Außerdem ab Freitag erhältlich: Olli Banjo, Accept, Dead Cross, Deep Purple, Def Leppard, Randy Newman, Russkaja, Brian Eno etc.

Konstanz (laut) - "I Love You All The Time": Der Songtitel stammt zwar vom letzten Eagles Of Death Metal-Album "Zipper Down". Doch in zwei Jahren hat sich viel verändert bei den Klamauk-Rockern aus der kalifornischen Wüste. Ein grausamer Terroranschlag auf ihr Paris-Konzert Ende jenes Jahres mit vielen Toten, Aufmerksamkeit von allen Medien der Welt, ein Comeback-Konzert in der französischen Hauptstadt mit U2. Die band um Sänger und Wortführer Jesse Hughes wird nie mehr dieselbe sein wie vor dem Anschlag.

Vergleichsweise schnell entschied sich die Gruppe, ihr "Peace, Love & Rock'n'Roll"-Konzept weiterzuführen. Am 16. Februar 2016 spielte sie im Rahmen ihrer "Nos Amis Tour" den abgebrochenen Auftritt in der Pariser Olympia Hall zu Ende. Davon erscheint nun ein Mitschnitt auf CD sowie DVD, eine historische Show, die EODM all jenen widmeten, die im Bataclan ihr Leben verloren haben. "I Love You All The Time", eben.

"Now I'm hyp-, hypnotised / Yeah I trip, when I look in your eyes / Oh I'm hyp-, hypnotised / Yeah I slip and I’m mesmerized": Coldplay laden auf der "Kaleidoscope"-EP in ihre wundersame Welt des Pop-Schönklangs. Die kennt man zur Genüge: sowohl die Coldplay-Welt, als auch die fünf "neuen" Songs, die allesamt in diesem Jahr bereits einzeln veröffentlicht wurden. Aber kann ja sein, dass es auch Interessenten für die 5-Track-CD- bzw. LP-Version gibt.

Olli Banjo macht es einem echt schwer. Er begrüßt in seinem "Großstadtdschungel" zwar beinahe "100 Rapper" von Ali As über KC Rebell bis Vega. Die Vorab-Tracks mit Samy Deluxe ("Pass Ma Gut Zu") und Prinz Pi ("Menschen Leben Tanzen Welt") (nein, Unsinn, in Wirklichkeit heißt das Ding allen Ernstes "Verdammt Lang Her") lassen allerdings Schlimmes und noch Schlimmeres erwarten. Wobei das Album mit letztgenanntem Track seinen Tiefpunkt erreicht haben dürfte.

Den "unverwechselbaren, temperamentvollen und treibenden Folksound" (Label) der sieben Bremer von Versengold charakterisierte Rezensent Berger vor zwei Jahren auf "Zeitlos" immerhin als "angenehm unaufdringlichen Mittelalter-Pop". Ob es auf "Funkenflug" etwas dringlicher zugeht, erfahren wir am Freitag.

