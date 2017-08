Außerdem am Freitag erhältlich: Motörhead, LCD Soundsystem, Paradise Lost, Luis Fonsi, Jake Bugg, RIN, Scooter, OMD, etc.

Konstanz (laut) - Am Freitag geht es wahrhaftig hart zur Sache: In dieser Woche treten die Kleinen gegen den Großen an, der sich wiederum mit den Größten und den Allergrößten messen muss. Verkaufszahlenmäßig dürften die neonschwarzen Herren Captain Gips und Johnny Mauser kaum konkurrieren können. Ganz ungeachtet der Qualitäten ihrer parallel erscheinenden Alleingänge "Klar Zum Kentern" respektive "Mausmission" heißt das Top-Thema der Woche in (ja, immer noch!) Hip Hop-, aber inzwischen längst auch in Indierock- und Pop-Kreisen wohl eher Casper.

Der gibt sich für sein eigentlich schon für vergangenes Jahr angekündigtes, nun endlich präsentables Album "Lang Lebe Der Tod" aber ordentlich Mühe. Da aber keiner von uns zu den handverlesenen Glücklichen zählt, die per Anruf, Postkarte oder Blumen-Kurier zu einem der streng geheimen Vorab-Konzerte geladen wurden, streiten wir uns hier noch immer über die ersten drei Singles. Das Meinungsspektrum reicht dabei von "grandios" zu "grottenlangweilig": Alles ist drin.

Zu Motörhead gibt es keine zwei Meinungen, das grenzte ja auch an Blasphemie. Bei den Sessions zu ihrem letzten Studioalbum nahm die Truppe 2015 eine Coverversion von David Bowies Klassiker "Heroes" auf. Warum auch immer die es nicht auf "Bad Magic" schaffte, weiß niemand so genau. Wenige Monate später waren jedenfalls auf fast schon spukige Weise sowohl Frontmann Lemmy als auch Bowie tot. Nun nahmen die verbliebenen Motörhead-Mitglieder "Heroes" zum Anlass, um das vorliegende Album zusammenzustellen. "Under Cöver" birgt, wie der Titel ahnen lässt, Coverversionen, unter anderem von Stücken von Judas Priest, den Sex Pistols, den Rolling Stones und Metallica.

Electro-Heroes wie Aphex Twin und Leftfield fügten ihrer unantastbaren und daher lange stillgelegten Diskografie bereits neue Alben an, warum also nicht auch James Murphy und sein auf ewig in den Best-of-00er-Listen festgetackerter Naughties-Disco-Punk? "American Dream" ist das erste LCD Soundsystem-Studioalbum seit "This Is Happening" von 2010 und dürfte alte Fans soundtechnisch nicht enttäuschen. Auch mit 41 beherrscht Murphy seine Cowbell-Grooveparade wie eh und je, lässt Hi-Hats auf Gitarrengebrutzel knallen. Was er angesichts des hochtrabenden Albumtitels in seiner State of the nation zu sagen hat, erfahren wir am Freitag.

Mogwai hingegen blicken voller Sehnsucht in die gitarrenlastige Vergangenheit. Ausgerechnet nach dem Abgang von Langzeit-Saitenzupfer John Cummings stellen die Instrumental-Matadore den Synth-Anteil etwas zurück und legen mit "Every Country's Sun" zwar nicht ihr bestes, aber ihr homogenstes Album seit langem vor.

"Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben?", fragte Farin Urlaub vor 14 Jahren in "Unrockbar". Nun ist der alte Bandkumpel und Ärzte-Sänger auch mal offiziell auf einem Beatsteaks-Album zu Gast. Damit es ihnen nicht langweilig wird, haben Arnim und Co. für "Yours" auch Deichkind ("L auf der Stirn"), Jamie T. ("Hate To Love"), Peter Fox, und die Stereo Total-Musiker Françoise Cactus und Brezel Göring eingeladen. Das Ergebnis: Satte 21 Songs.

So viele große Namen, fehlen eigentlich nur noch Scooter. Von wegen: Die kommen prompt mit ihrem mittlerweile 19. (!) Studioalbum ums Eck, um Yo Mama Fromm in Verzückung und alle anderen in den Wahnsinn zu treiben. Warum noch immer niemand versehentlich einen Amboss auf die redaktionseigene Scooter-Shoutbox hat fallen lassen: eins der großen Mysterien unserer Tage. Es stimmt vermutlich einfach: "Shouting is for the family!" Das neue Album von H.P. Baxxter und Kollegen trägt jedenfalls einen wieder gar nicht größenwahnsinnigen Titel: Wir erhoffen uns von "Scooter Forever" neue Lebensbewältigungstipps des Kalibers "Don't throw away the banana boxes!"

