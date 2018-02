Außerdem ab Freitag erhältlich: Michael Schenker Fest, Joan Baez, Tiavo, Moby, Anna von Hausswolff, Tracey Thorn etc.

Konstanz (maxi) - Auf nicht weniger als fünf Tonträgern legen die Progressive Rock-Legenden von Jethro Tull am Freitag ihr elftes Studioalbum "Heavy Horses" von 1978 neu auf. Enthalten sind etliche Remixe von Steven Wilson, DVDs mit über 90 Audio- und Video-Mitschnitten und ein umfangreiches Booklet. Der sammelwütige Fan wedelt wohl schon seit Wochen mit den Geldscheinen.

Genau wie Olexesh: Zwei Jahre nach "Makadam" ist Ols Rolex echt und der 385er reibt uns seinen Reichtum unter die Nase. Auf "Rolexesh" hören wir sowohl typische Straßenbeats und Doubletimeparts als auch Dancehall-Melodien und Sing-Sang-Hooks. Der Frankfurter bietet außerdem namhafte Features wie Yonii, Nimo, Xatar und Bonez MC auf.

Und Deutschrap, die Zweite: Fard veröffentlicht mit "Alter Ego II" einen zweiten Teil zu seinem bereits sieben Jahre zurückliegenden Debüt. Den Songs "Peter Pan", "Der Junge Ohne Herz" und "Ziel & Schieß" spendiert Fard ebenfalls eine Fortsetzung. Wie man in den Vorab-Singles hören kann, bleibt der Iraner sich treu und lässt die Finger von Trap-Sounds und übertriebenem Autotune.

Ansonsten freuen sich Metal-Anhänger auf Michael Schenker Fests "Resurrection", die Singer-/Songwriter-Zunft auf Joan Baez Independent-Album "Whistle Down The Wind" und Fans dunklerer Töne auf Anna von Hausswolffs "Dead Magic". Auch Electro-Urgestein Moby rückt mal wieder mit Musik in den Mittelpunkt und veröffentlicht das nostalgisch betitelte Album "Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt".

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Eels, Anna Burch, Dessa, Die Nerven, DMA's, Nilüfer Yanya, Goat Girl, Beth Ditto, Gengahr, Bayuk etc.

Alle Neuveröffentlichungen am 2. März:

Absztrakkt - Als Bodhi Balboa in "Mama Sagt Knock Ihn aus"

Andrew W.K. - You're Not Alone

Un Âne Gonflable - Un Âne Gonflable

Joan Baez - Whistle Down The Wind

Barbagallo - Danse Les Ailleurs

The Bellrays - Punk Funk Rock Soul Volume 2

The Breeders - All Nerve

Buffalo Tom - Quiet & Peace

Lucy Dacus - Historian

Delirium Rock'n'Roll - Dem Schicksal Entgegen

Dirty Dabbes - Putzintensiv

Eisvogel - Luxusnacht

Emel - Ensenity

Fard - Alter Ego II

Grober Knüppel - Futter Für Die Aussortierten

Anna von Hausswolff - Dead Magic

Keith Jarrett, Gary Peacock & Jack Dehjonette - After The Fall

Jethro Tull - Heavy Horses (New Shoes Edition)

Tim Kamrad - Down & Up

Annie Lennox - Medusa

Lance Lopez - Tell The Truth

Madonna - Ray Of Light

Jono McCleery - Seeds Of A Dandelion

Me & Reas - Past Perfect

The Men - Devil Music

MGT - Gemini Nyte

Moaning - Moaning

Moby - Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt

Oceans Of Slumber - The Banished Heart

Olexesh - Rolexesh

Pet Shop Boys - Actually: Further Listening 1987-1988

Pet Shop Boys - Introspective: Further Listening 1988-1989

Pet Shop Boys - Please: Further Listening 1984-1986

Philipp Rumsch Ensemble - Reflections

Porcupine Tree - Coma Divine

Porcupine Tree - The Sky Moves Sideways

Rosco - Hassliebe

Michael Schenker Fest - Resurrection

Schattenmann - Licht An

Scraps Of Tape - The Will To Burn

Spider Murphy Gang - 40 Jahre Rock'n'Roll

Superorganism - Superorganism

Suuns - Felt

Templeton Pek - Watching The World Come Undone

Gordie Tentrees & Jaxon Haldane - Grit

Tracey Thorn - Record

Tiavo - Oh Lucy

Ursprung Buam - 25 Jahre - 25 Lieder

Sam Vance-Law - Homotopia

Various Artists - TechnoBase.FM Vol.19

Various Artists - ZYX Italo Disco New Generation Vol.12

Jonathan Wilson - Rare Birds