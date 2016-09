Außerdem ab Freitag erhältlich: Hanybal, Heaven Shall Burn, Trentemøller, Steven Wilson, Knorkator, Mac Miller, Touché Amoré, Led Zeppelin etc.

Konstanz (jim) - Nach ihrem Labelwechsel zu Universal veränderte sich auch der Sound von Schandmaul - weg vom klassischen Mittelalterrock, hin zu irischem Folkrock. Die ruhigeren Songs auf "Unendlich" standen der Band jedoch recht gut, wie unser Autor Ulf Kubanke befand. Auf ihrem neunten Studioalbum "Leuchtfeuer" ist als besonderes Schmankerl eine auf deutsch singende Tarja Turunen mit dabei.

Eines der verrücktesten Trios zerberstet die Boxen erneut: Die Antwoord rollen mit "Mount Ninja And Da Nice Time Kid" am Freitag ins Plattenregal. Die Rap-Crew zeigt ein ums andere Mal ihren Hang zum knallharten Rave aus den 90s à la The Prodigy, basslastigen Hip Hop-Beats und fetziger Disco. Experimentierfreudig sind dagegen die Gesangspartner, die auf dem neuen Album Platz finden: Jack Black und Dita von Teese. Die durchgedrehten Südafrikaner wissen eben stets zu überraschen.

Oberste Vorsicht gilt hingegen bei Hanybal, der die Straße mit seinem zweiten Album "Haramstufe Rot" hell erleuchtet. Der Brudi von Hafti schürte die Erwartungen durch seinen Vorboten "Kranke Welt" gewaltig. Der Deutsch-Ägypter hält zudem einige heiße Features parat, die auf ein starkes Album hoffen lassen, u.a. sind Gzuz, Celo & Abdi, Bonez MC und selbstverständlich Labelboss Haftbefehl am Start.

Die Alben von Heaven Shall Burn wurden hier bislang ausnahmslos entweder als gut oder als sehr gut bewertet, und daran wird sich auch mit "Wanderer" nichts ändern. Marcus Bischoff versucht sich an einem neuen Schrei-Stil, das Album hat ein klares Konzept und die einzelnen Songs "knallen gewaltig", meint uns Autor Alexander Austel.

Alle Neuveröffentlichungen am 16. September:

Against Me! - Shape Shift With Me

AlunaGeorge - I Remember

Astrid North - Precious Ruby

Beware Of Darkness - Are You Real?

Baby Woodrose - Freedom

Brujeria - Pocho Aztlan

Charles Munch - Charles Munch – The Complete RCA Album Collection

Dawes - We're All Gonna Die

Diary Of Dreams - ReLive

Die Antwoord - Mount Ninji And Da Nice Time Kid

Die Feisten - Nussschsselblues Live

Feuerherz - Genau Wie Du

Fritz Wunderlich und Mozart - Die Tenor-Legende

Gigi D'Agostino und Gigi - Gigi D'Agostino – Deluxe Box

Granada - Granada

Hanybal - Haramstufe Rot

Heaven Shall Burn - Wanderer

High Spirits - Motivator

Hypnosis - Greatest Hits & Remixes

Jan Hunter - Fingers Crossed

Jazzkantine - Old's Cool

Joey Alexander - Countdown

Johann Johannsson - Orphee

Johannsson & Speckmann - Edge Of The Abyss

Kai Hansen - XXX-Three Decades In Metal

Kastelruther Spatzen - Die Sonne Scheint Für Alle

King 810 - La Petite Mort Or A Conversation With God

Knorkator - Ich Bin Der Boss

Kyle Dixon und Michael Stein - Stranger Things Vol.1

Kytes - Heads And Tales

Lang Lang und Herbie Hancock - New York Rhapsody

Latin Quarter - The Imagination Of Thieves

Led Zeppelin - The Complete BBC Sessions (Box-Set)

Lordi - Monstereophonic-Theaterror Vs. Demonarchy

Mac Miller - The Divine Feminine

Madeleine Peyroux - Secular Hymns

Marsimoto - Halloziehnation (Vinyl-Rerelease)

Moddi - Unsongs

Mykki Blanco - Mykki

Narnia - Narnia

Northern Lite - 23 (Best Of)

O.S.T. - Game Of Thrones Season 6

O.S.T. - Warcraft (Ramin Djawadi) (Vinyl LP)

Of Mice & Men - Cold World

Petula Clark - From Now On

Pg. Lost - Versus

Phantom Winter - Sundown Pleasures

Phillip Boa And The Voodooclub - Blank Expression (4CD+10" Fanbox, 2LP, 2CD)

Pilz - Kamikaze

Preoccupations - Preoccupations

Pretty Yende und Gioacchino Rossini - A Journey

Rebekka Bakken - Most Personal

Robert Glasper Experiment - Artscience

Schandmaul - Leuchtfeuer

Sophie Ellis-Bextor - Familia

Steps Ahead - Steppin'Out

Steven Wilson - Transience

The Sex Pistols - Live '76 (4-LP-Box)

Tinie Tempah - Youth

Toto - Live At Montreux 1991

Touché Amoré - Stage Four

Trentemøller - Fixion

Uriah Heep - ... Very 'eavy...Very 'umble

Uriah Heep - Your Turn To Remember: The Definitive Anthology

Usher - Hard II Love

Various ­- Verve And Blue Note Today 2016

Various - 10 Years Diynamic

Various - Impulse! 1961-1974

Various - Kontor Festival Sounds 2106 – The Closing

Various - Megahits 2016-Die Dritte

Young Guns - Echoes

Zöller & Konsorten - Flucht Nach Vorn