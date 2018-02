Außerdem ab Freitag erhältlich: Lukas Rieger, Dita Von Teese, Massendefekt, Belle And Sebastian, The Temperance Movement, Fritz Kalkbrenner etc.

Konstanz (maxi) - Diese Woche dominieren allen voran deutsche Acts die Liste der wichtigsten Releases. Zumindest, was die Zahlen anbetrifft. Warmen Chart-House aus dem kalten Norden der Bundesrepublik verspricht man sich vom Debütalbum "I" des Hit-DJs Felix Jaehn.

Der Erstling der Herren von der Letzten Instanz liegt hingegen schon beinahe 20 Jahre zurück und auch sonst haben die Sachsen mit Urlaubsmelodien rein gar nichts am Hut. Ihr waviger Gothic-Sound bleibt auch auf "Morgenland" bestehen. Massendefekt stechen für ihr neues Album "Pazifik" bekanntlich in See. Wer bei uns keine Tickets gewinnt, darf sich am Freitag eine neue Ladung Punkrock abholen.

Wenn die Rede von innerdeutscher Musik ist, darf natürlich auch Rap nicht fehlen. Der kommt diesmal aber nicht aus Berlin oder Hamburg, sondern aus dem Südwesten: Der Oldschooler und Golden Era-Verfechter Haze veröffentlicht mit "Die Zwielicht LP" sein fünftes Album. Außerdem gibt es eine neue Lore Pop von Social Media-Monster Lukas Rieger, schottischen Indie-Folk mit Belle And Sebastian, Classic Rock mit The Temperance Movement, Singer-/Songwriter-Nachschub von Johannes Falk und zu guter Letzt Elektronisches von Fritz Kalkbrenner.

Die wohl kurioseste Veröffentlichung der Woche: Burlesque-Tänzerin Dita von Teese veröffentlicht ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Die ehemalige Miss Marilyn Manson und 2009 Showtänzerin von Alex Christensens ESC-Pleite mit Alex Swings Oscar Sings! (Platz 20), sicherte sich dafür die Dienste des französischen Sleaze-Pop-Maestros Sébastien Tellier.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Bayuk, Drangsal, The Vaccines, MGMT, Franz Ferdinand, Beth Ditto, Digitalism, Awolnation, CHVRCHES, The Shacks etc.

widget

Neuveröffentlichungen am 16. Februar:

Laurie Anderson & Kronos Quartet - Landfall

Andy Sheppard Quartet - Romaria

Alex Aiono - Fanzine

Angra - Omni

The Baboon Show - Radio Rebelde

Belle And Sebastian - How To Solve Our Human Problems

Birth Of Joy - Hyper Focus

Born Ruffians - Uncle, Duke & The Chief

Brandi Carlile - By The Way, I Forgive You

Armin Van Buuren & Friends - A State Of Trance 850

Car Seat Headrest - Twin Fantasy

Cloud Factory - Jinjer

Cosby - Milestone

Cypecore - The Alliance

Ducking Punches - Alamort

Thobbe Englund - The Draining Of Vergelmer

Escape The Fate - I Am Human

Falco - Donauinsel Live 1993

Johannes Falk - Von Mücken Und Elefanten

Faun - XV Best Of (Deluxe Edition)

Funeral Shakes - Funeral Shakes

Future Lied To Us - Presence

Harakiri For The Sky - Arson

Haze - Die Zwielicht LP

I'm With Her - See You Around

Felix Jaehn - I

Jamie T. - Panic Prevention (Re-Release)

Jamie T. - Kings & Queens (Re-Release)

Fritz Kalkbrenner - Drown

Shred Kelly - Archipelago

Kraus - Mehr Als Laut

Elise LeGrow - Playing Chess

Letzte Instanz - Morgenland

Massendefekt - Pazifik

Van Morrison - In Concert (Live At The BBC Radio Theatre London 2016) (DVD/Blu-ray)

Neal Morse - Life And Times

Onra - Nobody Has To Know

Pop Evil - Pop Evil

Punch Arogunz - Frontal (Re-Release)

Punch Arogunz - Carnivora (Re-Release)

Punch Arogunz - Blinde Wut Mixtape (Re-Release)

Lukas Rieger - Code

Richard Russels - Everything Is Recorded

Start A Revolution - Survivors

Superchunk - What A Time To Be Alive

Sylabil Spill - Auf Grime

Dita Von Teese - Dita Von Teese

The Temperance Movement - A Deeper Cut

Tokunbo - The Swan

U.S. Girls - In A Poem Unlimited

Various Artists - Bravo Hits, Vol. 100

Various Artists - Die Schlagernacht des Jahres 2018

Various Artists - Fifty Shades Freed-Score

Visions Of Atlantis - The Deep & The Dark

Vizediktator - Kinder Der Revolution

Konstantin Wecker - Poesie Und Widerstand live (DVD)

What We Feel/Mister X - All Against All

Wild Beasts - Last Night All My Dreams Came True

Marlton Williams - Make Way For Love

James Zabiela - Balance 029