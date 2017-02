Außerdem ab Freitag: LaBrassBanda, Dirty Projectors, Immolation, Suicide Silence, Stormzy, Sun Kil Moon, Zeal & Ardor, etc.

Konstanz (ana) - Zehn Jahre sind geschafft: Mit den elf neuen Songs auf "Around The World" feiern sich LaBrassBanda nach ausgiebiger Welttournee selbst, bevor sie kommende Woche zur Geburtstagsfeier in die Münchner Olympiahalle einladen.

Bei Immolation weiß man bereits nach wenigen Sekunden, wer einem hier die Riffs um die Ohren prügelt. Daran hat aich auch auf "Atonement" nichts geändert, der mittlerweile zehnten Platte der Death Metaler von der Ostküste. Es erwarten euch überdurchschnittlich gute Lyrics und das übliche Gedresche, vermischt mit groovigen Elementen.

Crystal Fairy sollten darüber nachdenken, ihre Werke mit Warnhinweisen auszustatten. Denn das selbstbetitelte Album startet mit Highspeed und gleicht einer erbarmungslosen Achterbahnfahrt. Wenig verwunderlich, stecken hinter der Band doch Teri Gender Bender von Le Butcherettes, Buzz Osborne und Dale Crover von den Melvins und Omar Rodriguez-Lopez von At The Drive-In.

Fürs neue, selbstbetitelte Dirty Projectors-Album konnte Multi-Instrumentalist David Longstreth Solange Knowles und Tyondai Braxton (Ex-Battles) zur Mitarbeit überreden. Nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin Amber Coffman wollte Longstreth zunächst den Bandnamen ablegen, Produzent Rick Rubin überredete ihn jedoch, von diesem Plan Abstand zu nehmen.

Der Hengst der Nation erfindet sich neu. Keine Pop-Sounds, keine Gesangseinlagen, keine Partytracks - nur straighter Battlerap der Berliner Schule. Ob man "2ahltag: Riot" noch als Locker Room Talk von Bass Sultan Hengzt verharmlosen kann?

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Love A, Mesmo, Marika Hackman, Anna Of The North, The Shins, Aldous Harding, Mile Me Deaf, Strand Of Oaks, Mark Lanegan, Jarvis Cocker & Chilly Gonzales, etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 24. Februar:

Above & Beyond Pres. - Anjunabeats Vol. 13

Alexa Feser - Zwischen Den Sekunden

All Them Witches - Sleep Through The War

Antropomorphobia - Sermon Ov Wrath

Aseethe - Hopes And Failure

Axxis - Retrolution

Band-Maid - Just Bring It

Bass Sultan Hengzt - 2ahltag: Riot

Benighted - Necrobreed

Big Wreck - Grace Street

Bloodbound - War Of Dragons

Bobby Kimball - Mysterious Sessions

Bush - Razorblade Suitcase (Re-Release)

Christiane Rösinger - Lieder Ohne Leiden

Clap Your Hands Say Yeah - The Tourist

Crystal Fairy - Crystal Fairy

Dear Reader - Day Fever

Dirty Projectors - Dirty Projectors

Distances - Venice

Dude York - Sincerely

Dustin & Hauscka O'Halloran - Lion (O.S.T.)

Emel - Ensen

Entrance - Book Of Changes

Eric Gales - Middle Of The Road

Ex Deo - The Immortal Wars

Fiesta Morose - Dancing Days

George Harrison - Brainwashed (Re-Release, LP/Boxset)

Gold - Optimist

Hernan Cattaneo - Balance Presents Sudbeat

Hetroertzen - Uprising Of The Fallen

Hippo Campus - Landmark

Immolation - Atonement

Jeden Tag Silvester - Geisterjägerstadt

John Webber und Robbie Banks - Von Der Street In Die Suite

Jools Holland - Piano

Jose James - Love In A Time Of Madness

Julian Le Play - Tausend bunte Träume (Remixes)

Julian & Roman Wasserfuhr - Landed In Brooklyn

King Gizzard & The Lizard Wizard - Flying Microtonal Banana

LaBrassBanda - Around The World

Lauter Bäumen - Mieser Den Miesen

Leif Vollebekk - Twin Solitude

Leoniden - Leoniden

Lionville - A World Of Fools

Little Big Town - The Breaker

Los Campesinos - Sick Scenes

Marty McKay - New York City Dreams

Mike Singer - Karma

Mike Tramp - Maybe Tomorrow

Muetze - Ein Leben Lang

Nick Douglas - Regenerations

O.R.K. - Soul Of An Octopus

Original Soundtrack - Final Fantasy XV

Otis Taylor - Fantazising About Being Black

Palmer -Surrounding The Void

Paul Dempsey - Strange Loop

Persefone - Aathma

Phantom - MMXII

Pissed Jeans - Why Love Now

Place Vendome - Close To The Sun

Pyogenesis - A Kingdom To Disappear

Rhiannon Giddens - Freedom Highway

Roo Panes - Paperweights

Roy Roberts Experience - Roy Roberts Experience

Sanctuary - Inception

Scherf & Band - Wie Es Ist

Screamer - Hell Machine

Six Feet Under - Torment

Steve & Djabe Hackett - Summer Storms & Rocking Rivers

Stormzy - Gang Signs & Prayer

Striker - Striker

Suicide Silence - Suicide Silence

Sun Kil Moon - Common As Light And Love Are Red Valleys Of Blood

Sündflut - Tage Des Zorns

The Mute Gods - Tardigrades Will Inherit The Earth

Thobbe Englund - Sold My Soul

Thomas Dybdahl - The Great Plains

Thundercat - Drunk

Tina Guo - Game On!

Tokyo Motor Fist - Tokyo Motor Fist

Trollfest - Helluva

Ulan Bator - Stereolith

Unoo - Hauptstadtjunge

Unruly Child - Can't Go Home

Val Sinestra - Unter Druck

Wesley Stace - Wesley Stace's John Wesley Harding

Wolvespirit - Blue Eyes

Woodland - Go Nowhere

Xavier Darcy - Darcy

Zeal & Ardor - Devil is Fine

Zombie Motors Wrecking Yard - Supersonic Rock'n'Roll