Außerdem ab Freitag erhältlich: Bowie, Talco, Maceo Parker, Anna Depenbusch, Thundermother, Bongo Club, Erdmöbel, Anstandslos & Durchgeknallt.

Konstanz (mrk) - Hölle, was sind wir alle alt geworden. Dass Sido und B-Tight die allumfassende Feststellung trafen, alles sei die Sekte, liegt nun auch schon wieder zwanzig Jahre zurück. Zweiterer, ohnehin seit mindestens zwei Alben auf der "Retro"-Schiene unterwegs, nimmt das Jubiläum zum Anlass, um die guten, alten Aggro-Zeiten noch einmal aufleben zu lassen. "Die Zeit hat mich und den Hip Hop generell sehr geprägt", erklärte Bobby gerade erst im Interview, warum auch sein aktuelles Album "A.i.d.S. Royal" schon im Titel wieder auf vergangene Tage verweist. "Musikalisch habe ich ja bei 'Born 2 B-Tight' eine kleine Auszeit von dem Retro-Zeug genommen. Nach dem Album habe ich aber gemerkt, dass mir das doch mehr Spaß macht. Deswegen ziehe ich das jetzt auch erstmal weiter durch." Mit Markenzeichen-Grinsen serviert, kann dazu sowieso niemand Nein sagen.

Auch Curse orientiert sich - zumindest musikalisch - in Richtung back to the roots. Er setzt unter anderem auf Beats der Stieber Twins und Scratches von seinem bewährten Weggefährten Kool DJ GQ. Das dürfte besonders diejenigen unter seinen Fans freuen, die sich mit seinen Ausflügen in Indie-lastige Gefilde in der jüngeren Vergangenheit eher schwer getan haben. An der Qualität seiner präzise ausgefeilten, durchdachten Lyrics jedenfalls hat sich wenig geändert: Curse zeigt sich auf "Die Farbe Von Wasser" reflektiert wie eh und je, bleibt dabei positiv, sucht und findet das Glück in den kleinen Momenten des Lebens.

Megaherz sind nach vier Jahren zurück aus "Zombieland" und hieven nun "Komet" auf den Titel. Es ist ihr elftes Studioalbum und die ersten Single-Auskopplungen versprechen Wohnhaas' rauen Gesang, harten Riffsport und - wie der Titel nahelegt - außerirdische Themen.

Außerdem legen die Italo-Rocker Talco mal wieder eine Rock-Ska-Platte zum Mittanzen vor, The Bongo Club debütieren und klingen dabei einfach verdammt nach Arctic Monkeys, sozialkritische Keyboardsongs präsentieren Erdmöbel, während Sänger wie Saxophonist Maceo Parker Ausflüge von Funk bis Jazz offeriert.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr. Diese Woche mit Eels, Dessa, Die Nerven, DMA's, Nilüfer Yanya, Goat Girl, Beth Ditto, Gengahr, Bayuk etc.

widget

Neuveröffentlichungen am 23. Februar:

Agrimonia - Awaken

All The Luck In The World - A Blind Arcade

Altered Images - The Epic Years

Laurie Anderson & Kronos Quartet - Landfall

Animal Drive - Bite!

Anstandslos & Durchgeknallt - Anstandslos & Durchgeknallt

Answer Code Requenst - Gens

Apostle of Solitude - From Gold To Ash

The Aristocrats - Aristocrats

Armen Miran & Ravin - Buddha-Bar

Armored Dawn - Barbarians In Black

Tom Astor - Gegen den Strom

Ray Austin & Friends - A Piece Of Heaven

B-Tight - A.i.d.S Royal

Tony Banks - Five

Chris Bay - Chaising The Sun

Benoby - Mein Fünftes Element

Sarah Blasko - Depth Of Field

The Bongo Club - Anybody Have A Lighter?

