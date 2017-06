Außerdem ab Freitag erhältlich: Calvin Harris, Ali As, Amplifier, The Beach Boys, Kaiser Franz Josef, Phil Collins, Beach House, Dexter, Sheryl Crow etc.

Konstanz (laut) - Ist es nun eigentlich Stone Sours Pflicht, mit "Hydrograd" zu beweisen, dass sie nicht 'Nickelback light' sind? Corey Taylor kann Hits schreiben - auch wenn sie fast genau so glatt poliert sind wie die von Nickelback. Schon das Vorab-Schmankerl "Song #3" driftete in eher seichtere Regionen ab, die Metal-Einflüsse sind hier nur zu Besuch. Allerdings legte man bei der neuen Platte das altbekannte Rock/Pop-Songwriting ab und versuchte sich an musikalischem Storytelling. Mal sehen, wie sich "Hydrograd" so schlägt.

Mehr als elf Millionen verkaufte Einheiten verzeichnete ihr Meilenstein "CrazySexyCool" in den 90ern allein in den USA: Diamant-Status. TLC brachte das reichlich Respekt von allen Seiten und sechs Grammynominierungen ein. Die Taschen allerdings füllten sich andere, Knebelverträge machten es möglich. Damit ihnen das nicht noch einmal passiert, nahmen Chilli und T-Boz alles in die eigenen Hände: Sie überließen ihren Fans die Finanzierung ihres schlicht "TLC" betitelten Comeback-Albums und sammelten die veranschlagten 150.000 Dollar im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne in weniger als 48 Stunden ein.

Alicia Keys scheint nicht allein mit ihrer Einschätzung dazustehen: "TLC verkörpern Individualität, Feminismus und Meinungsstärke." Nicht unbedingt die Begriffe, die einem als allererstes in den Sinn kommen, wendet man sich Flers und Jalils Kollabo-Album zu. Das heißt nach mehreren Umbenennungen nun schlicht "Epic", das Cover ziert eine luftig bekleidete Sophia Thomalla. Die soll wohl Mr. Maskulins Behauptung aus "Slow Motion" Glaubwürdigkeit verleihen: "Geile Weiber sind mein Fetisch." Na, viel Spaß dabei.

Kaiser Franz Josef stammen aus Ostösterreich und nennen sich großspurig nach dem Mann von Sissi bzw. jenem Monarchen, der 1914 die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien unterzeichnete (ausgelöst durch die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand, nach dem sich eine schottische Band benannte, wie wir alle wissen). Klingen tut das wie Royal Blood mit einem Schuss frühe Wolfmother, und so könnten die Newcomer mit ihrem etwas plakativ betitelten Album "Make Rock Great Again" auch im Van Holzen-Fanlager nett abräumen.

Die britische Rockband Amplifier veröffentlicht dagegen schon ihr sechstes Album "Trippin' With Dr. Faustus". Gefühlt ist es das zwanzigste, weil Band-Boss Sel Belamir zwischen den LP-Veröffentlichungen gerne irgendwelchen Kram auf EPs raushaut. Trotz vergangener Glanztaten ist man wieder vollauf zufrieden mit dem neuen Material, wie Belamir gegenüber laut.de betont: "Ich finde, das Album hört sich besser als alle anderen an. Vielleicht mit Ausnahme von 'Echo Street', das langsamer und räumlicher war und daher auch schnell ins Ohr ging."