Neuveröffentlichungen am 1. September:

Leif Ove Andsnes und Jean Sibelius - Sibelius

AchtVier - Mr. F

Aivery - Because

Amplified Hate - Crossroads (LP)

Alazka - Phoenix

Alborosie - Freedom In Dub (LP)

All Out War - Give Us Extinction

Steve Aoki - Steve Aoki Presents Kolony

Ausbruch - Zahn Der Zeit

Beatsteaks - Yours

Belgrad - Belgrad

Biffy Clyro - Similarities (Re-Release)

Matthew Bourne - Isotach

Broken Circle Breakdown Bluegrass Band - The Broken Circle Breakdown (LP)

Jake Bugg - Hearts That Strain

Joey Cape - One Week Record (LP)

Captain Gips - Klar Zum Kentern (LP)

Casper - Lang Lebe der Tod

Chuckamuck - Chuckamuck (LP)

Kim Churchill - Weight Falls

Nurse With Wound - The Swinging Reflective

Cesair - Omphalos

Deep Purple - The Battle Rages On (LP)

Beau Dermott - Brave

Dixie Chicks - DCX MMXVI Live (2CD/Blu-ray)

Celine Dion - D'Eux (LP)

Celine Dion - Sans Attendre (LP)

Celine Dion - S'Il Suffisait d'Aimer (LP))

Celine Dion - 1 Fille & 4 Types (LP)

Marta Collica- Inverno

Dritte Wahl - 10

Dogs d'Amour - Swingin' the Bottles - BBC

Giant Sand - The Sun Set Vol.1 (LP)

Grieves - Running Wild

Hercules & Love Affair - Omnion

Heresiarch - Death Ordinance

Inglorious - Inglorious II (Ltd. Gatefold Blue Vinyl)

Inheaven - Inheaven

Jata- Mexico

EA 80 - Definitv: Ja!

Ela - Second Reality

Elenco de Soy Luna - La Vida Es un Sueno 2

Epica - The Solace System

Bill Evans - Another Time: the Hilversum Concert

Fazil Say - Nocturnes

Fb1964 - Störtebeker

Kat Frankie - Please Don't Give Me What I Want (LP)

Shane Filan - Love Always

Fantastic Negrito - The Last Days of Oakland

Fireforce - Annihilate The Evil

Thee Flanders - The Electro Remixes

Fleet Foxes - Helplessness Blues (LP)

Luis Fonsi - Despacito & Mis Grandes Exitos

Fugu Mango - Alien Love

Fury In The Slaughterhouse - Little Big World - Live & Acoustic

5k Hd - And To In A

Gløde - Ø

Nolwenn Leroy - Gemme

Insane Clown Posse - The Great Milenko (2CD/DVD)

Lyambiko - Love Letters

Magenta - Harvest And Then Came the Dust

Mastodon - Leviathan (Ltd. Bone White Vinyl)

Mastodon - Remission (Ltd. 2LP Aqua Blue Vinyl)

Mastodon - Call Of The Mastodon (Ltd. Metallic Vinyl)

John Lee Hooker - King Of The Boogie (5-CD-Box)

Johnny Mauser - Mausmission (LP)

Tony Mills - Streets Of Chance

Missstand - I Can't Relax in Hinterland (Limited Coloured LP)

Monster Magnet - Tab (LP Re-Issue)

Monster Magnet - Spine of God (LP Re-Issue)

Morbid Evils - Deceases

Moritz - About Time Too

Mr. Mister - Pull

Mystic Prophecy - Never Ending (Re-Release)

Jonny Lang - Signs

LCD Soundsystem - American Dream

Mogwai - Every Country's Sun

Motörhead - Under Cöver

Carolin No - You & I

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov - Romanza

Ophthalamia - A Journey in Darkness (LP)

Orchestral Manoeuvres In The Dark - The Punishment Of Luxury

Mark Olson - Spokeswoman of the Bright Sun

Joan Osborne- Songs Of Bob Dylan

Paradise Lost - Medusa

PeroPero - Lizards

Pizzera & Jaus - Unerhört Solide

Rag'n'Bone Man - Disfigured EP

Radio Doria - 2 Seiten

Radio Dynamite - Big Bang

Red Axes - The Beach Goths

RIN - Eros

Root4 - Walk My Way

Die Roten Rosen und Die Toten Hosen - Never Mind the Hosen - Here's die Roten Rosen (LP)

Kari Rueslatten - Silence Is The Only Sound (LP)

Emily Saliers - Murmuration Nation

Sandow - Entfernte Welten

Kai Schuhmacher - Beauty in Simplicity

Scooter - Scooter Forever

Christian Scott - Stretch Music (LP)

Shy'M - Héros

The Silverettes - Talk Dirty

Brendon Small - Galaktikon II: Become The Storm

Solstafir - Köld (2LP)

Solstafir - Masterpiece Of Bitterness

Starsailor - All This Life

The Script - Freedom Child

The Surfing Magazines - The Surfing Magazines

Robin Trower - Time and Emotion

Unzucht - Widerstand

The Verve - Urban Hymns (20th Anniversary Edition, Limited 5CD+DVD)

Calling Vega - Constellations

Vona - Alles Was Ich Hab (LP)

Walter Trout - We'Re All in This Together

The Waterboys - This Is the Sea (Collector's Edition)

Wellbad - The Rotten

Web Web - Oracle

The Weyers - Out Of Our Heads

White Moth Black Butterfly - Atone

Windhand - Soma (Ltd. Clear With Black Smoke LP)

Shawn Jones - Trio Pain Passed Down

The Sisters Of Mercy - Some Girls Wander By Mistake (LP)

Steve Winwood - Greatest Hits Live

Zwei Von Millionen - Zwei Von Millionen