David Bowie - Heroes (2017 Remasters)

David Bowie - Loger (2017 Remasters)

David Bowie - Low (2017 Remasters)

David Bowie - Scary Monsters (2017 Remasters)

David Bowie - Stage (2017 Remasters)

Brett - Wutkitsch

Simone & Charly Brunner - Wahre Liebe

Cabal - Mark Of Rot

S. Carey - Hundred Acres

Brandi Carlile - By The Way, I Forgive You

Curse - Die Farbe von Wasser

Crucyfire - Post Vulcanic Black

Darlingside - Extralife

Darkness On Demand - Post Stone Age Technology

Jordan Davis - Home State

The Dead Brothers - Angst

Dead Kittens - Pet Obituaries

Deathwithe - For A Black Tomorrow

Anna Depenbusch - Das Alphabet der Anna Depenbusch in Schwarz-Weiss. Solo am Klavier

Deströyer 666 - Call Of The Wild

Al Di Meola - Opus

Domingos - Unsere ersten großen Hits

The Doors - Live At The Isle Of Wight 1970

Dukes Of The Orient - Dukes Of The Orient

Erdmöbel - Hinweise zum Gebrauch

Johannes Falk - Von Mücken und Elefanten

Andreas Fulterer - Live in Erinnerung

The Glorious Sons - Young Beauties And Fools

Go-Kart Mozart - Mozart's Mini-Mart

Gonoreas - Minotaur

The Hangig Stars - Songs For Somewhere Else

Joshua Hyslop - Echos

Vance Joy - Nation Of Two

Ignore The Sign - A Line To Cross

Illuminate - Ein ganzes Leben

Imarhan - Temet

Martin Kälberer - Baltasound

Killing Ghandi - Aspirations Of Failure

Gleb Kolyadin - Gleb Kolyadin

Tony Marshall - Senioren sind nur zu früh geboren

John Mayall - Three For The Road

Michael Landau - Rock Bottom

Phil Lanzon - If You Think I'm Crazy

Liebe Frau Gesangsverein - Nackt

Lizzard - Shift

Lo Moon - Lo Moon

Daniela Lorenz - Herzfrequenz

The Lovely Eggs - This Is Eggland

Maladie - Of Harm And Salvation

Alexander Marcus - Der Magic Galactic Megamix

Matthews Southern Comfort - Lika A Radio

Maverick - Firebird

Die Mayerin - Sternschnuppen

Megaherz - Komet

Melentini - ZRSHA: Fundus Uterus

Maceo Parker - It's All About Love

Necrophobic - Mark of the Necrogram

Danielle Nicole - Cry No More

Night in Gales - The Last Sunsets

Onyx - Black Rock

Original Soundtrack - Die Verlegerin

Original Soundtrack - A Fantastic Woman (by Matthew Herbert)

Original Tiroler Echo - Ein Gruß aus den Bergen

Grant-Lee Phillips - Widdershins

Potsch Potschka - Spielt Spliff

Max Prosa - Heimkehr

Reach - Great Divine

Revertigo - Revertigo

Sacred Leather - Ultimate Force

Andreas Schaerer - A Novel Of Anomaly

Antje Schomaker - Von Helden Und Halunken

Schwarzer Engel - Kult der Krähe

Sebastien - Art Of Creation

Shiraz Lane - Carnival Days

Vanja Sky - Bad Penny

Solveig Slettahjell - Live At Victoria

Spartan Warrior - Hell To Pay

Squealer - Behind Closed Doors

Talco - And The Winner Isn't

Templeton Peck - Watching The World Come Undone

Thundermother - Thundermother

Thy Antichrist - Wrath Of The Beast

Turnstile - Time & Space

Tyndall - Traumland

US Rail - We Have All Been Here Before

Various Artists - Future Trance 83

Various Artists - Kontor Top Of The Clubs (The Ultimate House Collection)

Various Artists - Piano Chill

Various Artists - Toggo Music 48

Varvara - Go

Vojd - The Outer Ocean

Colter Wall - Imaginary Appalachia

Wild Child - Expectations

Anna-Carina Woitschack - Meine ersten großen Hits

Wyvern Lingo - Wyvern Lingo