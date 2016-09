Außerdem am Freitag erhältlich: Heinz Rudolf Kunze, Manuellsen, Van Morrison, Yello, Banks, Pixies, Regina Spektor, Brant Bjork, etc.

Konstanz (jim) - Frida Gold-Sängerin Alina Süggeler zeigt sich nicht nur auf dem Albumcover von "Alina" recht freizügig. Im Video zur Single "Langsam" war sie schon komplett nackt. Bleibt abzuwarten, ob die restlichen 11 Songs auf dem Album auch musikalisch überzeugen, denn es zählt ja der Inhalt, nicht die Verpackung.

Weiterhin ohne einen Blick zurück (jedenfalls auf das eigene Schaffen) setzen Opeth ihren Weg weg vom Death Metal fort. "Sorceress" vereint Stilmittel der letzten beiden Alben "Heritage" und "Pale Communion". Gleichzeitig bleibt Mikael Åkerfeldt seiner Linie treu, sich nie zu wiederholen. Und überraschend eingängig präsentieren sich die Schweden noch dazu.

Die irische Blues-Legende Sir Van Morrison zählt mit seinen 71 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen. Sein neuestes Werk "Keep Me Singing" enthält neben einem Dutzend eigenen Songs auch ein Cover. Die Single "Too Late" groovt schon mal sehr lässig mit Trompeten und Südstaaten-Flair. Da kann das Album mit dem Rotkehlchen auf dem Cover doch nur gut werden.

Der beliebteste Indie-Künstler dieser Tage hört auf den Namen Bon Iver und sein Longplayer "22, A Million" wird entsprechend sehnsüchtig erwartet. Justin Vernon mag anscheinend verworrene Symbole und Zahlen, heißen seine Singles "33 "GOD"", "22 (OVER S∞∞N)" und "8 (circle)". Den Soja-Basilikum-Latte schlürfenden Hipster dürfte es freuen, wenn er am Freitag den sphärischen Sounds und vertrackten Beats des verkopften US-Amerikaners lauschen darf.

Da schau her: Nicht nur, dass Yello Ende Oktober in Berlin erstmals überhaupt live auf der Bühne stehen, im Vorfeld schieben sie auch wieder ein neues Album nach. Die Gentlemen-Raver legen eine Platte vor, die sich in lässiger, funkiger Weise am eigenen Erbe bedient. Die jazzige Seite des Vorgängers "Touch Yello" paaren Blank und Meier mit urbaner und warm klingender Elektronik. Oh Yeah!

Stoner Rock-Legende Brant Bjork steht nach dem Kyuss-Revivalprojekt Vista Chino wieder auf eigenen Beinen: "Tao Of The Devil" heißt sein neues Album, das von vorne bis hinten dem goldenen 70er-Jahre-Riffing huldigt.

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 30. September:

Aaron Lewis - Sinner

Alcest - Kodama

Armin Van Buuren - A State Of Trance-15 Years

Asphyx - Incoming Death

Avec - What If We Never Forget

Banks - The Altar

Benjamin Boyce - I'm Free

Bon Iver - 22, A Million

Brant Bjork - Tao Of The Devil

Craig David - Following My Intuition

Danny Brown - Atrocity Exhibition

Darkhaus - When Sparks Ignite

DJ Happy Vibes feat. Jazzmin - German History II

Drive-By Truckers - American Band

Elvis Presley - Golden Christmas (auf 1000 Stück limitiert) (Vinyl LP)

Epica - The Holographic Principle

Eric Clapton - Live In San Diego (With Special Guest JJ Cale)

Eternal Champion - The Armor Of Ire

Foghat - Under The Influence

Franco Fagioli und George Petrou - Rossini

Frida Gold - Alina

Ganes - A Cunta Che

Ghost - Meliora (Redux Swedish Edition)

Giuseppe Ottaviani - Alma

Graham Parker & The Rumour - These Dreams Will Never Sleep: Best Of (CD + DVD)

Heimaterde - Aerdenbrand

Heinz Rudolf Kunze - Meisterwerke: Verbeugungen

Herzlos - Zweifler & Gewinner

Il Volo und Plácido Domingo - Notte Magica – A Tribute To The Three Tenors (Live CD)

James Horner - Die Glorreichen Sieben

Jimi Hendrix - Machine Gun Jimi Hendrix The Fillmore East 12/31/1

Joanne Shaw Taylor - Wild

Lake & Palmer Emerson - Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends

Laserdance - Force Of Order

Lukas Rieger - Compass

Lustmord - Dark Matter

Machinedrum - Human Energy

Madison Violet - The Knight Sessions

Malia - Malawi Blues/Njira

Manuellsen - Gangland

Mark Seibert - So Far! Seine Größten Musikerfolge Bis Jetzt

Maschine - Neubeginner

Michael Wollny und Vincent Peirani - Tandem

Monika Martin - Sehnsucht Nach Liebe

Mother Tongue - Follow The Trail (Re-Release)

Mr. Oizo - All Wet

Nick Waterhouse - Never Twice

O.S.T. - Trolls

Oathbreaker - Rheia

Opeth - Sorceress

Patrice - Life's Blood

Pixies - Head Carrier

Poets Of The Fall - Clearview

Regina Spektor - Remember Us To Life

Roy Black - Live In Bielefeld

Scott's Postmodern Jukebox Bradlee - The Essentials

Skalmöd - Vgguvisur Yggdrasils

Sting - The Studio Collection (Limited 11 Boxset) (Vinyl LP)

Stoppok - Operation 17

Suicidal Tendencies - World Gone Mad

Syntec - The Beginning

Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (Re-Release)

The Agonist - Five

The Assemblage - Endure

The Dark Tenor - Nightfall Symphony

The Mission - Another Fall From Grace

The Rolling Stones - The Rolling Stones In Mono (15-CD-Boxset)

The Slow Show - Dream Darling

Truckfighters - V

Van Der Graaf Generator - Do Not Disturb

Van Morrison - Keep Me Singing

Various - Black Flavour Club-The Very Best Of (Boxset)

Various - Syndicate 2016 Ambassadors In Harder Styles

Various - Urban Dance Vol. 18

Vitality - Mutter/Gefühle

Voodoo Jürgens - Ansa Woar

Wallis Bird - Home

Winterfylleth - The Dark Hereafter

Yann Tiersen - Eusa

Yello - Toy

Yellowcard - Yellowcard