Außerdem ab Freitag erhältlich: Glashaus, Kontra K, Levina, Mark Lanegan, Kasabian, The Cranberries, Mew, Dimmu Borgir, Life Of Agony etc.

Konstanz (luc) - Luft anhalten: Grace Jones, Vince Staples, De La Soul, Popcaan, Danny Brown, Mavis Staples, Jehnny Beth, Benjamin Clementine - die Latte an Gästen auf dem neuen Gorillaz-Album "Humanz" sprengt selbst die bekannten Konventionen der Comic-Bande. Inwieweit das alles auf 20 Songs (inklusive Skits) Sinn ergibt, erfahren wir am Freitag (hier gehts zu den bislang veröffentlichten Tracks).

Nicht ein, nicht zwei, nö, drei Krapfen sind inzwischen an Ufo361 verloren gegangen: Mit "Ich Bin 3 Berliner" setzt der Trap-King aus Kreuzberg seine Mixtape-Reihe fort. Gäste gabs offenbar (auch hier) im Dutzend billiger: Unter anderem schauen Namika, RAF Camora, Sido, Haftbefehl, Capital Bra, Gzuz, Yung Hurn, Xatar und Hanybal vorbei. Ob die mit vereinten Kräften die engen inhaltlichen Grenzen, innerhalb derer UFO361 bisher unterwegs war, gesprengt kriegen? Das Cover jedenfalls gerät trotz frischer Kauleistenverblendung auch diesmal wieder einigermaßen eklig. Wäh!

Geschmackvoller geht es bei Kanadas Indie-Darling Feist zu, vergleicht sie doch den Entstehungsprozess ihrer Platte neuen mit dem Gedeihen einer Blume. Sechs Jahre nach der letzten Veröffentlichung "Metals" erscheint nun "Pleasure". Fans von PJ Harvey oder Cat Power aufgehorcht: Die zwei vorab veröffentlichten Singles überraschen schon mal mit einem ungewohnt rauen Sound. Laut Mrs. Feist handelt die Platte von Einsamkeit, Geheimnissen, Zurückweisung, und dem Ausloten emotionaler Grenzen.

And then there is Mark Lanegan. Seit über 30 Jahren im Showbusiness und immer noch unbeirrt auf der Suche nach Soul, Tiefgang und neuer Inspiration. Auf "Gargoyle" helfen ihm dabei seine Freunde Josh Homme, Greg Dulli und Duke Garwood.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

At The Drive-In, DJ Hell feat. Stereo MC's, Mac DeMarco, The Black Angels, Max Richard Leßmann, Odd Couple, Saint Etienne, Hippo Campus, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 28. April:

Alexander Marcus - 10 Jahre Electrolore – Das Ultimative Album

Alice Francis - Electric Shock

Anna Coogan - The Lonely Cry Of Space & Time

Art Nation - Liberation

Arto Lindsay - Cuidado Madame

Astral Doors - Black Eyed Children

Ayreon - The Source

Big Big Train - Grimspound

Born - Rapression

Captain Capa - This Is Forever

Clowns - Lucid Again

Colin Stetson - All This I Do For Glory

Days Of Jupiter - New Awakening

Die Amigos - Schlagerkönige

Dimmu Borgir - Forces Of The Northern Light

DJ Hell - Zukunftsmusik

Doctor Krapula - Animal

Epitaph - A Night At The Old Station

Eric Schaefer - Kyoto Mon Amour

Faey - Honey & Cinnamon

Fates Warning - Awaken The Guardian Live

Feist - Pleasure

Firespawn - The Reprobate

Foreseen - Grave Digger

Fraktal - Polarisation Of Light

Frank Lukas - Unbedingt

Garland Jeffreys - 14 Steps To Harlem

Gasmac Gilmore - Begnadet Für Das Schöne

Gisela Joao - Nua

Glashaus - Kraft

Gorillaz - Humanz

Harpyie - Anima

Humble Pie - Official Bootleg Box Set Vol. 1

Jannik Brunke - Nicht Ich

John Martyn - Head And Heart: The Acoustic John Martyn

John Mellencamp - Sad Clowns & Hillbillies

Jon Lord - Windows

Julian Sengelmann - 13

Junkyard - High Water

Kasabian - For Crying Out Loud

Keele - Gut Und Dir

Klaus Adamascheck & Shiregreen - Earthbound Songs/Traumwandler

Kontra K - Gute Nacht

Köster & Hocker - A's Kla?

Les Brünettes - The Beatles Close Up

Levina - Unexpected

Life Of Agony - A Place Where There's No More Pain

Liv Sin - Follow Me

Lonely Robot - The Big Dream

Mammoth Mammoth - Mount The Mountain

Mark Lanegan Band - Gargoyle

Mary J. Blige - Strength Of A Woman

Mega Colossus - Hyperglaive

Mew - Visuals

Michael Schulte - Hold The Rhythm

Mindmaze - Resolve

Molden & Resetarits - Yeah

Morgen - Apparat

Mythra - Still Burning

New Found Glory - Makes Me Sick

Oberer Totpunkt - Neurosen Blühen

Phyne Thanquz - Phyne Thanquz

Pinegrove - Everything So Far

Pyramaze - Contingent

Quadro Nuevo Meets Cairo Steps - Flying Carpet

R.E.M. - Green (Vinyl Re-Release)

Rhino Bucket - Last Real Rock'n'Roll

Robert Cray & Hi Rhythm - Robert Cray & Hi Rhythm

Ryuichi Sakamoto - Async

San2 & His Soul Patrol - Hold On

Sophia Kennedy - Sophia Kennedy

Steps - Tears On The Dancefloor

Sylvan Esso - What Now

The Cranberries - Something Else

The King Blues - The Gospel Truth

The Poison Arrows - No Known Note

The Sonic Dawn - Into The Long Night

The Voodoo Fix - Back For Good

Thurston Moore - Rock'n'Roll Consciousness

Trains On Fire - The Wheel

Trombone Shorty - Parking Lot Symphony

Ufo361 - Ich Bin 3 Berliner

Ulf & Eric Wakenius - Father And Son

Vain - Rolling With The Punches

Valentina Mer - You

Van Morrison - The Authorized Bang Collection

Various Artists - Broadchurch – The Final Chapter

Various Artists - Eurovision Song Contest – Kiew 2017

Various Artists - Guardians Of The Galaxy Vol. 2

Various Artists - Music Of Game Of Thrones

Vök - Figure

Welle: Erdball - Gaudeamus Igitur

Willie Nelson - God's Problem Child

Wilsen - I Go Missing In My Sleep

Wind - Liebes Leben

Wolfpakk - Wolves Reign

Wunderbundt - Wohin?