Erzähl Mir Nichts Von Liebe" jedenfalls so, als hätte das hessische Stehaufmännchen nichts verlernt. NDW-Legende Joachim Witt finanzierte seine Platte "Rübezahl" derweil via Crowdfunding.

White Stripes-Ikone Jack White legt mit "Boarding House Reach" sein drittes Soloalbum vor. Dabei deckt der zwölfmalige Grammy-Gewinner mal wieder eine enorme musikalische Bandbreite ab: Rock'n'Roll, Punk, Gospel, Blues, Funk sowie Electro kommen in den Genre-Mixer. Härter zur Sache geht es dagegen bei den psychedelischen Stoner-Rockern von Monster Magnet. Space Lord Dave Wyndorf war um klare Worte noch nie verlegen, was der Titel der neuen Platte nahelegt: "Mindfucker".

Singer-/Songwriter-Fans freuen sich auf "Staying At Tamara's" von George Ezra, der dank "Budapest" jedem Radiohörer aka Streaming-Kunden ein Begriff sein dürfte. Für Soul-Fans gibt es neuen Stoff von Toni Braxton ("Unbreak My Heart").

Alle Neuveröffentlichungen am 23. März:

47 Soul - Balfron Promise

Ab Syndrom - Plastik

The Absence - A Gift For The Obsessed

Acht Eimer Hühnerherzen - S/t

Aggressive - Stick Together

Aldious - We Are

Courtney Marie Andrews - May Your Kindness Remain

Auri - Auri

Baloji - 137 Avenue Kaniama

Jacob Bellens - Trail Of Intuition

Mario Biondi & Various - Brasil

Blessthefall - Hard Feelings

The Boxer Rebellion - Ghost Rebellion

Toni Braxton - Sex And Cigarettes

Josienne Clarke & Ben Walker - Seedlings All

Cream - Winterland Concert 1968

Holger Czukay - Cinema (Re-Release)

Jordan Davis - Home State

Miles Davis & John Coltrane - The Final Tour: The Bootleg Series Vol. 6

Drudkh - They Often See Dreams About the Spring

Dungen & Woods - Myths 003

Evo-Lution - N.a.v.y.g.a.t.o.r

The Ex - 27 Passports

George Ezra - Staying At Tamara's

Fler - Flizzy

Freedom Hawk - Beast Remains

Martin Freeman and Eddie Piller - Jazz On The Corner

Steve Gadd Band - Steve Gadd Band

Ben Galler - Niemand Liebt Keinen

Rea Garvey - Neon

The Grotesquery - The Lupine Anathema

Kevin Haskins - Bauhaus Undead

John Hiatt - Bring The Family (Vinyl Re-Release)

John Hiatt - Slow Turning (Vinyl Re-Release)

IAMJJ - Bloody Future

James Newton Howard & Various - Red Sparrow (Soundtrack)

Johann Johannsson - Englabörn & Variations

Kino - Radio Voltaire

Klostermanns Musikanten - Immer Wieder Böhmisch

L.A. Guns - Made In Milan (Deluxe Edition)

Led Zeppelin - How The West Was Won

Lingua Nada - Snuff

Lissie - Castles

Lonel Y Kamel - Death's Head Hawkmoth

Brian Lopez - Prelude

Christina Lux - Leise Bilder

Deva Mahal - Run Deep

Maître Gims - Ceinture Noire

Marilyn Manson & Various - John Wick (Soundtrack)

MarieMarie - O

Marillion - Tumbling Down The Years

Marillion - Unplugged At The Walls

Memoriam - The Silent Vigil

Monster Magnet - Mindfucker

The Moody Blues - Days Of Future Passed (Live In Toronto 2017)

Mournful Congregation - The Incubus Of Karma

Maline Moye - Bad As I Wanna Be

No Hot Ashes - No Hot Ashes

Rick Parfitt - Over And Out

Axel Rudi Pell - Knights Call

The Pinpricks - Hunger

Planxty - One Night In Bremen

Porcupine Tree - Arriving Somewhere

Preoccupations - New Material

Procol Harum - Still There'll Be More

Rasga Rasga - Hafen Fleur

Matthias Reim - Meteor

Residents - Duck Stab/Buster & Glen

Requiem - Global Resistance Rising

Rootwords - Warning Signs

Jeff Rosenstock - Post-

Michael Sagmeister - Power Of Resistance

Savoy Brown - Witchy Feelin'

Scheusal Und Kunstfehler - Ragecore

Simon & Jan - Halleluja! Live

Bria Skonberg - With A Twist

Slears - Turbulent Waters

Sophia. - What I Found

The Stanfields - Limboland

Sunflower Bean - Twentytwo In Blue

Superbia - Death Alley

The Sword - Used Future

Thunder - Stage

Truck Stop - Das Große Jubiläum

Various - The Disco Boys Vol.17

Various - Hardstyle Ultimate Collection 01/2018

Various - Lady And The Tramp (Picture Disc)

Various - Stil Vor Talent Berlin - Frankfurter Tor

Various - ZOMBIES (Original TV Movie Soundtrack)

Various - ZYX Italo Disco Spacesynth Collection 4

Patricia Vonne - Top Of The Mountain

Erika Wennerstrom - Sweet Unknown

W.E.T. - Earth Rage

Jack White - Boarding House Reach

Jenny Wilson - Exorcism

Joachim Witt - Rübezahl

Michael Wollny Trio - Oslo

Michael Wollny Trio - Wartburg

Neil Young & Promise Of The Real - Paradox (Original Music From The Film)

Frank Zappa - The Roxy Performances (Live At The Roxy)

Zellberg Buam - Unterm Zillertaler Himmel - Urig & Echt

Jilman Zilman & Simon Nabatov - The Loft Recordings

Zulu - Analogue Heart//Digital Brain