Außerdem erscheint am Freitag: Anastacia, Liquit Walker, David Garrett, Ringo Starr, Ariel Pink, Wyclef Jean, The Knife, Rostam, Tom Thaler & Basil.

Konstanz (laut) - Paul McCartney trommelt, Justin Timberlake singt ein bisschen im Background und auch Alison Mosshart (The Kills) sowie Boyz II Men-Sänger Shawn Stockman sind irgendwie mit von der Partie: Ein neues Foo Fighters-Album ist längst ein Spektakel von Super Bowl-Ausmaß. Dave Grohl findet es gut und warum auch nicht? Beim Stichwort Stadionrock denkt man schließlich fast schon eher an seine Band als an Legenden wie U2. "Concrete And Gold" ist das neunte Album der Band und wurde von Greg Kurstin (Adele) produziert.

Ein wenig abgeschlagen in der Promophase kommt hingegen das neue Album von Anastacia daher, die zwar mehrere Singles vorab veröffentlichte, aber nur durch einen eigenartigen Zwischenfall in einer schwedischen Castingshow hierzulande von sich reden machen konnte. Das fühlt sich ein wenig unfair an, denn für Fans der Sängerin liefern die Auskopplungen eigentlich konsequent das weiter, was man damals schon von ihr erwartet hätte: Eingängigen Pop mit angenehmen Melodien und einem südländisch anmutendem Groove, der auch gar nicht viel mehr sein will. "Evolution" wird zwar ironischerweise dementsprechend nicht unbedingt eine Entwicklung, aber zumindest solides Backenfutter für Genrefans werden.

Da McCartney ja lieber mit Grohl abhängt, musste der andere Beatle eben alleine ran: Ringo Starr begab sich zu seinem runden Geburtstag jüngst zurück ins Studio und werkelte an einem neuen Projekt. Den Singles nach zu urteilen erwartet uns typischer, klassischer Rock, der zumindest versucht, die Magie von damals aufrechtzuerhalten.

Etwas aufbrausendere Rockmusik liefern dafür am anderen Ende des Spektrums die Prophets Of Rage, die Mitglieder von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill für ein selbstbetiteltes Crossover-Album vereint, das nicht zu unrecht hohe Erwartungen aufsetzt. Die Ergänzung zum Rocksound durch den Rap von Chuck D und B-Real machen auf jeden Fall ein interessantes Klangbild aus, das bereits mehrfach auf der Bühne erprobt wurde.

Ein deutsches Battlerap-Urgestein setzt indes in der Hauptstadt ein weiteres Release auf: Mit Features von Haudegen und Produktion von Jumpa gibt sich Liquit Walker die Ehre, sein neues Album "Trümmerkönig" zu veröffentlichen. Die Erwartungshaltung ist hier einigermaßen gemischt, die bisherigen Releases um ein Album und mehrere Eps hatten ihre Füller und langwierigen Momente, Liquit Walkter aber dennoch eine mehr als eingeschworene Fanbase eingebracht. Die Singles verraten hier auf jeden Fall noch nicht zu viel.

Neuveröffentlichungen am 15. September:

Götz Alsmann - Rom

Alpha Steppa - 3rd Kingdom (Vinyl)

Arcane Roots - Melancholia Hymns

Craig Armstrong - The Space Between Us

Anastacia - Evolution

Angus & Julia Stone - SNOW

dArtagnan - Verehrt und Verdammt

Andrea Berg - 25 Jahre Abenteuer Leben

Apollo Brown und Planet Asia - Anchovies

Avenger - Prayers Of Steel (Vinyl)

Bark Psychosis - Hex

Belphegor - Totenritual

Beyoncé - Leomonade (Vinyl)

Big - Ardor (Vinyl)

Blackfield - Blackfield

Blokkmonsta - Flüsse Aus Blut 2

Andy Borg - Ein Sommerflirt Am Bodensee

Maria Callas und Bellini - Maria Callas-Live & Alive (Vinyl)

Maria Callas und Gobbi - Tosca

Cripper - Follow Me: Kill

Caligula's House - In Contact

Cheap Trick - We're All Right! (Vinyl)

The Contortionist - Clairvoyant

The Creepshow - Death At My Door

The Dark Reed Seeds - Stands With Death

Dirty Thrills - Heavy Living

D und Droit - Soul Sound System

Dee Dee Bridgewater - Memphis...Yes, I'm Ready"

