Außerdem ab Freitag erhältlich: Scooter, Audio88 & Yassin, G-Eazy, Beatles, Enslaved, Cr7z, John Williams, Baba Saad, Beans On Toast etc.

Konstanz (dol) - Ed Sheeran ist auf dem Album vertreten, aber 2 Chainz wurde von der Gästeliste gestrichen? Zeigt sein Unverständnis für Lil Pump und Co. nicht wie gestrig er ist? Das Publikum liebt Aufstiegsgeschichten, aber wer will schon seinen Helden beim Absturz zusehen? Bereits vor Veröffentlichung von Eminems neuntem Album "Revival" scheint alles gesagt zu sein. Am Freitag entscheidet sich, was das Wunderkind aus Detroit neben "Walk On Water" und "Untouchable" wirklich noch zu bieten hat.

"Unsere Shows von 2017 waren wirklich außergewöhnlich. Für Chester und uns fühlte es sich an wie die beste Tournee, die wir jemals absolviert haben." Ein halbes Jahr nach dem bitteren Verlust ihres Frontmanns Chester Bennington liefern Linkin Park einige der letzten Zeugnisse des Sängers. Das erste vor wenigen Wochen angekündigte Livealbum "One More Light Live" enthält Aufnahmen verschiedener Konzerte ihrer diesjährigen Frühsommertournee: "Wir danken allen, die bei dieser Tournee zu Gast waren – und wir hoffen, dass all jene, die nicht die Gelegenheit dazu hatten, mit diesem Live-Album einen Eindruck davon bekommen, wie magisch diese Shows für uns sechs waren."

Der Pressetext erklärt sie "zur erfolgreichsten deutschen Band seit Einführung der Charts." Nur die Beatles und Depeche Mode erreichten angeblich "mehr Top-10-Platzierungen in den deutschen Charts". Aber welchen Stellenwert haben diese maximal durchschnittlichen musikalischen Importe schon im Vergleich zu Scooter? Zum 25-jährigen Bandjubiläum präsentiert die Danceband "100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked". Auf ganzen fünf Discs breitet das Trio seine Historie auf und lässt dabei von "How Much Is The Fish?" bis "Hyper Hyper" keinen ihrer welterschütternden Beiträge außen vor.

N.E.R.D. feiern dieser Tage ein Comeback. Sieben Jahre nach ihrem letzten Album "Nothing" und zwei Jahre nach dem ihrem letzten Song für den Soundtrack zu "Spongebob Schwammkopf 3D" veröffentlichen Pharrell Williams, Shay Haley und Chad Hugo ihr fünftes Studioalbum "No One Ever Really Dies". Die ersten beiden Videos warteten bereits mit Rihanna ("Lemon") und Future ("1000") als namhafte Gastmusiker auf. Doch der Blick in die Trackliste offenbart mit Gucci Mane, Wale, M.I.A., Kendrick Lamar und André 3000 weitere Hochkaräter. Achso, Ed Sheeran ist auch wieder mit von der Partie ...

Neuveröffentlichungen am 15. Dezember:

Audio88 & Yassin - Die Herrengedecke

Alexandre Desplat - The Shape of Water

Asking Alexandria - Asking Alexandria

Atomic Rooster - Sleeping for Years

Atrocity - Masters of Darkness

Baba Saad - Yayo Tape II

Beans on Toast - Cushty

Benny Andersson - Piano (Vinyl)

Blu & Exile - In the Beginning: Before the Heavens

Boppin' B - The Bop Won't Stop

Bts - Mic Drop/Dna/Crystal Snow

Buster Shuffle - I'll Take What I Want

Caliban - Memoirs (2009-2017)

Celeste - Morte(s) Nee(s) (Vinyl)

Cr7z - Ult7ma

Cult of Luna - Cult of the Goat

Dario Marianelli - Paddington 2

Dave Goodman - Cut to the Chase

Dialects - Because Your Path Is Unlike Any Other (Vinyl)

Dijf Sanders - Java

Dulaman - Voice of the Celts

Earth, Wind & Fire - Greatest Hits Vol. 1 (1978) (Vinyl)

Eminem - Revival

Enslaved - Blodhemn (Vinyl)

Enslaved - Frost (Vinyl)

Enslaved - Mardraum (Vinyl)

Enslaved - Monumension (Vinyl)

