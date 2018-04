Außerdem ab Freitag erhältlich: Die Nerven, Fool's Garden, Black Stone Cherry, Bonnie Prince Billy, Pennywise, My Indigo, Anthrax etc.

Konstanz (leah) - Im Gegensatz zu den letzten Wochen bleibt der kommende Release-Freitag recht frei von Rappern und ihren Versuchen, sich zu beweisen. Dafür probiert das mal eine Rapperin namens Eunique. Die Hamburgerin debütiert in der Szene mit ihrem Album "Gift". Darauf befinden sich wuchtige Trap-Produktionen und eine Menge Talent: Endlich Frauenpower im Deutschrap! Euniques Vorabsingles "Genau So/040", "Check", "Bluff" und "Lila" weisen interessierten Hörern schon mal den Weg.

Jahrelang geht gar nichts und nun könnte 2018 das Jahr des Maynard James Keenan werden. Der berühmteste Winzer des Alternative-Rock nimmt mit seiner legendären Band Tool tatsächlich neue Songs auf und verkürzt uns die Wartezeit nun mit seinem auch schon ewig untätigen Projekt A Perfect Circle. Dort hat allerdings Billy Howerdel das Zepter in der Hand und rückt auf "Eat The Elephant" die Gitarrenwände zum Wohle einer ruhigeren Klangkulisse in den Hintergrund. Der neue Ansatz lag auch in der geänderten Kompositionsweise, wie uns Howerdel im Interview darlegte.

Ein unschlagbares Duo, freut sich das Label Universal über die Kooperation der Pop-Schwergewichte Sting und Shaggy. Aus kommerzieller Sicht ganz sicher. Wie es sich anhört, wenn Mr. Lover Lover und der Englishman in New York zusammen kommen, war eigentlich vorhersehbar: Shaggy toastet in den Strophen ein bisschen vor sich hin und die The Police-Legende übernimmt dann den melodischen Refrain:

Wer die neuen Lolek und Bolek des Chill-Pop live bewundern möchte, muss sich im Sommer auf den Weg nach Mainz (8. Juli), Fulda (12. Juli), Füssen (13. Juli), Rosenheim (14. Juli) oder Salem (23. Juli) machen.

Wer sich für Noiserock aus Deutschland interessiert, kommt an Die Nerven nicht mehr vorbei. Spätestens mit ihrem neuen Album "Fake" werden die Stuttgarter hoffentlich die Früchte ernten, die sie mit hochgradig übersehenen Top-Alben wie "Out" oder "FUN" gesät haben. Doch kein Licht ohne Schatten: Glasperlenspiel veröffentlichen ihr neues Album "Licht & Schatten". Die Vorabsingle "Royals & Kings" mit Summer Cem unterbot bereits aus dem Stegreif die schlimmsten Befürchtungen.

Doch auch Überraschungen hat der Freitag in petto: My Indigo ist das Soloprojekt von Within Temptation-Sängerin Sharon den Adel und dabei geht es um Indie-Pop.

Alle Neuveröffentlichungen am 20. April:

