Außerdem ab Freitag erhältlich: Mando Diao, DieLochis, Paramore, Harry Styles, DJ Hell, Paul Weller, Machine Gun Kelly, Fayzen, Love A etc.

Konstanz (luc) - Aufgrund der zu erwarteten Charts-Regentschaft von Helene Fischer kneifen selbst Rapper wie SpongeBozz ehrfürchtig: Deutschlands erfolgreichste Schlagersängerin hat ihr neues, selbstbetiteltes Album im Gepäck und sorgt damit wieder für Stimmung in sämtlichen Fernsehgärten und Ü40-Partys. Da passt es gut, dass Fischer am Samstag im Rahmen der Eurovision Song Contest-Party auf Hamburgs Reeperbahn mehrere neue Songs präsentiert. Dreieinhalb Jahre nach "Farbenspiel" erwarten den Fan 18 (!) neue Songs, darunter Liedtitel-Perlen wie "Weil Liebe nie zerbricht", "Ich wollte mich nie mehr verlieben" und "Lieb mich dann".

Goldene Schallplatten, Wacken-Slots und beste Buddys von Superstar, äh, Xavier Naidoo: The BossHoss haben es in zwölf Jahren sehr weit gebracht. Entsprechend trieft der Stolz aus dem Titel der neuen Werkschau: "The Very Best Of Greatest Hits (2005 - 2017)". Da fiel die Auswahl sicher schwer, aber ein Cowboy kennt keinen Schmerz und so einigte man sich auf 22 Songs. Die wahren Fans greifen natürlich zur "Super Deluxe Edition", weil nur diese eine Trucker-Cap und ein handsigniertes Autogrammkartenset beinhaltet, nicht zu vergessen zwölf zusätzliche Tracks (allesamt Featurings mit u.a. Jesse Hughes, Rea Garvey, Nena und Andreas Gabalier).

DieLochis haben vor kurzem in knapp 7,5 Stunden 7.000 Poster für die neuen "#zwilling"-Deluxe-Boxen unterschrieben. Damit haben Sie den alten Weltrekord von 3.052 unterschriebenen Merchandise-Artikeln in 8 Stunden gebrochen und deutlich verbessert. Aber es soll ja um Musik gehen: Auf "#zwilling18" sind fünf Songs mehr als auf dem Hit-Album des Vorjahres.

Mit 54 immer noch am Puls der Zeit: Wer kann das im Popbusiness schon von sich behaupten? DJ Hell schon. Für ihn gelten andere Gesetze, nicht mal sein Label International Deejay Gigolo Records geht pleite wie alle anderen. Nachdem er 2009 Bryan Ferry und P. Diddy bat, seine Clubvision zu unterstützen, ist die neue Platte "Zukunftsmusik" eine Hommage an die Gay Culture um die legendären 80er House-Clubs von Chicago und New York geworden. Gute Zeiten.

"Good Times" herrschen ab Freitag auch bei Mando Diao: Das neue Album ist bereits die achte Platte der Schweden. Nach dem Besetzungswechsel vor zwei Jahren wendet sich die Band auch vom synthesizerlastigen Vorgänger-Album "Aelita" ab. Viel Energie und sogar Funk charakterisiert "Good Times", dazu gesellen sich Soul-Balladen und discoinfizierte Uptempo-Tracks. Dass zum ersten Mal alle Bandmitglieder am Songwriting beteiligt waren, hört man der Platte an - eine natürliche und organische Progression.

Alle Neuveröffentlichungen am 12. Mai:

Ajattara - Lupaus

Alex Rex - Vermillion

Anthony Valadez - Fade Away

Apocalypse Orchestra - The End Is Nigh

As If - Presence

Bad Breeding - Divide

Big Walnuts Yonder - Big Walnuts Yonder

Big Star - Thank You, Friends: Big Star's Third Live (2CD/DVD)

Bill MacKay - Esker

Bruce Harper - Bruce Harper

Cachemira - Jungla

Colter Wall - Colter Wall

Cris Rellah - Crossroads

Current Swell - When To Talk And When To Listen

Danju - Auf Der Wolke

Dead Letter Circus - The Endless Mile

DieLochis - #zwilling18

DJ Hell - Zukunftsmusik

Don Bryant - Don't Give Up On Love

Dreamcar - Dreamcar

Ellen Allien - Nost

Fayzen - Gerne Allein

Fehlfarben - Monarchie und Alltag (Remastered, Coloured Vinyl/CD)

Fjort - Demontage

Francesco Gabbani - Magellan

Gary Moore - After Hours (Vinyl Re-Release)

Girlpool - Powerplant

Goldray - Rising

Gudrun Von Laxenburg - Panic!

Harem Scarem - United

Harry Styles - Harry Styles

Hazel English - Just Give In / Never Going Home

Helene Fischer - Helene Fischer

Her's - Songs Of Her's

Inglorious - Inglorious II

Jesu & Sun Kil Moon - 30 Seconds To The Decline Of Planet Earth

Jim Jones & The Rightous Mind - Super Natural

Jimpster - Silent Stars

Kai Strauss - Getting Personal

Kobra And The Lotus - Prevail I

L.A. Takedown - II

Lab Coast - Lab Coast

Lambert - Sweet Apocalypse

Lotto King Karl - 360 Grad

Love A - Nichts Ist Neu

Luke Sital-Singh - Time Is A Riddle

Machine Gun Kelly - Bloom

Mando Diao - Good Times

Manic Street Preachers - Send Away The Tigers: 10 Years Collectors Edition

Matteo Markus Bok - Just One Lie

Max Richter - Out Of The Dark Room

Mudi - Sabr

New Jackson - From Night To Night

New Kids On The Block - Thankful (EP)

Notilus - Notilus

OLSSON - Millions

Onra - Chinoiseries 3

Oversense - The Storyteller

Paramore - After Laughter

Patten - Requiem

Paul Weller - A Kind Revolution

Principe Valiente - Oceans

Purpendicular - Venus To Volcanus

PWR BTTM - Pageant

Rodrigo y Gabriela - Rodrigo y Gabriela

Sarah Shook & The Disarmers - Sidelong

Scarlett's Fall - Scarlett's Scared

Seether - Poison The Parish

Shirley Holmes - Schnelle Nummern

Smith & Thell - Soulprints

Snakecharmer - Second Skin

Taiwan Housing Project - Veblen Death Mask

Taj Mahal & Keb' Mo' - Tajmo

Team Paule - Team Paule

Temple Balls - Traded Dreams

The Bahama Soul Club - The Havana Remixes

The BossHoss - The Very Best Of Greatest Hits (2005-2017)

Thomas Azier - Rouge

Todd Rundgren - White Knight

Ulsect - Ulsect

Various Artists - King Arthur: Legend Of The Sword OST

Various Artists - The Bob's Burgers Music Album

Voivoid - Rrröööaaarrr

Voyager - Ghost Mile

Warrant - Louder Harder Faster

Will Stratton - Rosewood Almanac

Woman - Happy Freedom

Wormswitch - Strike Mortal Soil

Zac Brown Band - Welcome Home