Frank Turner - Songbook (Vinyl)

Frenkie und Kontra - Egzil

Gabriel & Dresden - The Only Road

G-Eazy - The Beautiful & Damned

Hammerfall - Glory to the Brave 20 Year Anniversary Edition (CD + DVD)

Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch - Blade Runner 2049 (Vinyl)

Hawkwind - At the Roundhouse

Irreversible Entanglements - Irreversible Entanglements (Vinyl)

Jackson 5 - Christmas Album (Vinyl)

James Last - A Very Special James Last Christmas

Jennifer Rostock - Worst of Jennifer Rostock (Vinyl)

Joel Paterson - Hi-Fi Christmas Guitar

John Williams - Star Wars: The Last Jedi

Kernpunkt - Vollblendung

Klaus Schulze - Irrlicht (Remastered 2017) (Vinyl)

Klaus Schulze - Moondawn (Remastered 2017) (Vinyl)

Klaus Schulze - Picture Music (Remastered 2017) (Vinyl)

Klaus Schulze - Timewind (Remastered 2017) (Vinyl)

Klaus Schulze - "X" (Remastered 2017) (Vinyl)

Kyle Dixon und Michael Stein - Stranger Things 2

Linkin Park - One More Light Live

Mahalia Jackson - Golden Gospel Hits

Mando Diao - Never Seen the Light of Day (Vinyl)

Matchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Vinyl)

Minupren & Stormtrooper - The Brutal And Sadistic Show (RMXs)

Muddy Waters - The Best Of Muddy Waters

N.E.R.D. - No One Ever Really Dies

NF - Perception

Olga Scheps - 100% Scooter - Piano Only

Orchestral Manoeuvres in the Dark - The Punishment of Luxury: B-Sides & Bonus Material

Otis Redding - The definitive Studio Album Collection (LP-Box)

Panic! at the Disco - All My Friends, We're Glorious: Death of a Bachalor (Vinyl)

Petit Biscuit - Presence (Black Vinyl)

Ramin Djawadi - Game of Thrones (Music from the HBO Series Vol. 7) (Vinyl)

Reuben - In Nothing We Trust (Vinyl)

Robert Glasper - Best of Robert Glasper

Rock (of Heltah Skeltah) - Rockness A.P.: After Price (Vinyl)

Romina Basso und Sonia Prina - Dorilla in Tempe

Roy Orbison - A Love So Beautiful (Vinyl)

Scooter - 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked

Simone Sommerland und Karsten Glück - Die 30 besten Partylieder für Kinder 2

Stevie Wonder - Someday at Christmas (Vinyl)

S-Tone Inc.With Toco & Friends - Onda

Taylor Swift - Reputation (Vinyl)

Terra Atlantica - A City Once Divine

The Alchemist & Budge - The Good Book Vol. 2

The Beatles - Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band (Picture Vinyl)

The Beatles - The Christmas Records (7x7" coloured Vinyl)

The Flower Kings - A Kingdom of Colours (1995-2002)

The Killers - Direct Hits (Vinyl)

Tom Petty - Broadcast Collection '77-'93

Tom Petty - Greatest Hits Live (Vinyl)

Torpus & the Art Directors - We Both Need to Accept That I Have Changed

Trevor Morris - Castlevania Ost (Vinyl)

Udo Lindenberg - Phönix (Vinyl)

Udo Lindenberg - Sündenknall (Vinyl)

Udo Lindenberg & Das Panikorchester - Götterhämmerung (Vinyl)

Udo Lindenberg & Das Panikorchester - Odyssee (Vinyl)

Udo Lindenberg & Das Panikorchester - Radio Eriwahn (Vinyl)

Unlimited Culture - Get Ready

Various Artists - Bright: The Album

Various Artists - Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten deutschen Singles

Various Artists - Die ultimative Chartshow – Rockballaden

Various Artists - Rock Legenden Vol. 2 (Vinyl)

Various Artists - Sunshine Live 62

Various Artists - The Craig Charles Funk & Soul Club Vol. 5

Various Artists - Tokyo Night - Female J-Pop Boogie Funk 81-88

Various Artists - Ukf Dubstep 2017

Venom - Assault!

Wu-Tang Clan - The Saga Continues (Vinyl)

Yeah Yeah Yeahs - Fever To Tell (Vinyl)