Außerdem am Freitag: Romano, Tori Amos, Neil Young, The National, Mount Kimbie, Zola Jesus, Ty Segall, Jack Johnson, Sparks, Twin Peaks.

Konstanz (laut) - Das Release, um das man in Deutschland nicht herumkommen wird, stellt "tru." von Cro dar. Vorbei scheinen die Zeiten der seichten Teenieschwarm-Musik, mit dem neuen Album gibt sich der Stuttgarter bewusst einer artistischeren, ambitionierteren Linie hin. Sein "ganz eigenes 808s & Heartbreak" titelte es da vermehrt, dazu kommen durchaus eigenwilligere und verkopftere Single-Auskopplungen. Wie sehr sich das auf seine Mainstream-Übermacht auswirken wird, das zeigt sich wohl noch.

Völlig klar hingegen die Mainstream-Übermacht von Helene Fischer. Sie hat den Schlager wieder "jung, mehrheitsfähig und modern" gemacht, weiß die Albuminfo, und zelebriert wird diese nahezu faschistoide Bierzelt-Monarchie mit dem Live-Album "Das Konzert aus dem Kesselhaus". Fans werden sich freuen, der Rest wird vermutlich auch nicht drumherum kommen.

Um sich entsprechend für düsterere Zeiten zu wappnen, gibt es am anderen Ende des Spektrums vielversprechendes Backenfutter: "Will To Power" titelt das neue Epos von Arch Enemy, die einmal mehr virtuoseste Gitarrenmelodik mit Growl-Powerhouse Alissa White-Gluz an der Spitze verheißen. Mit starken Singles zwischen Heavy und Death Metal definitiv ein wichtiger Termin für Genrefans.

Auf der anderen anderen Seite stehen dann die Releases, um die man sehr wohl drumherum kommt, wenn man sie nicht aktiv heraussucht. The National wäre so ein Beispiel, die auf "Sleep Well Beast" mit ein paar grundsoliden Songauskopplungen zwischen Indie Rock und Postpunk-Revival eines ihrer konstantesten Alben versprechen.

Neben so viel zeitgemäßer Musik steht indes ein völliger Gegenpol auf dem Programm: Straight Outta 1976 erscheint "Hitchhiker", das "verlorene" Album von Neil Young. Zwischen "Zuma" und "American Stars And Bars" spielte der kanadische Songwriter in verschiedenen Sessions mehrere Titel mit akustischer Gitarre und Mundharmonika ein. Diese Schatztruhe wird ab Freitag auch für Fans geöffnet.

Romano gräbt währenddessen nicht aus, aber kopiert schamlos: "Copyshop" heißt der Nachfolger des Überraschungserfolgs "Jenseits von Köpenick", auf dem Vladimir Putin mit zwei blonden Zöpfen weiterhin über EDM-Beats absurde Themen berappt. Dazu gibt es nicht nur ein fantastisches Musikvideo aus Hongkong, sondern auch eine obskure Mutti-Liebesbekundung.

Alle Neuveröffentlichungen am 8. September:

Ace Tee feat. Kwam.E - Tee Time

Tony Allen - The Source

Gregg Allman - Southern Blood

Alter Bridge - Live At The O2 Arena + Rarities

Alvvays - Antisocialites

Tori Amos - Native Invader

Anna Of The North - Lovers

Arch Enemy - Will To Power

Argus - From Fiels Of Fire

Azzis Mit Herz - Zehn X

Joep Beving - Solipsism

Matt Bianco - Gravity

The Black Seeds - Fabric

Brun - Do Or Die

Alex Cameron - Forced Witness (Vinyl)

Captain Gips - Klar Zum Kentern (Vinyl)

Alice Cooper - Welcome To My Nightmare (DVD)

Comeback Kid - Outsider

Bruce Cockburn - Bone On Bone

Cro - tru.

Darkfall - At The End Of Times

Deep Purple - A Fire In The Sky (Boxset)

Devo - Recombo Dna/Emergency Codes Coloured (Vinyl)

Dream Syndicate - How Dod I Find Myself Here (Vinyl)

Grum - Anjunabeats Worldwide 07

Haben - Alle Wollen Haben

Helene Fischer - Das Konzert Aus Dem Kesselhaus

Jimi Hendrix - Experience Hendrix: The Best Of Jimi Hendrix (Vinyl)

Herzblut - Eigene Helden

Micah P. Hinson - Present The Holy Strangers

Terry Hoax - Thrill!

Jolie Holland & Samantha Parton - Wildflower Blues

Indochine - 13

Jack Johnson - All The Light Above It Too

Zola Jesus - Okovi

Madeleine Juno - DNA

Kasalla - Mer Sin Eins

Toby Keith - The Bus Songs

Michael Patrick Kelly - Id (Vinyl)

The Kingstonians - Suffer

Klezmeyers- Moravica

L.A. Witch - L.A. Witch

Lali Puna - Two Windows

Huey Lewis And The News - Collected (Vinyl)

Living Colour - Shade

Lorde - Melodrama (Vinyl)

Lucifer'S Aid - Human Rights

Mazzy Star - So Tonight That I Might See (Re-Release)

Mausoleum Gate - Into A Dark Divinity

Dent May - Across The Multiverse

Mélinée - Héroïne

Mirrorplain - Path Of Salvation

Mogwai - Every Country's Sun (Vinyl)

Morbid Angel - Covenant (Vinyl)

Motorpsycho - The Tower

Mount Kimbie - Love What Survives

Nick Mulvey - Wake Up Now (Vinyl)

The National - Sleep Well Beast

Neurosis - The Word As Law (Vinyl)

Night - Raft Of The Wolrd (Vinyl)

Nothing But Thieves - Broken Machine

The Novelists - Noir

ODESZA - A Moment Apart

Paramore - After Laughter (Vinyl)

Papa Roach - Infest (Vinyl)

Portico Quartet - Art In The Age Of Automation

Sugaray Rayford - The World That We Live In

Riot - Army Of One (Re-Release)

Riot - Through The Storm (Re-Release)

Rogers - Augen Auf

Romano - Copyshop

Tom Russel - Folk Hotel

Ryuichi Sakamoto - Async (Vinyl)

Ty Segall - Fried Shallots (Vinyl)

Septicflesh - Codex Omega

Sparks - Hippopotamus

Stray From The Path - Only Death Is Real

Superfood - Bambino

The Surfing Magazines - The Surfing Magazines (Vinyl)

Testament - Low (Vinyl)

Jack Travelin - Commencing Countdown

Treshold - Legends Of Shires

Various Artists - Twin Peaks (Music From The Limited Event Series)

The Waterboys - Out Of All This Blue

Catherine Wheel - Chrome (Vinyl)

Wishbone Ash - Front Page News

Roddy Woomble - The Deluder

Neil Young - Hitchhiker