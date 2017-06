Außerdem ab Freitag erhältlich: Algiers, Radiohead, Gerard, Der Plan, Nikka Costa, Bob Marley, Johnny Cash, Camo & Krooked, Vince Staples etc.

Konstanz (nao) - Das dritte Studio-Album "Evolve" von Imagine Dragons legt bereits mit der Single "Believer" einen fein-polierten Radio-Hit vor. Eine kurze Pause vom Musikgeschäft scheint der Band gut getan zu haben, denn mit aufgeräumten Kopf musiziert es sich bekanntlich besser. Auch Leadsänger Dan Reynolds bestätigt, dass die neue Platte, ganz stilgerecht zum Titel, "eine Evolution für Imagine Dragons" darstellt. Ob die neue Platte mehr als nur einen radiotauglichen Track aufweist und sich die musikalische Pause gelohnt hat, zeigt sich am Freitag.

"Verloren Im Paradies" nennt PA Sports sein Album, das eigentlich schon im Mai hätte erscheinen sollen. Er habe noch "Feinheiten" nacharbeiten müssen, teilte er damals per Videobotschaft mit. Vielleicht haben zu den Verzögerungen auch die ständigen Scharmützel beigetragen, die sich der Essener mit allen möglichen Kollegen von (unlängst) SpongeBozz bis (aktuell) Manuellsen liefert. Alles nur Missverständnisse? Auf jeden Fall ein gangbarer Weg, um sich bis zum VÖ-Termin permanent im Gespräch zu halten.

"Purple Rain" - 1984 veröffentlicht und ewiges Erkennungsmerkmal für Prince. Das Meisterwerk änderte die Welten von Film und Musik und wurde mit dem Oscar, zwei Grammys und Diamantstatus ausgezeichnet. Die nun erscheinende Deluxe Edition ist eine Neu-Veröffentlichung, die Prince noch vor seinem Ableben im Jahr 2016 plante und beaufsichtigte.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Queens Of The Stone Age, Everything Everything, Black Grape, Max Richard Leßmann, Algiers, Torres, Camo & Krooked, The Drums, Broken Social Scene, Grizzly Bear, Zoot Woman etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 23. Juni:

42 Decibel - Overloaded

Kai Hansen - Thank You Wacken

Áine O'Dwyer - Gallarais (MIE)

Algiers - The Underside Of Power

Amanda - Karussell

Anarquia Vertical - Sistema Total De Liberacion (La Vida Es Un Mus)

Angelwings - The Edge of Innocence

Anne Pe - Glowing Seas

Aviator - Loneliness Leaves The Light On For Me (No Sleep)

Barb Wire Dolls - Rub My Mind

Bedouine - Bedouine (Caroline)

Ben Zucker - Na Und?!

Bent Knee - Land Animal

Bob Marley - Golden Hits

Bone Thugs - New Waves

Camo & Krooked - Mosaik

Captain - The King Of No Man

Cevdet Erek - Davul (Subtext)

Chon - Homey

Claude Challe And Jean-Marc Challe - Select 10

Claudia Koreck - Holodeck

Crash Ensemble - Ghosts

DJ Khaled - Grateful

Der Plan - Unkapitulierbar

Dustin Wong & Takako Minekawa - Are Euphoria (Thrill Jockey)

Dying Fetus - Wrong One To Fuck With

Earle, Steve And The Dukes - So You Wannabe An Outlaw

Ex Eye - Ex Eye (Relapse)

Gerard - AAA

Goatwhore - Vengeful Ascension

Good Morning - Glory/Shawcross (Bedroom Suck)

Gov't Mule - Revolution Come ... Revolution Go (2LP)

Guerilla Toss - GT Ultra (DFA)

Guttermouth - The Whole Enchilada

Hans-Joachim Roedelius & Arnold Kasar - Einfluss

Happy Meals - Full Ashram Devotional Ceremony Volumes IV-VI (Optimo)

Henrik Ajax - Nexus

Hollow Everdaze - Cartoons (Deaf Ambitions)

House And Land - House And Land (Thrill Jockey)

Imagine Dragons - Evolve

Ina Colada - Lieblingsschlager

Jaymes Young - Feel Something

Jeff Tweedy - Together At Last (Anti-)

Joe Bonamassa - Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening

Joey Negro - Produced With Love

Johnny Cash - Any Old Wind That Blows (Re-Release 1973)

Kailin - Fracture (Mistry)

King Gizzard and The Lizard Wizard - Murder Of The Universe

Lando Chill - The Boy Who Spoke To The Wind

Laurel Halo - Dust

Laurin Buser - Schmuck

Libera - Hope

Miles Beneath -Illusions

Montreal - Schackilacki

Moop Mama, Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Best Of Woodstock Der Blasmusik

Mt. Wolf - Aetherlight

Municipal Waste - Slime And Punishment

Natalie Merchant - The Natalie Merchant Collection (Boxset)

Nikka Costa - Nikka & Strings: Underneath And In Between

Odyssey - Going Back To My Roots

Ofermod - Sol Nox

Ohrenfeindt - Zwei Fäuste Für Rock'n'Roll

Original Soundtrack - Despicable Me III

Original Soundtrack - Baby Driver

Other Places - Lost In The Sea Of Paradise

Overture - Requiem For A Dying World

PA Sports - Verloren Im Paradies

Panama - Hope For Something EP

Pointer Sisters - Automatic- Best Of

Prince - Purple Rain (Deluxe Expanded Edition)

Prinz Chaos - Väter Und Söhne

Pristine - Ninja

Radiohead - OK Computer OKNOTOK 1997 2017

SassyBlack - New Black Swing (Space Theory)

Scott Gilmore - Subtle Vertigo

Screemfeder - Pop Guilt (Ripple)

Semino Rossi - Ein Teil Von Mir

Slaid Cleaves - Ghost On The Car Radio

Small World Experience - Soft Knocks

Steffi - Fabrik 94

Stiff Little Fingers - Best Served Loud

Stills, Nash And Young Crosby - On The Way Home

T.Rex - T Rextasy

Tangerine Dream - Particles

Taz Taylor Band - Pressure And Time

The Deslondes - Hurry Home

The Goon Sax - Up To Anything

The Interbeing - Among The Amorphous

The Monks - Hamburg Recordings 1967

The Sound of Money - More? Why Not!

Tricky Lobsters - Worlds Collide

Triptides - Afterglow

Übergas - Heiss

Una Bèstia Incontrolable - Metamorfosi

USA Nails - Shame Spiral

Various Artists - About:Berlin Vol: 17

Various Artists - Airbeat One – Dance Festival 2017

Vince Staples - Big Fish Theory

Von Spar - Garzweiler EP