Konstanz (mrk) - Seit über zwei Dekaden gehören die Donots zur deutschen Rockszene und zeigen auch mit knapp einem Dutzend veröffentlichter Scheiben immer noch musikalische Energie und Kreativität. Wie ein erster Durchlauf zeigt, spielen die Ibbenbürener auf "Lauter als Bomben" mit kantigen Gitarrenkräften des Alternative Rock genauso wie mit pointierten 80er-Flashbacks und Power-Metal-Subtexten. Nach auf kommt ab, nach hoch kommt runter - langweilig geht anders.

PA Sports und Kianush veröffentlichen fast vier Jahre später den zweiten Teil von "Desperadoz“. Mit den sechs Vorab-Singles, darunter "Mörder", "Headbanger" und "Träne 4K" bleibt sich das Duo trotz der ein oder anderen an den Trap-Mainstream angepassten Hook treu. Neben Melodramatik gibt es Doubletime-Passagen und harte Rap-Parts von Kianush. Erneut verzichtet "Desperadoz ll" auf Features.

Die neue Unantastbar-Platte "Leben, Lieben, Leiden" bietet dagegen klinisch gepresstern Deutschpunk und persönliche Texte eingebettet in koordinierte Riffs, aufgelockert von sanfteren Rocker-Balladen. Vorherrschende Attitüde: "Wir können alles schaffen. Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen!"

Mit bereits drei Single-Auskopplungen kündigten Feine Sahne Fischfilet ihr fünftes Studioalbum "Sturm & Dreck" an. Die Party-Rocksongs "Zurück In Unserer Stadt" und "Alles Auf Rausch" bieten Einblicke, wohin musikalisch die Reise geht, während die Mecklenburg-Vorpommer wie im aktuellen Video zu "Zuhause" auch politische (Miss-) Verhältnisse thematisieren.

Während Rapperin Haiyti sowie die Ex-Fifth-Harmony-Stimme Camila Cabella debütieren, erwarten die Fans der gepflegten Rockmusik neue Scheiben von Black Veil Brides, Black Rebel Motorcycle Club und Glassjaw - natürlich geht die Liste noch weiter ...

Neuveröffentlichungen am 12. Januar:

Avatar - Avatar Country

Bato - Cingane

Black Rebel Motorcycle Club - Wrong Creatures

Black Veil Brides - Vale

Bleeding Gods - Dodekathlon

Camila Cabello - Camila

Corrosion of Conformity - No Cross No Crown

Crepes - Channel Four

Donots - Lauter als Bomben

Anderson East - Encore

Feine Sahne Fischfilet - Sturm & Dreck

Glassjaw - Material Control

The Green Child - The Green Child

Haiyti - Montenegro Zero

Hamferd - Tamsins Likam

Heidevolk - Vuur van Verzet

Hobbyist - Sonic Cramps

Audrey Horne - Blackout

Islaja - Tarrantulla

Jaguwar - Ringthing

Kayak - Seventeen

Klubbb3 - Wir Werden Immer Mehr

Leaves' Eyes - Sign Of The Dragonhead

Liam Payne - Liam Payne

The Lone Bellow - Walk Into A Storm

Mantus - Staub & Asche

Microtrauma - Sonar

Mystic Prophecy - Monuments Uncovered

Night Demon - Darkness Remains

NPVR - 33 33

The Offenders - Heart Of Glass

PA Sports und Kianush - Desperadoz II

Panda Bear - A Day With The Homies (EP)

Phantom der Opfer - Ghetto Metal

Play69 - Babylon

Radio Havanna - Utopia

Rosetta - Utopioid

Joe Satriani - What Happens Next

Shame - Songs of Praise

Shpongle - Codex 6

Syml - The Hurt EPs

Tnc6 - Sekundenschlaf

Ty Tabor - Alien Beans

Tonight Alive - Underworld

Typhoon - Offerings

Unantastbar - Leben, Lieben, Leiden

Various Artists - Goa 2018 Vol.1

White Wizzard - Infernal Overdrive