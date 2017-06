Außerdem ab Freitag erhältlich: London Grammar, Rise Against, Rancid, INVSN, Phoenix, Tindersticks, Sufjan Stevens, Ani DiFranco, Sierra Kid etc.

Konstanz (laut) - Zum ersten Mal in seiner Karriere habe er einen angekündigten Veröffentlichungstermin verschieben müssen, gab Bushido in einer seiner ausufernden Ansagen bekannt. Eigentlich hatte er den 5. Mai zum "Black Friday" ausgerufen, führte dann aber doch "organisatorische Gründe", darunter noch nachzureichende Features, ins Feld. Praktisch, so ließ sich auch gleich die Konkurrenz in Gestalt der ebenfalls am 5. Mai veröffentlichenden Toten Hosen umschiffen, was Mr. Ersguterjunge natürlich unerwähnt ließ.

Anders als SpongeBozz: Der Schwamm gab unumwunden zu, gar nicht erst daran zu denken, mit einer Helene Fischer in direkten Wettstreit zu treten, und vertagte sein eigentlich für März, dann für den 12. Mai versprochenes Album eben ein weiteres Mal. Jetzt steht der Rapper im Schwammkostüm halt neben Bushido in den Startblöcken, und wir werden erleben, wer von beiden sich jüngst marketingtechnisch erfolgreicher an Kollegah abgearbeitet hat: Gut möglich, dass das das Spannendste an beiden Veröffentlichungen ist.

Dann doch lieber Katy Perry. Drei Singles veröffentlichte die "I Kissed A Girl"-Sängerin im Zuge ihres am Freitag erscheinenden fünften Release, allen voran das sorglose und eingängige "Chained To The Rhythm" mit Skip Marley. Auch die Single "Swish Swish" sorgte bei ihrer Premiere bei Saturday Night Live für Furore - hier lag das Augenmerk allerdings hauptsächlich auf den interessanten Tänzern.

Für "Witness", das am Freitag erscheint, nahm sich Katy Perry nach einer ausgedehnten Tour eine kurze Pause für ihre mentale Gesundheit. Der Urlaub fürs Gehirn trug Früchte - knapp 40 Songs entstanden in der Pause, 15 davon schafften es auf das neue Album. Laut eigener, wenn auch sehr schwammigen Aussage, sind die neuen Tracks "spaßig und tanzbar, dunkel und leicht zugleich".

Direkter und aussagekräftiger geht es bei den Jungs von Rise Against zu: Das achte Studio-Album der Hardcore-Band hört auf den Namen "Wolves" und dreht sich thematisch um die vergangenen US-Präsidentschaftswahlen. Neben Songs, die wie von der Band gewohnt eine politische Haltung beziehen, gibt es auch einige Tracks mit persönlicherem Bezug. Liedtitel wie "Mourning In America", "Bullshit", und "Welcome To The Breakdown" weisen schon vorab eine klare Richtung.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Alle Neuveröffentlichungen am 9. Juni:

1115 - Post Europe

Afous D'Afous - Tenere

All We Are - Sunny Hills

Allie X - CollXtion II

Ambrose Akinmusire - A Rift In Decorum: Live At The Village Vanguard

Anathema - The Optimist

Ani DiFranco - Binary

Bokanté - Strange Circles

Bushido - Black Friday

Celebration - Wounded Healer

Chawa Lilith - Persian Prince

Chihei Hatakeyama - Mirage

Chrysta Bell - We Dissolve

Chuck Berry - Chuck

Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex

Corridor - Supermercado

Curse Of Lono - Severed

Dave Depper - Emotional Freedom Technique

DBFC - Jenks

Demen - Nektyr

Die Buben Im Pelz - Katzenfestung

Disiz La Peste - Pacifique

Doll Skin - Manic Pixie Dream Girl

Eerie Gaits - Bridge Music

FIS & Rob Thorne - Clear Stones

Foscor - Les Irreals Visions

Fyfe - The Space Between

Glen Campbell - Adios

Gov't Mule - Revolution Come … Revolution Go

Hans Maria Richter - Die Welt Zu Gast Beim Feind

Hillsong United - Wonder

Holy Oak - Second Son

Ice Cube - Death Certificate (25th Anniversary Edt.)

INVSN - The Beautiful Stories

Jimmy Cornett And The Deadmen - Shut Up 'N' Dance

Johanna Martzy - Milestones Of A Legend

Jon And Roy - The Road Ahead Is Golden

Kamikaze Girls - Seafoam

Katy Perry - Witness

Lady Antebellum - Heart Break

Lindsey Buckingham & Christine McVie - Lindsey Buckingham & Christine McVie

Lola Marsh - Remember Roses

London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing

Mad Sin - Break The Rules / A Ticket Into Underworld

Mad Sin - Chills And Thrills / Distorted Dimensions

Maria Nicolaides - Luxuswelt

Nick Höppner - Work

Oliver Thomas - Ego

Orson Hentschel - Electric Stutter

Pegasus - Beautiful Life

Phoenix - Ti Amo

Porter Ricks - Anguilla Electrica

Rancid - Trouble Maker

Räuber - Welthits Op Kölsch

Rise Against - Wolves

Ritchie Blackmore's Rainbow - Live In Birmingham 2016

Sascha Funke - Lotos Land

Schammasch - The Maldoror Chants: Hermaphrodite

Sierra Kid - Rest In Peace

Slow Dancer - In A Mood

Solbrud - Vemod

SpongeBozz - Started From The Bottom / KrabbenKoke Tape

Suffocation - …. Of The Dark Light

Sufjan Stevens - Planetarium

Svartsyn - In Death

Sweet Baboo - Wild Imagination

SZA - Ctrl

The Brandos - The Brandos

The Dead Lovers - Slow Black

The Goon Sax - Up To Anything

The Heliocentrics - A World Of Masks

The Magpie Salute - The Magpie Salute

The Rolling Stones - Ladies & Gentleman (Live In Texas 1972)

The Ruby Suns - Sprite Fountain

The Secret Sisters - You Don't Own Me Anymore

Tindersticks - Minute Bodies: The Intimate World Of F. Percy Smit

Tora - Take A Rest

Usky - Outsider

Various Artists - Music From The American Epic Sessions

Various Artists - Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4

Volumes - Different Animals

Wally Warning - Footsteps