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Casper, Benjamin Clementine, Grizzly Bear, Kevin Morby, Andreas Dorau, Ariel Pink, Pixx, Queens Of The Stone Age, Everything Everything etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 30. Juni:

88 Fingers Louie - Thank You For Being A Friend

ACT Family Band - The Jubilee Concerts

Alan Broadbent & London Metropolitan Orchestra - Developing Story

Ali As - Insomnia

Amplifier - Trippin' With Dr. Faustus

Ana Milva Gomes & Riccardo Greco - Ghost – Das Musical

Au.Ra - Cultivations

Baio - Man Of The World

Beach House - B-Sides And Rarities

Bernhard Brink - Mit Dem Herz Durch Die Wand

Bigflo & Oli - La Vraie Vie

Black Messiah - Walls Of Vanaheim

Bogus Order - Zen Brakes Vol. 2

Bryan Adams - Wembley 1996 Live

Calvin Harris - Funk Waves Bounce Vol. 1

Canada Effervescent - Crystalline

Carpenter Brut - Carpenterbrutlive

Catherine MacLellan - If It's Alright WithYou – The Songs Of Gene MacLellan

Cellar Darling - This Is The Sound

Celtic Frost - Innocence And Wrath – Best Of

Chris Cornell - In Memory Of (Audiobook)

Chronixx - Chronology

Circle - Terminal

Desultory - Through The Aching Aeons

Dexter - Haare Nice, Socken Fly

Django S. - Mund Auf, PU-Schaum!

Dorthe - Das Beste Von Dorthe

Elvis Presley - Elvis In The 60's

Emerson, Lake & Palmer - Live At Montreux 1997 (DVD/Blu-ray)

Faustix - Faustix

Five Horse Johnson - Jake Leg Boogie

Fleetwood Mac - Love That Burns – The Blues Years

Fler & Jalil - Epic

Floating Points - Reflections: Mojave Desert

Good Morning - Glory / Shawcross

Greg Ashley - Pictures Of Saint Paul Street

Helmet - Meantime (LP Re-Issue)

Iguana Moonlight - Wild Palms

Illa J - Home

James Elkington - Wintres Woma

Jan Loechel - III

Joan Pollock - Stranger

Joey Negro - Produced With Love

Judith & Mel - Ein Leben Lang Lieben

Kacy Hill - Like A Woman

Kaiser Franz Josef - Make Rock Great Again

Kane Strang - Two Hearts And No Brain

Klyne - Klyne

Lake People - Phase Transition

Lany - Lany

Lapalux - Ruinism

LeVent - LeVent

Lexer - Against The Current

Lorenzo Al Dino - Ibiza

Manilla Road - To Kill A King

Max Merseny - World Traveller

Needles//Pins - Good Night, Tomorrow

Nils Landgren, Funk Unit - Unbreakable

Origin - Unparalleled Universe

Peter Perrett - How The West Was Won

Phil Collins - Going Back: Live At Roseland Ballroom NYC (DVD/Blu-ray)

Powerboys - Vollgas

PTK - Ungerächte Welt

Quaeschning & Schnauss - Synthwaves

Randfichten - 25

Rebolledo - Mondo Re-Alterado

Rheingold - Im Lauf Der Zeit

Riot - Shine On - Reissue

Rising Insane - Nation

ROME - Hansa Studio Sessions

Scheuber - Changes

Screamfeeder - Pop Guilt

See Trough Dresses - Horse Of The Other World

Shade Empire - Poetry Of The Ill-Minded

Sheryl Crow - Miles From Memphis: Live At The Pantages Theatre (DVD/Blu-ray)

Sonny Landreth - Recorded Live In Lafayette

Stallion - From The Dead

Stone Sour - Hydrograd

STYX - The Mission (Limited LP)

Superpitcher - The Golden Ravedays 6

The Beach Boys - 1967 – Sunshine Tomorrow

The Cure - Greatest Hits (2LP Re-Issue)

The Cure - Acoustic Hits (2LP Re-Issue)

TLC - TLC

Tower Of Babel - Lake Of Fire

Tuesday The Sky - Drift

Various Artists - Cafe Del Mar 23

Various Artists - Down At The Ugly Men's Lounge

Various Artists - Helene Beach Festival 2017

Vintersorg - Till Fjälls Del II

Washed Out - Mister Mellow

Weapönizer - Lawless Age

Wesley Gonzalez - Excellent Musician

Wolfang Petry - Den Gibt's Nur Einmal

X.Y.R. - Labyrinth

Ye Banished Privateers - First Night Back In Port