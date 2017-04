Außerdem ab Freitag erhältlich: 18 Karat, Cold War Kids, Booka Shade, Pentatonix, Alphaville, Future Islands, Arca, Deez Nuts etc.

Konstanz (laut) - Still Standing: Vier Jahre nach "Now What ?!" kehren die Rock-Dinos von Deep Purple mit dem neuen Album "inFinite" zurück. Mit Produzent Bob Ezrin versuchen sie, den klassischen Purple-Sound in die Jetztzeit hinüber zu retten.

Auch die Synthrocker Future Islands aus Baltimore haben ihr Erfolgsrezept bereits gefunden. Drei Jahre nach der Hymne "Seasons (Waiting On You)" soll "The Far Field" an diesen Erfolg anknüpfen. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist ihnen schon mal sicher.

Dies gilt erst recht für Chainsmokers, die sich bei den diesjährigen Brit Awards hochkarätige Unterstützung in Form von Coldplay ins Boot holten. Die zweite von drei vorab veröffentlichten Singles, "Something Just Like This" mit Chris Martin, verspricht schon mal eine nette Platzierung in den Charts und verkürzt die Wartezeit auf das am Freitag erscheinende Debüt.

Die neue Timber Timbre dürfte die Freunde düsterer Pop-Melancholik erfreuen, während Walter Merziger und Arno Kammermeier alias Booka Shade im Dance- und Techno-Genre ohnehin als Inbegriff von Qualität angesehen werden.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Julia Holter, Leyya, Kasabian, Alt-J, The New Pornographers, BNQT (feat. members of Band Of Horses, Franz Ferdinand, Grandaddy, Midlake), Fazerdaze (Foto), Feist, Mark Lanegan etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 7. April:

18 Karat - Pusha

All For Nothing - Minds Awake/Hearts Alive

Allan Holdsworth - The Man Who Changed Guitar Forever

Alphaville - Strange Attractor

Animal House - Sorry

Arca - Arca

Atavismo - Interte

Ben Marwood - Get Found

Bethel Music - Starlight

Black Magic Six - Choose Death

Booka Shade - Galvany Street

Boris The Blade - Warpath

Brett - Biography EP #2

Brothers Of Santa Claus - Not Ok

Carptree - Emerger

Chris Clark - Death Peak

Christiane Karg & David Afkham - Parfum

City - Das Blut So Laut

Claire - Tides

Cold War Kids - L.A. Divine

Comaniac - Instruction For Destruction

Cory Branan - Adios

Cream - Fresh Cream (6-LP Box)

Dead By April - Worlds Collide

Deep Purple - inFinite

Deez Nuts - Binge & Purgatory

Der Nino Aus Wien - Wach

Diet Cig - Swear I'm Good At This

Dominic Miller - Silent Light

Don Antonio - Don Antonio

Dragony - Lords Of The Hunt

Dune Rats - The Kids Will Know It's Bullshit

Electric Moon - Stardust Rituals

Entetainment - Feder Gottes

Erja Lyytinen - Stolen Hearts

Falling In Reverse - Coming Home

Fantasy - Bonnie & Clyde

Father John Misty - Pure Comedy

Future Islands - The Far Field

Happyness - Write In

Hathors - Panem Et Circenses

Helene Grimaud - Perspectives

Her - Tape #2 (EP)

Hexenschuss - Gobbledegook

Joep Beving - Prehension

John Digweed - John Digweed Live In Brooklyn

K.Flay - Every Where Is Some Where

Karen Elson - Double Roses

Keimzeit Akustik Quintett - Albertine

Kensington - Control

Lord Echo - Harmonies

Los Angeles Police Department - Los Angeles Police Department

Lot - Der Plan Ist Übers Meer

Me First And The Gimme Gimmes - Rake It In: The Greatest Hits

Merciful Nuns - A-U-M IX

Mike & The Mechanics - Let Me Fly

Mostly Autumn - Sight of Day

Nils Kayee - Anker

Olivier Lété - Tuning

Original Game Soundtrack - Nier:Automata

Original Soundtrack - Power Rangers

Pendragon - Masquerade 20

Pentatonix - PTX Vol.4-Classics

Royal Thunder - Wick

San Fermin - Belong

Sean Rowe - New Lore

Seiler und Speer - Und weida?

Shameless - The Filthy 7

Spielberg - Du & Ich

Stiff Little Fingers - No Going Back

Stone Foundation - Street Rituals

Sumo Cyco - Opus Mar

The Big Moon - Love In The 4th Dimension

The Chainsmokers - Memories...Do Not Open

The Doomsday Kingdom - The Doomsday Kingdom

The Flatliners - Inviting Light

The Gift - Altar

The Headlines - In The End

The New Pornographers - Whiteout Conditions

The Obsessed - Sacred

The Smith Street Band - More Scared Of You Than You Are Of Me

Thomas Anders - Pures Leben

Timber Timbre - Sincerely, Future Pollution

Trio Laccassax - Passe Partout

Ulver - The Assassination Of Julius Caesar

Various Artists - Best of Dream Dance Vol. 1-4

Various Artists - Germany's Next Topmodel – Best Catwalk Hits 2017

Various Artists - Megahits 2017 – Die Zweite

Various Artists - Qapital 2017

Wirtz - Best of 2007-2017

Yellow Claw - Los Amsterdam

Yellow Teeth - Rags And Pearls

Yorkston/Thorne/Khan - Neuk Wight Delhi All-Stars