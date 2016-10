Außerdem ab Freitag erhältlich: Dexter, Moby, Two Door Cinema Club, Fritz Kalkbrenner, The Dillinger Escape Plan, Conor Oberst, The Game etc.

Konstanz (jim) - 'We Are Like Love Songs' ist die versteckte Botschaft hinter "Walls", dem neuem Album der Kings Of Leon. Die ersten Singles kommen geschmeidig und eingängig daher, was auf einen eher leicht verdaulichen Hörgenuss schließen lässt. Mittlerweile haben ja auch alle Bandmitglieder Familien gegründet und sind sesshaft geworden, da liegt es nahe, dass die vier Jungs aus Tennessee vor Liebe nur so strotzen.

Der deutsche Singer/Songwriter Clueso wagt nach "Stadtrandlichter" einen Reboot. "Neuanfang" ist abwechslungsreich ausgefallen, wagt elektronische Ausflüge und präsentiert den englischsprachigen Gast Sara Hartman.

Der Herbst lässt uns schon ordentlich schauern, bevor Väterchen Frost seinen kalten Umhang ausbreitet. Wie gut, dass Katie Melua den Winter ganz bedächtig vertont und damit abmildert. "In Winter" ist von der Sängerin komplett in Eigenregie produziert und nimmt sich der Thematik aus verschiedenen Richtungen an: neue Songs, Coverversionen und Interpretationen traditioneller Weihnachtslieder.

Die Indie-Formation Two Door Cinema Club steht derweil mit "Gameshow" vor der Frage wie es weitergehen soll. Der Vorgänger "Beacon" klang am Ende doch zu sehr nach dem gefeierten Debüt "Tourist History". Die Experimental-Metaller vom Dillinger Escape Plan kündigten bereits eine lange Auszeit nach der kommenden Tournee an. Grund genug, zu "Dissociation" noch mal ordentlich ein paar Wände einzureißen.

Die neuesten Empfehlungen der laut.de-Redaktion im Radio:

Alle Neuveröffentlichungen am 14. Oktober:

Andre Rieu - Falling In Love In Maastricht (Blu-ray)

Aynsley Lister - Eyes Wide Open

Aziza - Aziza

Beastie Boys - Licensed To Ill (Vinyl Re-Release)

Beth Hart - Fire On The Floor

Blackberry Smoke - Like An Arrow

Clueso - Neuanfang

Conor Oberst - Ruminations

Dark Millennium - Midnight In The Void

Darkthrone - Arctic Thunder

Dartagnan - Seit An Seit (Gold Edition)

David Bowie - A Reality Tour (Vinyl Re-Release)

Daya - Sti Still, Look Pretty

Depeche Mode - Black Celebration (Vinyl Re-Release)

Depeche Mode - Music For The Masses (Vinyl Re-Release)

Depeche Mode - 101 - Live (Vinyl Re-Release)

Depeche Mode - Violator (Vinyl Re-Release)

Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (Vinyl Re-Release)

Dexter - Raw Random Files

Dieter Falk und Christoph Terbuyken - A Tribute To Martin Luther

Disciple - Long Live The Rebels

Donny McCaslin - Beyond Now

Eden's Curse - Cardinal

Eva Almstädt - Düsterbruch

Fritz Kalkbrenner - Grand Départ

Gatecreeper - Sonoran Depravation (Vinyl LP)

Goldroger - Avrakadavra

Gumbles - Schlittenhunde & Kojoten

Hans Zimmer/Various Artists - Inferno O.S.T.

Hansi Hinterseer - Bergsinfonie

Hardline - Human Nature

Heimdalls Wacht - Geisterseher

Hubert Kah - RockArt

Jan Sievers - Neue Heimat

JoJo - Mad Love

Katie Melua - In Winter

Kayef - CHAOS

Kings Of Leon - Walls

Klaus Hoffmann - Leise Zeichen

Lichtmond - The Journey

Maite Kelly - Sieben Leben Für Dich

Marcel Dettmann - DJ-Kicks

Mauro Peter und Helmut Deutsch - Schumann: Dichterliebe op. 48 & Weitere Lieder

Merlin Miller - Solis Ortus

Michael Morgan - Besser (Doppel-CD)

Moby & The Void Pacific Choir - These Systems Are Failing

Münchner Freiheit - Schwerelos

Nek - Unici

Nemanja Radulovic und Double Sens Or - Bach

Nick Howard - All Or Nothing

Nicolas Jaar - Sirens

Norbert Schneider - Neuaufnahme – Eine Hommage An Georg Danzer (Vinyl LP)

Notwist - Superheroes, Ghostvillains And Stuff (live)

O.S.T. - SMS Für Dich

Oasis - Be Here Now (Remastered Re-Release)

Phil Collins - Singles

Piledriver - Brothers In Boogie

Querbeat - Fettes Q

Rebecca Ferguson - Superwoman

Red Fang - Only Ghosts

Sacred Steel - Heavy Metal Sacrifice

Santiano - Von Liebe, Tod Und Freiheit – Live (CD+DVD Box-Set)

Sarasara - Amorfati (Vinyl LP)

Shakatak - Times And Places

Shovels & Rope - Little Seeds

Silbermond - Veschwende Deine Zeit (Vinyl Re-Release)

Sonic Syndicate - Confessions

Sonic Youth - A Thousand Leaves (Vinyl Re-Release)

Sonic Youth - Experimental Jet Set, Trash And No Star (Vinyl Re-Release)

Sonic Youth - NYC Ghosts & Flowers (Vinyl Re-Release)

Steven Isserlis - Steven Isserlis: The Complete RCA Recordings

Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson

The Devil Wears Prada - Transit Blues

The Dillinger Escape Plan - Dissociation

The Game - 1992

The Orb - Cow/Chill Out, World!

The Priests - Alleluia

The Shires - My Universe

Tom Chaplin - The Wave

Tony Christie - 50 Golden Greats

Truck Stop - Männer Sind So ( Doppel-CD)

Two Door Cinema Club - Gameshow

Tyketto - Reach

Various Artists - Fetenhits Discofox – die Deutsche Vol. 4

Various Artists - Many Faces Of Eric Clapton

Venom Prison - Animus

Waldgeflüster - Ruinen

Wax Tailor - By Any Beats Necessary