Außerdem ab Freitag erhältlich: Her, Ben Harper, The Voidz, Primordial, The Vaccines, Ayreon, Escape The Fate, Jaded Heart, Kmpfsprt, Napalm Death etc.

Konstanz (mrk) - Auch diese Woche dominieren deutsche Künstler unsere Platten-Preview. Dabei machen die Fun-Metaller J.B.O. aus Erlangen das Dutzend ihrer Diskografie voll. Nach Scheibe Nr. 10 und 11 lassen sie sich auch auf "Deutsche Vita" das Blödeln nicht verbieten. Warum auch? Den Fans gefällt's und genügend Coverversionen findet man immer, zum Beispiel von den Prinzen ("Alles nur geklaut") oder in der Nina Hagen-Reminiszenz "Du hast dein Smartphone vergessen".

Die Feature-Liste auf Azets "Fast Life" ist nicht gerade kurz: Neben seinen Crew-Kollegen Noizy, Zuna, Nash und Miami Yacine holt das KMN Gang-Mitglied für sein Debütalbum auch RAF Camora ins Boot, der ihn auf der ersten Single "Qa Bone" unterstützt. Über harte Beats thematisiert Azet auf seiner neuen Scheibe auch seine Vergangenheit, wofür er nicht nur einmal in die arabische Sprache wechselt.

"Gebüsch" betitelt Max Grambow, besser bekannt als MC Bomber, den Nachfolger seines Erstlings "Predigt", mit dem er ein ordentliches Debütalbum abgeliefert hat. Auch auf dem Zweitling zeigt sich der Berliner selbstbewusst: "Wo wir sind ist vorn / Und wenn wir hinten sind, dann ist hinten vorn", heißt es auf der Vorab-Single "Mekka der Dopeness", worin Bomber mit durchdachten Texten die deutsche Rapszene persifliert.

Vier Jahre nach "Tyranny" kehren The Voidz zurück und zwar massiv: Gleich 15 Songs listet das neue Album "Virtue". Dass uns hier eine Achterbahnfahrt der Emotionen und Stile erwartet, zeigte schon die Unmenge an vorab veröffentlichten Tracks: "Leave It In My Dreams", "QYURRYUS", "Pointlessness", "All Wordz Are Made Up" und "AlieNNatioN". "Virtue" erscheint erstmals ohne den bekannten Sängernamen Julian Casablancas als reines Bandalbum.

Außerdem wollen Ayreon im "Ayreon Universe" einen ganzen Kosmos an kreativer Konzeptkunst unterbringen, Escape The Fate legen mit "I Am Human" ihre siebte Platte vor, nach seinem Ausstieg bei den Wise Guys begeht Edzard "Eddie" Hüneke in "Alles Auf Anfang" erstmals Solo-Pfade, Her veröffentlichen ihr gleichnamiges Debütalbum zu Ehren ihres verstorbenen Sängers Simon Carpentier und der ehemalige Uriah Heep-Keyboarder Ken Hensley legt nach fünf Jahren mit "Rare & Timeless" seine 19. Solo-Scheibe vor.

Neuveröffentlichungen am 30. März 2018:

Ayreon - Ayreon Universe

Azet - Fast Life

Gai Barone - In The Mix 006: Progressive Sessions

Barren Earth - A Complex Of Cages

Bongen's - Fragebuch

Bronski Beat - The Age Of Remix

The Buttshakers - Sweet Rewards

Cabbage - Nihilistic Glamour Shots

Mary Chapin Carpenter - Sometimes Just The Sky

Chris Carter - Chemistry Lessons Vol. 1

Collibus - Trusting The Illusion

Frankie Cosmos - Vessel

Critical Mess - Human Prey

Czarface & Mf Doom - Czarface Meets Metal Face

Desperate Journalist - You Get Used To It EP

Die So Fluid - One Bullet Frome Paradise

Dookoom - Riffak

Bob Dylan And The Band - 1974 Live Tour

Echo Collective Echo Collective Plays Amnesiac

Electro Deluxe - Circle Live

Escape The Fate - I Am Human

Facs - Negative Houses

FM - Atomic Generation

Freddy Pfister Band - Am Dancefloor spielns an Boarischn

The Garden - Mirror Might Steal Your Charm

Ben Harper & Charlie Musselwhite - No Mercy in This Land

Haywoode - Roses-Remixes & Rarities

Headless Crown - Century Of Decay

Ken Hensley - Rare & Timeless

Her - Her

Haley Heynderickx - Need To Start A Garden

High Reeper - High Reeper

Alex Highton - Welcome To Happiness

Eddie Hüneke - Alles auf Anfang

Joshua Hyslop - Echos

J.B.O. - Deutsche Vita

Jaded Heart - Devil's Gift

Jo Goes Hunting - Come, Future

Johansson & Speckmann - From The Mouth Of Madness

King Tubby & Riley All Stars - Concrete Jungle Dub

Hayley Kiyoko - Expectations

Kmpfsprt - Gaijin

Bettye Lavette - Things Have Changed

The Levellers - We The Collective

Light The Torch - Revival

Lowdrive - Roller

Maidevale - Madness Is Too Pure

MC Bomber - Gebüsch

The Mission - For Ever More (Live At London 2008)

Kacey Musgraves - Golden Hour

Naked Giants - Sluff

Namosh - Music Muscle

Napalm Death - Coded Smears and More Uncommon Slurs

Megan Nash - Seeker

Omnnia - Reflexions

Original Soundtrack - Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer

Original Soundtrack - A Wrinkle In Time (Das Zeiträtsel)

Original Soundtrack - Isle Of Dogs

Orquesta Akokan - Orquesta Akokan

Panhandle Alks - Getanzt wurde trotzdem

Prhyme - Prhyme 2

Primordial - Exile Amongst the Ruins

Max Raabe & Palast Orchester - Ich küsse Ihre Hand, Madame (Re-Release)

Ben Reel - Land Of Escape

Red Sun Rising - Thread

Revel In Flesh - Relics of the Deahtcult

Rich The Kid - "The World Is Yours"

Sentient Horror - The Crypts Below

The Shacks - Haze

Sonar & David Torn - Sortex

Sons of Kemet - Your Queen Is A Reptile

St.Elmos Fire - Evil Never Sleeps

Stomper 98 - Althergebracht

Surma - Antwerpen

Svartanatt - Starry Eagle Eye

Swingrowers - Outsidein

Ton TB - Wake Your Mind Sessions 003

U-God - Venom

The Vaccines - Combat Sports

Various Artists - Clubhits Top 200 Vol.11

Various Artists - Der Deutsche Hitmix 2018

Various Artists - Masters Of Hardcore Xl

Various Artists - Schlagermarathon 2018

Various Artists - Spiritual Jazz Vol.8: Japan

Romain Virgo - Lovesick

The Voidz - Virtue

Watersons - An Introduction To The Watersons

Frank Zander - My Star

Zeke - Hellblender

Anna-Maria Zimmermann - Partybox

Rob Zombie - Astro Creep: 2000 Live