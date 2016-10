Außerdem am Freitag erhältlich: Alter Bridge, Meshuggah, NOFX, Archive, Sum 41, Fard etc.

Konstanz (ebi) - Green Day-Fans wünschen sich nach der Album-Trilogie "Uno!", "Dos!" und "Tre!" (2012), dass die US-Punkrocker wieder härter zulangen. Die Vorboten vom zwölften Studioalbum "Revolution Radio", etwa "Bang Bang" oder der Titeltrack, geben dieser Hoffnung auch durchaus Nahrung. Auf dass die Boxen brennen mögen.

20 Jahre Sportfreunde Stiller, es gibt was zu feiern in Germering bei Minga! Und wir reden hier nicht vom Oktoberfest oder dergleichen. "Sturm & Stille", so heißt es, wendet sich u.a. gegen Pessimismus, Mutlosigkeit und Engstirnigkeit. Kann man in diesen turbulenten Zeiten gut gebrauchen.

Ähnlich lange auf ein neues Album warten die Verehrer von Norah Jones. Die Pianistin und Sängerin wendet sich auf "Day Breaks" ihren Ursprüngen zu, und die liegen im Jazz. Mit musikalischen Alphatieren wie Wayne Shorter am Saxofon, John Patitucci am Bass und Drummer Brian Blade kommt die Lady natürlich spielend klar. Auf der Platte finden sich zudem Interpretationen von Horace Silver, Duke Ellington und Neil Young.

20 Jahre alt werden auch Placebo. Die 36 Tracks starke Retrospektive "A Place For Us To Dream" wird dabei von der EP "Life's What You Make It" flankiert. Letztere beinhaltet neben dem gleichnamigen Talk Talk-Klassiker auch den neuen Song "Jesus' Son". Wir gratulieren!

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 7. Oktober:

