Außerdem ab Freitag erhältlich: Apecrime, Blondie, At The Drive-In, Eisregen, Johannes Oerding, Mac DeMarco, Nick Cave & The Bad Seeds etc.

Konstanz (joga) - "A.S.S.N." in Kombination mit vermummten Ganoven auf dem Cover: Da denkt der flüchtige Betrachter doch gleich an irgendwelche obskuren Meuchelmördergilden. Statt für Assassinen steht der Albumtitel dann allerdings doch kurz für "Auf Staat Sein Nacken". Bonez MC, Kontra K, Capital Bra, Veysel und 18 Karat sorgen zwar offenkundig nicht für die Korrektur grammatikalischer Freestyles, helfen AK AusserKontrolle aber tatkräftig dabei, auch noch die finstersten Winkel der Straße auszuleuchten. Anzunehmen, dass nicht jedem gefällt, was sich dort findet.

Die Hypothek scheint übergroß. "Ballast Der Republik", das Vorgängeralbum der Toten Hosen ging auf eins und die dazugehörige Tour avancierte zur erfolgreichsten Konzertreise der Bandgeschichte. Wie wollen die Düsseldorfer das noch toppen? Ähnlich wie seinerzeit "Tage Wie Diese" kommt die Vorab-Single "Unter Den Wolken" auch bei Fans nicht durchweg gut weg. Das sechzehnte Studioalbum "Laune Der Natur" dürfte den Veteranen aber so oder so einmal mehr die Pole Position der Charts bescheren. Man darf gespannt sein, wohin die Reise von Campino und seinen Mannen geht. Wir tippen auf Stadionrock mit Hymnen.

Bei den Aufnahmen zu ihrem neuen Album "Turn Up The Quit" arbeitete Diana Krall erstmals seit längerer Zeit wieder mit Tommy LiPuma zusammen, der schon ihre überaus erfolgreichen Alben "The Look Of Love" und "Love Scenes" produziert hatte. Und auch inhaltlich knüpft die Jazz-Vocalistin an ihre frühen Erfolge an: Für "Turn Up The Quit" coverte sie Songs aus dem "Amercian Songbook" und Jazzklassiker von Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Frank Sinatra und Tony Bennett.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 5. Mai:

Ak Ausserkontrolle - A.S.S.N.

Apecrime - Exit

Ásegir - Afterglow

At The Drive-In - In.Ter A.Li.A

Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver

Blondie - Pollinator

Bob Wayne - Bad Hombre

Bruce Sudano - 21st Century World

Carl Craig - Versus

Carlo Barbagallo - 9

Chris Stapleton - From A Room: Volume 1

Day Wave - The Days We Had

Diana Krall - Turn Up The Quit

Die Toten Hosen - Laune Der Natur

Eisregen - Fleischfilm

Faust - Fresh Air

Forest Swords - Compassion

Giöbia - Magnifier

God Dethroned - The World's Ablaze

Hawkwind - Into The Woods

HerrH - Poesiealbum

Ho99o9 - United States Of Horror

Jake Isaac - Our Lives

Joep Beving - Prehension

Johannes Oerding - Kreise

John Moreland - Big Bad Luv

Johnny Logany - It Is What It Is

Juana Molina - Halo

Kasabian - For Crying Out Loud

Krälfe - Konserveds

La Tourette - The Great Mickey Mouse Swindle

Liedfett - Phoenix Aus Der Flasche

Low Roar - Once In A Long, Long While...

Mac DeMarco - This Old Dog

Marco Göllner - Fallen 06 - Larbags

Mark Lanegan - Gargoyle

Marvin Gaye - Collected (Vinyl)

Mogli - Wanderer

Motionless In White - Graveyard Shift

Neo Noire - Elements

Nick Cave & The Bad Seeds - Lovely Creatures

Penguin Cafe - The Imperfect Sea

Perfume Genius - No Shape

Quatuor Ébène feat. Michel Portal - Eternal Stories

The Afghan Whigs - In Spades

The John Pauls - Forget To Remember To Forget

The Unity - The Unity

Slowdive - Slowdive

Sóley - Endless Summer

Ulita Knaus - Love In This Time