Deer Tick - Deer Tick Vol. 1

Deer Tick - Deer Tick Vol. 2

Drafi Deutscher - Tief Unter Meiner Haut- Die Großen Erfolge

The Doors - The Singles

Emily & The Soft Skeleton Haines - Choir Of The Mind

Dälek - Endangered Philosophies (Vinyl)

Annemarie Eilfeld - Hoch Hinaus - Das Beste

Ensiferium - Two Paths

5k hd - And To In A (Vinyl)

Newton Faulkner - Hit The Ground Running

Fink - Resurgam

The Flying Eyes - Burning Of The Season

Foo Fighters - Concrete And Gold

David Garrett - Rock Revolution

Galantis - The Aviary

Gizmodrome - Gizmodrome

Gun - Favourite Pleasures

George IV. Hamilton - Abilene/Canadian Pacific

Hell In The Club - See You On The Dark Side

Hercules & Love Affair - Omnion (Vinyl)

Natalie Holzner - Bilderbuch

Hot Water Music - Light It Up

Intergalactic Lovers - Exhale

Kaleida - Tear The Roots

Kee Of Hearts - Kee Of Hearts

Kenney Madeline - Night Night At The First Landing

Carole King - Tapestry: Live In Hyde Park

The Knife - Live At Terminal 5

Avril Lavigne - The Best Damn Thing (Pink Vinyl)

>b>Avril Lavigne - Let Go (White Vinyl)

Avril Lavigne - Under My Skin (Red Vinyl)

Lynch Mob - The Brotherhood

Liqit Walker - Trümmerkönig

Lunice - Ccclx

Inger Lorre - Live At The Viper Room

Lotte - Querfeldein

Madonna - Rebel Heart Tour

Fady Maalouf - Indigo

Mastodon - Leviathan (Vinyl)

John Mclaughlin und 4th Dimension - Live At Ronnie Scott's

Michael McDonald - Wide Open

Monsters Of Liedermaching - Für Alle

Motörhead - Motörhead 40th Anniversary (White Vinyl)

Myrkur - Mareridt

Angela Nebauer - Des Bin I

Lukas Nelson And Promise Of The Real - Lukas Nelson & Promise Of The Real (Vinyl)

Night - Raft Of The World

Chris Norman - Don't Knock The Rock

Nothing More - The Stories We Tell Ourselves

Gary Numan - Savage (Songs From A Broken World)

Nik P. - Ohne Wenn Und Aber

Ariel Pink - Dedicated To Bobby Jameson

Lee Scratch Perry und Subatomic System - Super Ape Returns To Conquer

Paradise Lost - Live At The Roundhouse (Vinyl)

Peter And The Test Tube Babies - That Shallot

Propehts Of Rage - Prophets Of Rage

Siriusmo - Comic

Simo - Rise & Shine

Radio Slave - Feel The Same

Lee Ranaldo - Electric Trim

Max Richter - Taboo

Linda Ronstadt - Simple Dreams

Ricky Ross - Short Stories Vol. 1

Rostam - Half-Light

Screaming Trees - Sweet Oblivion (Vinyl)

Seaway - Vacation (Vinyl)

Siriusmo - Comic (Vinyl)

Sky Music - A Tribute To Terje Rypdal

Ringo Starr - Give Me More Love

Steelheart - Through Worlds Of Stardust

Steve Miller Band - Ultimate Hits

Style Council - Modernism: A New Deace (Vinyl)

Superfood - Bambino (Vinyl)

The Texas Gentleman - Tx Jelly

Terrible Old Man - Fungi From Yuggoth

Tom Thaler & Basil - Malu

Trio Da Kali und Kronos Quartet - Ladilikan

Undisputed Truth - Nothing But The Truth

Usnea - Portals Into Futility (Vinyl)

David Virelles - Gnosis

Wayward Sons - Ghosts Of Yet To Come

Wyclef Jean - Carnival III: The Fall And The Rise Of A Refugee

Lizz Wright - Grace

Davis Tyrone - I Can't Go On This Way (Re-Release)

Thomas Young - Seelenbeben (Die Herzerleuchtung)

Yusuf (Cat Stevens) - The Laughing Apple

Msafiri Zawose - Uhamiaji

Anna-Maria Zimmermann - Partybox

Zodiac - Cosmic Sound