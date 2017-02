Außerdem ab Freitag erhältlich: Philipp Poisel, Amy MacDonald, Falco, Helge Schneider, Gérard Depardieu, Melanie C, Ryan Adams, etc.

Konstanz (kil) - "Mein neues Soloalbum kommt am 17.2.2017. Wir dachten, Zahlenmystiker sind die kaufstärkste Gruppe von Plattensammlern da draußen – und für die haben wir das organisiert." Bela B hat die Argumente mal wieder auf seiner Seite, was Album-Veröffentlichungen angeht. Nun muss ihm nur noch seine Fan-Gefolgschaft recht geben. "Bastard", der Nachfolger des 2014er Albums "Bye" macht eisern da weiter, wo die Vorabsingle "Einer Bleibt Liegen" aufgehört hat: Western-Kapriolen mit viel Country und 60s-Garage Rock.

Und Bilderbuch? Müssen dem Hype um "Schick Schock" gerecht werden. Was für Sänger Maurice aber kein allzu großes Problem darstellt, wie er uns im aktuellen Interview verrät: "Wir wollten nicht 'Schick Schock 2' machen. Das war eine Pop-Ansage. 'Magic Life' ist eher ein Album, das wir skizziert haben und das dir längerfristig auch ein Gefühl gibt von diesem 2016. Hau Radiohead und Kendrick Lamar in einen Topf. Wir haben probiert, für uns neue Türen einzutreten."

Sphärische, irgendwie elfenhafte Sounds entwirft Maggie Rogers auf ihrer Single "Alaska". Die Erwartungen an ihr Album "Now That The Light Is Fading" sind enorm. Schuld daran ist Pharrell Williams, der nicht an sich halten konnte, als er damals den noch rohen Entwurf des Tracks zu hören bekam. Watch out!

Ryan Adams kehrt nach seinem reinen Taylor Swift-Coveralbum "1989" mit "Prisoners" zurück und widmet sich wieder den großen Themen: Der Liebe und dem Verlangen. Inspiration waren offenbar Prince und AC/DC, spannend macht es der alternative Singer-Songwriter also auch mit diesem Album.

New Entries im Redaktionsradio laut.fm/eins:

Der Ringer, Mac DeMarco, Joe Goddard, Wire, Los Campesinos!, Future Islands, Parcels, Van Holzen, Leoniden, Spiral Stairs etc. - täglich um 10, 13, 16 und 19 Uhr.

Alle Neuveröffentlichungen am 17. Februar:

AC/DC - The Rockin Years (Vinyl LP)

Amber Run - For A Moment I Was Lost

Amy Macdonald - Under Stars

Andrea Motis - Emotional Dance

Alice Fredenham - Under The Covers

Armin Van Buuren & Friends - A State Of Trance 800

Autopsy - Skull Grinder

Battle Beast - Bringer Of Pain

Balbina - Fragen Über Fragen

Bela B - Bastard

Ben Granfelt - Another Day

Berserker - Unsterblich

Big Sean - I Decided

Bilderbuch - Magic Life

Blutengel - Leitbild

Bon Jovi - Rock At The Ring Festival 1995

Calamento & Rubi Tori Sparks - La Huerta

Cephalgy - Gott Maschine Vaterland

Circle Of Dust - Machines Of Our Disgrace

Crystal Viper - Queen Of The Witches

Danny Elfman - Fifty Shades Darker

Danny Worsnop - The Long Road Home

David Murray - Cherry - Sekura

Deadmau5 - W:/2016ALBUM

Dool - Here Now, There Then

Dream Theater - Score: 20th Anniversary World Tour

Electric Guest - Plural

Elvis & Pape - Mehr als ein Verein

Edenbridge - The Great Momentum

Einar Stray Orchestra - Dear Bigotry

Evanescence - The Complete Collection (6LP-Box)

Emscherkurve 77 - Brandgefährlich

Emily Millard - By Heron & By Season

Elvis Presley - Elvis Love Songs

Falco - Falco 60

Ferris MC - Asilant

Golden Earring - Complete Studio Recordings (Box-Set)

Gérard Depardieu - Depardieu Chante Barbara

Garrett Pierce - Dusk

Gringo Bavaria - Und Ab!

Ghost Iris - Blind World

Helge Schneider & Pete York - Heart Attack No.1

Holygram - Holygram

Iggy Pop & The Stooges - Raw Power

Ivory Clay - Doubt

Iris Electrum - Iris Electrum

Jens Lekman - Life Will See You Now

Jethro Tull - Stand Up (Steven Wilson Remix)

Joe Strummer & The Mescaleros - Live At Acton

Johnossi - Blood Jungle

Kempes Feinest - Doch Isso

Kianush - Instinkt

La Düsseldorf - Mon Amour

Little Miss Ann Amy D - Keep On

Madness - Total Madness

Massive Ego - Beautiful Suicide

Maggie Rogers - Now That The Light Is Fading

Melanie C - Version Of Me

Meat Wave - The Incessant

Meta & The Cornerstones - Hira

Morta Skuld - Wounds Deeper Than Time

Nachtmahr - Unbeugsam (Best Of Rarities 2007-2017)

New Order - New Order Presents BE Music

Nikki Lane - Highway Queen

O'Connor - Oa

Omer Klein - Sleepwalkers

Once Human - Evolution

OST und Angelo Badalamenti - Twin Peaks: Fire Walk With Me

Perish - Hymn

Philipp Poisel - Mein Amerika

Plusmacher - Kush Hunter

Reto Burrell - Side A&B

Robert Schroeder - Velocity

Roosevelt - Moving On

Ryan Adams - Prisoner

Sallie Ford Soul Sick

Six By Seven - Greatest hits

Son Volt - Notes Of Blue

Son Of The Velvet Rat Dorado

Status Quo - Keep 'Em Coming

Tim Bowness - Lost In The Ghost Light (Special Edition CD + DVD)

The Courtneys - II

The Damned - Damned, Damned, Damned (Re-Issue)

The Roots - Illadelph Halflife (Re-Issue)

The Orwells - Terrible Human Beings

Thormesis - Trümmerfarben

True Moon - True Moon

Twizzy - Sex Tape Vol.1

Tash Sultana - Notion

Various - Bravo Hits, Vol.96

Various - D.Trance 77

Vant - Dumb Blood

Virgin Steele - Visions Of Eden / Re-Release

Wendja - Poet & Prolet

Zaho - Le Monde A L'Envers

Zaunpfahl - Neue Zaiten