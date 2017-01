Außerdem ab Freitag erhältlich: Deep Purple, Elbow, RainerVonVielen, Mile Me Deaf, Mumford & Sons, Wyclef Jean, Chinese Man etc.

Konstanz (pabi) - Das Hamburger Performance-Kollektiv HGich.T kommt nach "Mein Hobby: Arschloch", "Lecko Grande" und "Megabobo" mit seinem vierten Album "Therapie Wirkt". Es sei das "Opus Magnum für ein authentisches Miteinander im Hier und Jetzt", verrät der Promotext. Musikalische Reminiszenzen an Pink Floyd ("Another Brick In The Wall") oder auch Yes ("Owner Of A Lonely Heart") scheinen durch, inhaltlich geht es gewohnt doppeldeutig zu.

Die Düsseldorfer Broilers bringen mit "(sic!)" ihr siebtes Studioalbum unters Volk. Nach dem Nummer 1-Album "Noir" und Konzerten in den größten Arenen des Landes ist die neue Scheibe laut Sänger Sammy Amara ein "Broilers-Best-Of geworden — mit Liedern, die noch keiner kennt. Ein Lieblingsalbum in Gründung!" Man darf also davon ausgehen, dass die Punker ihren bisherigen Trademarks treu bleiben.

"Wer Hat Das Gras Weggeraucht"? B-Tights Fans kennen die Antwort spätestens seit 2002. Nostalgische Gefühle weckt B-Tight aber nicht nur mit dem Titel seiner neuen Platte, der einen recht eindeutigen Blick zurück auf die eigenen Wurzeln wirft. Die zweite Hälfte des Doppelalbums legt auch einen ganzen Strauß alter Sekte-Tracks wieder auf, die zu ihrer Zeit, mittel-professionell produziert, nur unter der Hand unter die Leute kamen. Ob man das olle Zeug heute noch aushalten kann? Um das herauszufinden, muss man nun nicht mehr in feuchten Kellern herumkriechen und schimmelige Tapes durchforsten.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Slowdive, Ivory Clay, Lowly, Schnipo Schranke, Ray BLK, Sampha, Cherry Glazerr, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 3. februar:

8°6 Crew - Working Class Reggae

Alan Parsons Project - I Robot (Vinyl)

Anna Ternheim - Live In Stockholm

Anti-Flag - Live Volume One (Vinyl)

Aquaserge - Laisse Ca Etre

B-Tight - Wer Hat Das Gras Weggeraucht

Beachheads - Beachheads

Beheaded - Beast Incarnate

Bestial Raids - Master Satan's Witchery

Black Star Riders - Heavy Fire

Brain Damage - Talk The Talk

Broilers - (sic!)

Capital Bra - Makaariv Komplex

Chinese Man - Shikantaza

Communions - Blue

Danzig - Lost Tracks (Vinyl)

Deep Purple - Time For Bedlam

Denzel Curry - Imperial

Elbow - Little Fictions

Emily Estefan - Take Whatever You Want

Feidmann, Giora & Rastrelli Cello Quartett - Feidmann Plays Beatles!

Fenech Soler - Zilla

Fufanu - Sports

Garish - Komm Schwarzer Kater

Herwig Mitteregger - Sol Mayor

HGich.T - Therapie Wirkt

Horisont - About Time

Iron Reagan - Crossover Ministry

Jo Harman - People We Become

Joey Landreth - Whiskey

Judas Priest - Turbo 30 (Remastered 30th Anniversary Edition)

Julian Cope - Drunken Songs

Lady Jane - Back Again

Lauren Alaina - Road Less Traveled

Less Than Jake - Sound The Alarm

Lift To Experience - The Texas-Jerusalem Crossroads

Mainfelt - Backwards Around The Sun

Manfred Krug - Das War Nur Ein Moment (Box-Set)

Master - Master

Mile Me Deaf - Alien Age

Moon Duo - Occult Architecture Vol. 1

Mumford & Sons - Live In South Africa: Dust And Thunder

Neil Young & Crazy Horse - Live In Europe (Vinyl)

Oliver St. Louis - Ever Since The Fall

Pictures - Promise

Rainer Von Vielen - Überall Chaos

Ralph Towner - My Foolish Heart

Ramin Djawadi - Westworld: Season 1 (Soundtrack)

Rockin 1000 - That's Live – Live in Cesena 2016

Sampha - Process

Shai Maestro Trio - The Stone Skipper

Smile And Burn - Get Better Get Worse

Snowgoons - Goon Bap

Soen - Lykaia

SpiRitual - Awakening

Status Quo - Don't Stop (Vinyl)

Status Quo - The Party ain't Over Yet (Vinyl)

Status Quo - Under The Influence (Vinyl)

Steeleye Span - Dodgy Bastards

Surfer Blood - Snowdonia

Ten Fe - Hit The Light

The Bats - The Deep Set

The Dears - Times Infinity Volume One

The Gathering - Blueprints

The Great Old Ones - EOD: A Tale Of Dark Legacy

The Menzingers - After The Party

The O'Reillys And The Paddyhats - Sign Of The Fighter

Tift Merrit - Stich Of The World (Deluxe Edition)

Tina Turner - More (Vinyl)

Tom Paxton - Boat In The Water

Vangelis - Delectus

Various - Kontor Festival Sounds 2017 – The Beginning

Various - Manfred Krug – Seine lieder

Various - Rough Trade Counter Culture 2016

Was Wenns Regnet - Sprachmemomusik

Wyclef Jean - J'ouvert

Yoko Shimomura - Final Fantasy XV