Außerdem ab Freitag erhältlich: Jimi Hendrix, Three Days Grace, Vega, Nightwish, Young Fathers, Myles Kennedy, David Byrne, Iggy & Josh Homme etc.

Konstanz (mrk) - Seinem Album hat er diesmal den überaus einfallsreichen Titel "Geld Gold Gras" verpasst. Damit dürften die Themenfelder, die 18 Karat beackert, wohl auch schon abgefrühstückt sein. "Ich hab' mir immer vorgenommen, der beste zu sein", referiert er im zugehörigen Trailer. Nun, dafür ließ der Vorgänger nun reichlich Luft nach oben. Aber man lässt sich ja gerne überraschen.

Kaum ein Name steht für Metal so, wie Judas Priest. "I'll bring you the head of the demon, I'm peeling the skin from his face", heißt es geradezu zärtlich im vorab veröffentlichten "Lightning Strikes". Wir erwarten unwiderstehliche Riff-Granaten und jede Menge Klischees. Und das ist auch gut so. Ein Blick auf die Tracklist offenbart, dass Rob Halford und Co. dem Affen ordentlich Zucker geben: "Evil Never Dies", "Rising From Ruins", "No Surrender" ... Pommesgabel in die Luft und ab dafür!

Fast 50 Jahre liegt der Tod von Gitarrenlegende Jimi Hendrix nun schon zurück. Seitdem erscheint immer wieder neues und bis dato unveröffentlichtes Material aus dem Archiv des Sängers, wofür sich insbesondere seine Schwester Janie Hendrix verantwortlich zeigt. Zehn der 13 Songs auf "Both Sides Of The Sky" markieren bisher ungehörte Liedwerke von Hendrix, den auf der Platte zahlreiche Gastmusiker wie Johnny Winter und seine ehemaligen Bandkollegen Mitch Mitchell und Noel Redding begleiten.

Zweieinhalb Jahre nach ihrer letzten Scheibe legen Editors ihren neuen Longplayer "Violence" vor, worauf der unverkennbare Bariton von Sänger Tom Smith mit großflächig arrangiertem Synthie-Pop verschmilzt. Zwischen den markanten Rahmensätzen rücken im Mittelteil immer wieder unruhig tänzelnde Vibes ins Rampenlicht - insgesamt hinterlassen die Briten ein emotionales und beachtliches Wave-Pop-Album.

Außerdem lassen Nightwish mit "Decades" mehr als 20 Jahre Bandgeschichte aufleben, Ex-Talking Heads-Frontmann David Byrne bereut, auf seiner neuen Platte "American Utopia" nur mit männlichen Musikern zu kollaborieren, die Young Fathers liefern mit ihrem Drittling "Cocoa Sugar" ein unaufdringliches Spiel mit Klängen und Vega bietet via "V" frische Raps aus der Frankfurter Szene.

Neuveröffentlichungen am 9. März 2018:

18 Karat - Geld Gold Gras

Abstrakkt - Als Bodhi Balboa in "Mama Sagt Knock Ihn aus"

Almagest! - Fun House Mirrors

Liza Anne - Fine But Dying

Reinhold Beckmann und Band - Freispiel

Between The Buried And Me - Automata I

Bradford - Thirty Years of Shouting Quietly

Broken Witt Rebels - Broken Witt Rebels

David Byrne - American Utopia

Darius - Clôture

Dautha - Brethren Of The Black Soil

Deetron - DJ-Kicks

Delirium Rock'N Roll - Dem Schicksal entgegen

Lukas Droese - Alles wird

Drudkh - They Often See Dreams About The Spring

Dusk Of Delusion - (F)unfair

Editors - Violence

Lindsay Ell - The Project

Erasure - World Beyond

Fantasy - Das große Jubiläumsalbum

Fee - Ein Zimmer Küche Bad

Denis Gäbel - The Good Spirits

Gengahr - Where Wildness Grows

George Fitzgerald - All That Must Be

Godslave - Reborn Again

Albert Hammond Jr. - Francis Trouble

Jimi Hendrix - Both Sides Of The Sky

Iggy Pop & Joshua Homme - American Valhalla (DVD)

Judas Priest - Firepower

Keiji Haino & Sumac - American Dollar Bill-Keep Facing Sideways...

Myles Kennedy - Year Of The Tiger

Peter Kernel - The Size Of The Night

King Khalil - Kuku Effekt

Stephan Krawczyk - Wenn die Wasser Balken hätten

Lara - Aufgewacht

Jerry Leger - Nonsense & Heartache

Roman Leykam - Sound Waves Of The Present

Marillion - Brave (Deluxe Edition) (5-LP/4-CD)

Brad Mehldau - After Bach

Marco Mendoza - Viva La Rock

Hailu Mergia - Lala Belu

Ministry - Amerikkkant

Moose Blood - I Don't Think I Can Do This Anymore

David Munyon - Planetary Nights

Myra - Fck Vlk

Nap Eyes - I'm Bad Now

The Neighbourhood - The Neighbourhood

Nico - Chelsea Girl (LP Re-Release)

Nick Moss Band Feat. Dennis Gruenling - The High Cost Of Low Living

Nightwish - Decades

The Offspring - Ixnay On The Hombre (20th Anniversary Coloured Vinyl)

Original Soundtrack - The Legacy Collection: Beauty And The Beast

Pöbel MC & Milli-Dance - Soli-Inkasso

Qntal - VII-Nachtblume

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats -

Tearing At The Seams

Sammal - Suuliekki

Scenic Route To Alaska - Tough Luck

The Seer - Messages From The Black Lab

Calum Scott - Only Human

Songs Of Boda - Iago

Station 17 - Blick

Adi Suleiman - Memories

Chip Taylor - Fix Your Words

Three Days Grace - Outsider

Turbowolf - The Free Life

Various Artists - Defected Miami 2018

Various Artists - Ganz in Weiß: Die großen Schlager der 60er Jahre

Various Artists - Hardtechno Trax 3

Various Artists - Hello Again: Die großen Schlager der 80er Jahre

Various Artists - Ich find Schlager toll: Früher/Sommer 2018

Various Artists - Michaela: Die großen Schlager der 70er Jahre

Various Artists - New Country Rock Vol. 15

Various Artists - Tipitipitipso: Die 50 verrücktesten Schlager der 50er Jahre

Various Artists - Tipitipitipso: Die großen Schlager der 50er Jahre

Vega - V

The Velvet Underground - 1969 (LP Re-Release)

Young Fathers - Cocoa Sugar