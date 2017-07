Olli Banjo, Capo, Sondaschule, Broken Social Scene, Andreas Dorau, Faber, Seven, AC/DC, Blind Guardian, Melvins, Toro Y Moi, Blank & Jones etc.

Konstanz (nao) - Er hat sich in jüngster Vergangenheit als neuer alter Savas in Szene gesetzt, mit der Verwendung verbotenen Vokabulars Stürme mindestens im Wasserglas-Format entfacht und gerade erst vor zwei Tagen im Punchline-Quiz seine Inselbegabung unter Beweis gestellt: alles richtig gemacht - bisher. Wenn er die Serie nun noch auf Albumlänge fortgesetzt bekommt, geht DCVDNS wirklich als "Der Erste Tighte Wei$$e" durch.

Im Vergleich dazu hat es Olli Banjo echt schwer. Er begrüßt in seinem "Großstadtdschungel" zwar beinahe "100 Rapper" von Ali As über KC Rebell bis Vega. Die beiden Vorab-Tracks mit Samy Deluxe ("Pass Ma Gut Zu") und Prinz Pi ("Menschen Leben Tanzen Welt") (nein, Unsinn, in Wirklichkeit heißt das Ding allen Ernstes "Verdammt Lang Her") lassen allerdings Schlimmes und noch Schlimmeres erwarten. Wobei das Album mit letztgenanntem Track seinen Tiefpunkt erreicht haben dürfte.

Mit "Wannsee" veröffentlichen Die Toten Hosen nach "Unter Den Wolken" die zweite Single aus ihrem hübschen Album "Laune Der Natur". Wie schon bei der ersten Auskopplung gibt es auch diesmal wieder zwei Non-Album-Tracks dazu serviert. Diese hören auf die Namen "Gott Vergibt" und "Hölle Der Löwin". Da darf man gespannt sein, denn schon "Gegenwind Der Zeit" und "Totes Meer" von der ersten Single waren alles andere als Ausschuss-Ware oder B-Seiten. Was die Hosen da wohl noch so alles in petto haben? Die Vinyl-Ausgabe der Single ist übrigens schon ratzeputz ausverkauft.

Haftbefehls kleiner Bruder setzt "Alles Auf Rot". Während jeder und seine Mutter die wavy Welle reitet (oder zumindest versucht, ein Stückchen mit dem Strom mitzuschwimmen), rudert Capo längst zurück in die entgegengesetzte Richtung: Deutlich härter als auf seinem Debüt soll es auf seinem zweiten Album zur Sache gehen, statt "Hallo Monaco" wieder heißen: "Hallo, Offenbach". Gude!

"Episch und intim, wütend und liebevoll, melodisch und kompromisslos": So soll nach Worten des Labels das erste Broken Social Scene-Album nach sieben Jahren klingen. Glauben wir gerne, der Vorabtrack "Hug Of Thunder" mit Gastsängerin Feist war auch schon aller Ehren wert. Das gleichnamige Album der kanadischen Indie-Gruppe wurde von Joe Chiccarelli (White Stripes, Morrissey) produziert und beinhaltet Beiträge aller 15 (!) Broken Social Scene-Bandmitglieder.

Die Alanis Morissette-Gedächtnisfriesen sind noch dran, trotzdem gingen ganze vier Jahre seit dem Debüt "Days Are Gone" ins Land, mit dem die drei Mädels von Haim damals einen Nerv trafen. "The Wire" und "Falling" boten unglaublich eingängigen Gitarrenpop mit Euphorie-Effekt. Der Vorabsong "Little Of Your Love" erinnert wieder an ihre Fleetwood Mac-Vorliebe, das Video zur Ballade "Right Now" drehte Paul Thomas Anderson ("Magnolia").

"Sing Meinen Song"-Tauschkonzertler Seven tauscht Südafrika wieder gegen die Konzertbühne, wo er auch bald Songs seines neuen Albums "4Colors" präsentiert. Im Song "1978", seinem Geburtsjahr, zählt der Soul-Funker etwa von MTV über Prince bis hin zu Michael Jackson und "Zurück in die Zukunft" zahlreiche prägende Säulen seiner Jugend auf.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Mogwai, Steven Wilson, Parcels, St. Vincent, Kraftklub, Zimt, Liam Gallagher, Benjamin Clementine, Kevin Morby, Grizzly Bear etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

widget

Alle Neuveröffentlichungen am 07. Juli:

AC/DC - Old Waldorf San Francisco '77

Ako - Unikum

All 41 - World's Best Hope

Andreas Dorau - Die Liebe Und Der Ärger Der Anderen

Andromeda Mega Express Orchestra - Vula

Artefuckt - Manifest

Bjorn Torske & Prins Thomas - Square One

Black Grape - Pop Voodoo

Blank & Jones - Relax Edition 10

Blind Guardian - Live Beyond The Spheres

Broken Social Scene- Hug Of Thunder

Calimeros - Aloha

Capo - Alles Auf Rot

Dan Black - Do Not Revenge

David Bowie - Labyrinth (Original Soundtrack) (Vinyl Re-Release)

DCVDNS - Der Erste Tighte Wei$$e

Decapitated - Anticult

Die Toten Hosen - Wannsee (Maxi mit 2 Non-Album-Tracks)

Dustin Wong & Takako Minekawa - Are Euphoria

Eleine - Eleine

Elton John - Honky Chateau (Vinyl Re-Release)

Excalion - Dream Alive

Expulsion - Nightmare Future

Faber - Sei ein Faber im Wind

Good Morning - Glory/Shawcross

Great Grandpa - Plastic Cough

Haim - Something To Tell You

Happy Meals - Full Ashram Devotional Ceremony Volumes IV-VI

Hard Driver - #nosleep

Hidden Orchestra - Dawn Chorus

House And Land - House And Land

Island People - Island People

Jameszoo - Flake EP

Jasmine Guffond - Traced

Jet - Get Born (Re-Release LP/CD)

Jet - Shine On (Re-Release LP/CD)

Jupiter & Okwess International - Kin Sonic

K.D. Lang - Ingenue (25th Anniversary Edition)

Love Theme - Love Theme (Alter)

Lucy Rose - Somethings Changing

Lyenn - Slow Healer

Marc Romboy & Dortmunder Philharmoniker - Reconstructing Debussy

Melvins - A Walk With Love & Death

Mike Cooper - Raft (ROOM40)

Nickelback - All The Right Reasons (Vinyl Re-Release)

Nickelback - Silver Side Up (Vinyl Re-Release)

Nickelback - The Long Road (Vinyl Re-Release)

Olli Banjo - Großstadtdschungel

Orden Ogan - Gunmen

Original Soundtrack - Big Little Lies

Porter Ricks - Anguilla Electrica

Powerflo - Powerflo

Public Service Broadcasting - Every Valley

Rey & Kjavik - Rkadash

River Black - River Black

Schneider Kacirek - Radius Walk

Seven - 4Colors

Sevyn Streeter - Girl Disrupted

Silla - Blockchef (Ltd. Fan Edt.)

Sivu - Sweet Sweet Silent

Sondaschule - Schere, Stein, Papier

Telescopes - As Light Return

The Boyscout - We Were Kings

The Chemical Brothers - Dig Your Own Hole (Vinyl Re-Release)

The Goon Sax - Up To Anything

This Is The Kit - Moonshine Freeze

Toro Y Moi - Boo Boo

USA Nails - Shame Spiral

Various - Many Faces Of Alice Cooper

Various - The Dome Summer 2017

White Violet - Ages